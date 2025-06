La foto de María Julia Oliván después de sufrir un accidente con su chimenea: “Área de quemados” (Gustavo Gavotti)

María Julia Oliván sufrió un grave accidente doméstico al manipular una chimenea en su hogar. La periodista fue sorprendida por una llamarada tras verter etanol en la chimenea, lo que causó que se prendiera fuego su ropa. Internada en el Hospital Alemán, compartió una foto con sus seguidores para llevar tranquilidad.

La exintegrante de PPT explicó que durante el incidente su compañera de trabajo, Valu Bonadeo, actuó rápidamente al sugerirle quitarse la ropa en llamas, permitiéndole así aliviar la situación antes de dirigirse a la ducha para apagar el fuego. El accidente ocurrió tras una jornada laboral en la que Oliván había grabado material acerca del conflicto entre Irán e Israel. De regreso en su domicilio, encendió la chimenea para calentar el lugar, pero nunca imaginó lo que se avecinaba.

“Zafé del catéter. Gracias, chicos del Hospital Alemán del área de quemados”, destacó, mientras compartía en sus stories una foto de su brazo durante la hospitalización, y mostraba su optimismo luego del lamentable hecho. Entre las muestras de cariño que recibió, María Julia también compartió los mensajes de fuerza que recibió de sus amigos, como de su marido y su hijo, Antonio.

En dialogó con Teleshow, la periodista detalló qué fue lo que pasó. “Estoy acá en el Alemán. Voy a estar por dos o tres semanas en donde me hicieron un ‘raspaje’. El martes, otro, el viernes otro. Y primero me habían dicho que era el 25% del cuerpo. Ahora me dijeron que les parece que es el 13%, pero bueno, voy a tener para un tiempito acá”, afirmó.

“Estaba practicando la obra esta que iba a estrenar el viernes y quise poner un poco de etanol a la chimenea, que tengo ahí. Y me prendí toda fuego. Así que dentro de todo la saqué barata. La hija de Bonadeo, Valentina Bonadeo, era mi productora y atinó a decir: ‘Juli, sacate la ropa’. Y, no me olvido más, porque si no, no la contaba. Porque me encendí fuego todo. Así que dentro de todo zafé”, aseguró, en diálogo a este medio.

Unas horas antes, había relatado los pormenores de su accidente y el dolor que enfrentó. “La policía patrulla vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... ¡Horrible! Ya había llamado a mi hermana que estaba en otro lado, Antonio estaba solo en casa... un lío”, detalló.

En febrero de este año la periodista conversó con María Laura Santillán en Infobae sobre el cuadro de depresión que transitó, luego de que su hijo fue diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista). “Primero fui al psicólogo y después fui a un psiquiatra, claro. Estuve medicada”, reveló. Durante este periodo, le diagnosticaron también una enfermedad autoinmune ocular atribuida al estrés, que aunque no se encuentra en un estado grave, le ha obligado a seguir un tratamiento de inmunosupresión.

La periodista destacó que uno de sus mayores desafíos fue lidiar con la apatía, que describe como una total falta de interés en su entorno y actividades habituales. “Lo que más me preocupó es la apatía, no me importaba nada de lo que pasara”, confesó. En su búsqueda de calma, se refugió en el silencio y el tiempo compartido con su hijo: “Necesitaba silencio y estar con mi hijo solamente”.

Reflexionando sobre su estado emocional, Oliván se refirió a sí misma como alguien con el “alma desmayada”. Este término ilustró su sensación de agotamiento emocional y físico. “En ese momento me caí y me quedé ahí”, se sinceró.