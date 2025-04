Julieta Poggio estrenó el departamento que compró: las imágenes del lugar y su sensual baile viral para celebrarlo

Julieta Poggio celebró la compra de su primer departamento con un video viral en TikTok (Video: TikTok)

Julieta Poggio presentó el que definió como uno de los logros más importantes de su vida: la compra de su primer departamento. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) eligió un formato alejado de los tradicionales tours inmobiliarios o posteos con llaves en mano. En cambio, recurrió a su especialidad: la danza, con un video en el que desplegó toda su sensualidad y destreza.

El clip, que fue publicado en su cuenta de TikTok y rápidamente se viralizó en múltiples plataformas, mostró a la bailarina desplazándose con soltura por su flamante hogar. Aunque no se trató de una exhibición formal ni descriptiva de los ambientes, el registro dejó entrever varios elementos clave sobre el inmueble. Lo primero que salta a la vista es la amplitud del espacio, que permite movimientos coreográficos sin obstáculos ni mobiliario excesivo.

El departamento tiene un diseño moderno y minimalista, con paredes blancas y pisos de tonos claros, lo que genera una sensación de apertura visual y pulcritud. La iluminación natural, uno de los puntos más destacados, potencia esa estética y convierte al espacio en un escenario ideal para grabar contenido audiovisual.

El departamento de Julieta Poggio cuenta con una enorme terraza que mostró en un video anterior

La vivienda tiene detalles que hablan de una decisión consciente de priorizar la funcionalidad y la estética neutra: no hay colores estridentes ni decoración recargada. El lugar, al menos en este primer vistazo, aparece como un lienzo en blanco, adaptable a diferentes tipos de producciones o momentos de la vida cotidiana.

A pesar de que un sillón clásico gris de dos cuerpos aparece en el living para continuar con la gama de colores sutiles que caracteriza el departamento de la bailarina, en uno de sus videos más recientes promocionando una reconocida marca de gaseosas dejó ver dos elementos de decoración muy peculiares. Se trata de dos peluches de Hello Kitty.

Peluches de Hello Kitty destacan en la decoración moderna y neutra del nuevo hogar de Julieta Poggio

El video, que fue calificado como “hot” por algunos usuarios en redes, se convirtió rápidamente en tendencia. Es una coreografía breve y provocativa, que dejó en claro que se trató de una elección coherente con el personaje público que Julieta consolidó en el último año.

“La casa de Disney tiene nueva dueña”, “¡Te lo re merecés, Juli!” o “Quiero bailar así el día que firme mi escritura”, fueron algunos de los comentarios que replicaron el clima de euforia y empatía que generó la publicación.

Julieta Poggio compartió el logro que alcanzó a los 23 años: el consejo de Pampita que siguió la influencer

Acompañada por su madre y rodeada del afecto de su comunidad de seguidores, Julieta Poggio había celebrado públicamente la compra, uno de los momentos más importantes desde su salida de Gran Hermano (Telefe). Con palabras llenas de emoción, la joven actriz y bailarina dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde también aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron en este camino de esfuerzo sostenido y metas claras.

“Después de dos años desde que salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, puedo decirles que: oficialmente soy propietaria de mi próximo departamento”, escribió Julieta en sus historias, acompañando el mensaje con una foto donde se la ve firmando los papeles junto a su madre, Patricia Destefani. La misma postal fue replicada en redes sociales, y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados entre sus fanáticos.

La influencer agradeció el apoyo tras su esfuerzo para lograr la compra de su primer departamento a los 23 años

El inmueble que adquirió la actriz está ubicado en un complejo residencial de categoría, que cuenta con unidades de uno a cuatro ambientes, balcones individuales, parrillas, jardines, terraza, espacios de coworking y accesos conectados a los principales puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La elección no parece ser casual, sino que responde a una búsqueda por vivir rodeada de naturaleza sin alejarse de las comodidades urbanas.

Entre los elementos que rodean esta historia, un consejo clave que se volvió central en el relato de Poggio fue el que le dio Carolina “Pampita” Ardohain en los Premios Martín Fierro de 2023. “No compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento”, le dijo la modelo cuando se cruzaron en uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino.

Julieta no tardó en hacerlo público: “Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”. En declaraciones a Noche al Dente (América TV), en julio de 2023, volvió a mencionar aquel instante como una especie de “bautismo” dentro del ambiente, destacando que fue uno de los momentos más reveladores para su carrera. “Me felicitó, me conocía y me dio consejos”, recordó en esa entrevista.