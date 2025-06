Quién es el futuro ganador de Gran Hermano para Julieta Poggio: “Tiene un perfil distinto”

Juli Poggio dijo qué participante quiere que gane Gran Hermano

A días de la gran final de Gran Hermano, Julieta Poggio, una de las participantes más populares de la edición 2022, se animó a opinar sobre la actual temporada y señaló quiénes son, a su criterio, los candidatos más fuertes para quedarse con el título este año.

Durante una entrevista en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito emitido y por América TV, la actriz y modelo respondió que tanto Ulises Apóstolo como Eugenia Ruiz le parecen los perfiles más interesantes para alzarse con el premio. Al ser interrogada por el cronista Rodrigo Bar sobre los motivos de su elección, la ex concursante explicó que se trata de “juego, contenido, un perfil distinto”.

Cuando le preguntaron si veía posibilidades reales de triunfo para sus elegidos, la modelo y actriz Julieta Poggio consideró que Ulises tiene “un poco más” de chances. El periodista de LAM, también le comentó a Poggio que en un sondeo realizado en la calle, Santiago ‘Tato’ Algorta no había recibido votos, a pesar de ser uno de los personajes más populares del show.

La ex participante sugirió que Tato podría contar con mayor apoyo en Uruguay y en las provincias argentinas, y agregó: “Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico”. Esta observación abrió el debate sobre cómo las preferencias del público pueden variar según la región y el perfil de los concursantes.

En la misma conversación, Poggio elogió el proceso de selección de esta temporada y el formato renovado del reality. Destacó que la edición actual le resulta “bastante picante, diferente” y valoró la capacidad de la producción de buscar condimentos que aporten variantes para cada ciclo. “Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso”.

Mientras la expectativa crece por la inminente final de Gran Hermano 2024, otros ex participantes también se suman al debate sobre quién será el próximo ganador. Gastón Trezeguet, quien participó en la primera edición del reality en 2001 y actualmente se desempeña como analista del programa, compartió su predicción sobre el desenlace de la competencia.

En su programa de streaming Se Picó, Trezeguet detalló el orden en que, según su visión, se despedirán los concursantes restantes. “Quedan cinco adentro de la casa, ¿no? Bueno, para mí, voy a decir de acá hasta el final y después los quiero escuchar a ustedes”, anticipó Gastón Trezeguet.

El analista sostuvo que la primera eliminada iba a ser Selva, lo que significó un primer acierto, ya que la uruguaya abandonó la casa el miércoles. Luego, pronosticó que Eugenia sería la siguiente en salir, a pesar de que no era su favorita para abandonar la competencia en esa instancia. Según su análisis, la final del martes la disputarían Luz, Tato y Ulises.

En su predicción, Trezeguet aseguró que el tercer puesto quedaría en manos del uruguayo, lo que dejaría a Ulises y Luz como los dos grandes finalistas.

El ex concursante fue enfático al desarrollar su conclusión: “¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso y cuando llega el fandom de un grupo, después tenés que elegir. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, afirmó Gastón Trezequet, el especialista en maneras y formas de jugar dentro de la casa de GH.