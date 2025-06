María Julia Oliván mostró cómo quedó su rostro luego de sufrir un accidente doméstico: “Tengo para un mes”

Desde el hospital, María Julia Oliván contó cuáles son los pasos a seguir para mejorar luego de quemarse gran parte del cuerpo (Video: Instagram)

La vida de María Julia Oliván dio un giro abrupto luego de un desafortunado episodio en su hogar. La manipulación de una chimenea terminó en tragedia cuando, al agregar etanol, se produjo una llamarada inesperada que le provocó graves quemaduras. El incidente demandó una inmediata internación en el Hospital Alemán, donde actualmente transita las primeras etapas de una recuperación prolongada. Desde allí, la periodista decidió hacer público su estado, mostrando imágenes de las heridas y contando cómo se prepara para los pasos médicos que le esperan.

En su cuenta de Instagram, Oliván sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que pueden verse con claridad las secuelas en su rostro: heridas evidentes en la nariz, una mejilla, el mentón y el cuello. Instantes después, compartió un breve video para actualizar sobre su salud. “Ya saben que estoy internada desde el viernes pasado. Tengo para un mes más, mañana entro al quirófano por tercera vez”, expresó, dejando en claro que el proceso será extenso y que requiere intervenciones quirúrgicas consecutivas.

Al referirse a sus planes de trabajo, la conductora lamentó la postergación de su unipersonal, un proyecto personal que debió suspender de forma temporal. Aun así, se mostró serena frente a las cámaras del hospital y cerró con optimismo su mensaje para quienes le envían su apoyo: “Les mando un beso. Ya vendrán tiempos mejores, decía mi viejo”.

La periodista mostró las heridas que quedaron en su rostro tras el accidente

El accidente generó repercusión entre colegas y seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la noticia. María Julia, que integró el equipo de Periodismo Para Todos (PPT), explicó que la reacción de su colega Valu Bonadeo fue determinante. Bonadeo le sugirió que se quitara la ropa en llamas, acción que ayudó a aliviar de inmediato la situación antes de que María Julia pudiera dirigirse a la ducha y sofocar el fuego. El hecho ocurrió después de un día de trabajo, en el que había estado grabando material relacionado con el conflicto entre Irán e Israel. Ya en su domicilio, encendió la chimenea para combatir el frío, sin imaginar el peligro al que se exponía.

Previamente, en una historia publicada en su cuenta personal, Oliván celebró los pequeños progresos en la internación: “Zafé del catéter. Gracias, chicos del Hospital Alemán del área de quemados”, se lee junto a una imagen de su brazo en plena hospitalización. Sumó también las palabras de ánimo de su familia y amigos, especialmente de su marido y su hijo Antonio, quienes le brindaron contención en un momento tan delicado.

A pocos días de su internación, María Julia actualizó cómo avanzó su estado de salud (Instagram)

Durante un intercambio con Teleshow, la periodista ofreció detalles sobre el alcance del accidente y los procedimientos médicos que atraviesa. “Estoy acá en el Alemán. Voy a estar por dos o tres semanas en donde me hicieron un ‘raspaje’. El martes, otro, el viernes otro. Y primero me habían dicho que era el 25% del cuerpo. Ahora me dijeron que les parece que es el 13%, pero bueno, voy a tener para un tiempito acá”, relató. Explicó que el accidente se produjo mientras practicaba su unipersonal y decidió añadir etanol a la chimenea: “Y me prendí toda fuego. Así que dentro de todo la saqué barata”.

El accidente frenó bruscamente los planes de Oliván tanto personales como profesionales, pero en cada mensaje destacó la importancia de la actitud positiva. Hoy, María Julia permanece bajo observación y cuidados médicos, afrontando los días de internación con agradecimiento, esperanza y el objetivo puesto en superar los desafíos médicos que quedan por delante. Aunque el regreso a la actividad y el estreno de su unipersonal deberán esperar, la periodista sigue compartiendo sus avances y las señales de aliento que recibe, convencida de que podrá dejar atrás este difícil capítulo.