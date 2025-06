Desde su internación, María Julia Oliván habló sobre su estado de salud: “La recuperación no es rápida”

Desde la clínica, María Julia Oliván relató cómo se quemó parte del cuerpo (Video: Instagram)

María Julia Oliván atraviesa un momento difícil desde el accidente que tuvo hace unos días cuando una estufa le provocó quemaduras importantes en su cuerpo. Luego de varias intervencioes, desde el Hospital Alemán, la periodista habló con Teleshow para dar detalles de estado de salud.

“Estoy en una recuperación que no es rápida; va a ser mínimo un mes de internación, o aproximadamente tres semanas, pero no menos”, afirmó Oliván, al describir la gravedad del accidente que la mantiene internada. La comunicadora relató que, tras sufrir quemaduras en la pierna derecha y la mano, enfrenta un proceso de rehabilitación extenso y complejo, bajo atención médica especializada.

Desde el hospital, María Julia Oliván contó cuáles son los pasos a seguir para mejorar luego de quemarse gran parte del cuerpo (Video: Instagram)

El accidente y las lesiones sufridas

“Tengo comprometida toda la pierna derecha y la mano y después estoy con reposo absoluto sin poder caminar”, cuenta Oliván a Teleshow.

—¿Qué diagnóstico te dieron respecto al tiempo de internación?

—Va a ser mínimo un mes de internación, o aproximado tres semanas, pero no menos. Pasó una semana recién. Tengo ingresos al quirófano, donde me hacen limpiezas profundas de piel para ir viendo cómo se regenera el tejido, con una sedación. En total se llaman así en quemaduras. Estoy muy contenida, me atiende el equipo del hospital, que es centro de atención a quemados. Es increíble la gente que trabaja acá, todos, la verdad: médicos, enfermeros, todo el personal.

—¿Qué medicación estás recibiendo para el dolor y cómo afecta tu estado?

—Estoy con calmantes muy fuertes, como el fentanilo, y antes tuve ketamina y morfina también. Así que es un nivel de dolor fuerte que muchas veces te hace delirar.

—¿Cómo viviste los efectos de estos medicamentos durante la internación?

—Muchas veces los calmantes fuertes te hacen decir cosas fuera de espacio, de tiempo. Yo estoy hace seis días en terapia nada más y te hacen decir cosas sin sentido.

—¿Cómo es el acompañamiento de tu entorno durante la internación?

—Veo a mi familia. Me han caído visitas de sorpresa también, amigos. Pero estoy tratando de acotar todo eso porque necesito descansar.”

La periodista permanece internada en el Hospital Alemán y recibe atención especializada para tratar lesiones en la pierna y la mano

—¿Qué sucedió con el estreno previsto de tu obra de teatro tras el accidente?

—Ayer debería haber estrenado mi obra de teatro en el teatro Metropolitan. Se pospuso para el 21 de octubre porque la recuperación va a ser lenta. Las personas que hayan comprado la entrada pueden pedir su devolución o reprogramarla para la nueva función, que allí estaremos, si Dios quiere.

Cabe recordar que el episodio ocurrió en las instalaciones de Border Periodismo, el espacio de trabajo que Oliván considera su segundo hogar, y ha generado una ola de preocupación entre colegas, familiares y seguidores.

La noche del accidente, la rutina de María Julia Oliván transcurría con normalidad. Había finalizado su jornada laboral, que incluyó la grabación del programa Oveja Negra y un análisis sobre el conflicto entre Irán e Israel. Antes de retirarse, compartió un momento íntimo con su hijo Antonio, de cuatro años, quien se había levantado temprano y a quien quiso despedir antes de dormir. “Fue la última vez que estuve con él cara a cara en el saludo”, relató la periodista desde la sala de terapia intermedia del Hospital Alemán, subrayando la importancia de ese instante familiar previo al accidente.

Oliván relata el intenso dolor y los efectos de los calmantes fuertes durante su internación

El siniestro se desencadenó cuando Oliván regresó a Border Periodismo y decidió encender una chimenea moderna que funciona con etanol, buscando mitigar el frío. En su testimonio, la periodista describió el mecanismo de la estufa: “Es como si fuese una de esas chimeneas, no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero”. Sin embargo, la manipulación del combustible resultó fatal. “Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión de que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo”, narró Oliván, evidenciando la crudeza del momento y el peligro inherente al uso de este tipo de artefactos.

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. La periodista quedó envuelta en llamas, lo que la llevó a una reacción desesperada. En ese instante, la presencia de Valu Bonadeo, colega y compañera de trabajo, resultó determinante. Bonadeo, hija del reconocido periodista Diego Bonadeo y próxima a estrenar un programa en Border, actuó con rapidez y le indicó a Oliván que se quitara la ropa de inmediato. “Ella me salvó prácticamente la vida porque me dijo instantáneamente que me saque la ropa”, reconoció Oliván. Siguiendo el consejo, se despojó de las prendas encendidas y, como pudo, subió al primer piso para colocarse bajo una ducha fría, intentando mitigar el daño de las quemaduras.

María Julia Oliván con su hijo Antonio trabajando en Border Periodismo

El relato de Oliván sobre los minutos posteriores al accidente revela la magnitud del dolor y la confusión. “El largo tiempo que tardó, la policía patrulla vino enseguida pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío”, expresó la periodista, transmitiendo la angustia de una situación límite en la que debió buscar ayuda mientras lidiaba con el sufrimiento físico y la preocupación por su hijo.

Hoy María Julia Oliván permanece internada bajo el cuidado del equipo especializado en atención integral de quemaduras. Según relató la comunicadora, la calidad y experiencia del personal médico y de enfermería han sido fundamentales en su proceso de recuperación y afrontamiento del dolor.