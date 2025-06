Gastón Trezeguet anticipó quién ganará esta edición de Gran Hermano

Gastón Trezeguet se animó a decir quién gana esta edición de Gran Hermano

Gastón Trezeguet, ex participante y actual analista del programa, compartió su pronóstico sobre el orden de las próximas eliminaciones y anticipó quién será el ganador o ganadora de la edición actual de Gran Hermano.

Durante una transmisión de su programa de streaming “Se Picó”, Gastón Trezeguet detalló su visión sobre el tramo final del reality. Acompañado por la analista Laura Ubfal, afirmó: “Lo primero que va a pasar es que mañana se va Selva y quedan cuatro”. Luego, el exhermanito continuó con su predicción: “La cuarta, lamentablemente y contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises”.

Gastón Trezeguet dejó una sorpresa en la casa de Gran Hermano

Según su análisis, la competencia se definirá entre estos tres participantes. Gastón Trezeguet sostuvo que esta vez el título quedará en manos de una mujer. “El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, concluyó Trezequet.

De este modo, Trezeguet anticipó una posible división de votos entre los seguidores de los finalistas, lo que, a su entender, favorecería a Luz. Mientras tanto, la reciente salida de Juan Pablo De Vigili, conocido como Devi, que perdió el mano a mano frente a la uruguaya Selva Pérez, quedando fuera del certamen a pocos días de la gran final.

La eliminación de Juan Pablo De Vigili

Juan Pablo habló del confuso episodio que vivió con su expareja mientras estaba en Gran Hermano

Juan Pablo, el exconcursante abordó públicamente la compleja situación sentimental que protagonizó dentro de la casa. Durante una entrevista con Santiago del Moro, el conductor del ciclo, Juan Pablo repasó el episodio en el que su expareja, quien reside en Paraguay, optó por no asistir presencialmente al programa y, en cambio, envió un video. La joven explicó en ese mensaje que su aparición no fue voluntaria: “Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también”, expresó con un tono que sorprendió tanto a Juan Pablo como a la audiencia.

El mensaje de Silvana no solo dejó en evidencia la distancia emocional entre ambos, sino que también incluyó un reclamo directo, la joven recordó una conversación previa al ingreso de Juan Pablo al reality: “Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y, en cambio, hiciste todo lo contrario”. La contundencia de sus palabras generó impacto en el estudio y en las redes sociales, donde el episodio se viralizó rápidamente.

Juan Pablo se reencontro con sus familiares en GH

La despedida de Silvana incluyó una frase que se volvió tema de conversación: “Lo que hablamos sigue igual, así que charlamos cuando salgas”. Además, cerró su intervención con un comentario que provocó risas: “Mientras tanto, te deseo un buen juego... y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente”. Ya fuera de la casa, Juan Pablo De Vigili enfrentó las preguntas de Santiago del Moro sobre la naturaleza de su relación. El conductor le consultó sobre las contradicciones en sus declaraciones dentro del programa, donde en ocasiones afirmaba no tener pareja y en otras enviaba saludos a su exnovia.

El exconcursante reconoció su confusión: “Ahora cuando volví al hotel estuve mirando y recordando y decía por qué estaban así, parecía que yo estaba queriendo negar algo, que no lo quería ver. Había visto cosas que daban la seguridad de que seguía todo bien, que iba a estar, y por eso me sorprende un poco. Pero la realidad es que no estábamos en pareja oficial”.

Mano a Mano entre Juan Pablo y Selva

En la conversación, Santiago del Moro insistió: “¿Y hoy estás enamorado de la chica o no?”. Juan Pablo respondió: “Y hoy por hoy supongo que sí, porque todavía no pude hablar. La realidad es que no estuvo en el momento, por algo no quiso aparecer, igual me debo un cierre. Siempre me tomo mucho tiempo por mí”. destacó que el exjugador y admitió no tener claridad sobre el estado actual de la relación y que la situación lo afectó durante su estadía en la casa.

El conductor también compartió con Juan Pablo la repercusión que tuvo su historia fuera del reality. “Sabés la cantidad de chicas que me escribieron y me dieron: ‘Cuidá a mi futuro novio’. Varias famosas”, relató Santiago del Moro.