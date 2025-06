Rocío Robles habló por primera vez de su relación con Adrián Suar: “Estamos pasando un buen momento”

Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar (Video: América TV)

El nombre de Adrián Suar siempre está rondando en el mundo del espectáculo, aunque en general está de la mano con las producciones que lleva adelante, sin embargo, en los últimos días fue a causa de un posible romance con Rocío Robles. En conversación con Intrusos (América TV) Rocío habló de esta relación e hizo frente a los rumores.

Con el tiempo justo y la agenda completa, habló a la salida de Los 8 Escalones, donde estuvo invitada como jurado. “No estoy de novia, no estoy de novia, aclaremos”, fue lo primero que dijo ante las cámaras de América. Aunque, en el momento que comenzaron las preguntas acerca del vínculo que tiene con el productor, no pudo ocultar el nerviosismo: “Eso. Estamos pasando un buen momento, pero no hablemos de fechas porque no le conviene a nadie, no me quemes”.

Esta frase generó sorpresa y risas en el estudio. “Yo lo que tengo para decir de él es que lo quiero mucho, nos divertimos mucho, él es una gran persona, muy empático y nada más. Tengo 32 años, estoy enfocada en mi trabajo, que me está yendo muy bien, así que no me pongan de novia”. Cuando le consultaron si tendría algún problema de ponerse en pareja con Suar, contestó: “Bueno, el tiempo dirá. No tengo expectativas de nada, disfruto el presente”.

“Paula (Varela) bien sabe las veces que me escribió y le pedí que no diga nada, me parece que no conduce a nada, con las cosas que están pasando en el país vamos a estar con quien salís o con quien no salís. Entiendo el trabajo de todo el mundo, pero no le importa a nadie”, agregó acerca de las razones detrás de su silencio.

Y continuó: “Me parece que somos los dos grandes, nada se va a enfriar y nada se va a calentar. Ayer hablamos y vi lo que dijo… a la mañana… sin tanto detalle chicos, me pongo nerviosa, no quiero hablar tanto”. Sobre las declaraciones de Adrián, acotó: “Es la verdad, no hay nada más para decir, tampoco uno puede inventarse un vínculo, están las cosas como están y ya bastante que saben esto”.

"Ya bastante saben", la reacción de Rocío Robles a los rumores de romance con Adrián Suar

En el ciclo de espectáculos contaron que ella fue a verlo a la obra de teatro que estaba protagonizado meses atrás, allí se conocieron, intercambiaron teléfonos y comenzó el romance. Cuando le detallaron esta línea de tiempo tan solo dijo: “Más o menos. La obra la vi”.

Esta es la primera vez que Robles habla acerca del tema, pero el dueño de Pol-ka aprovechó su paso por la alfombra roja de Rocky, la obra de teatro protagonizada por Nicolás Vázquez, para abordar el tema de su corazón.

“¿Estás de novio con Rocío?”, le consultaron los periodistas cuando Suar arribó al estreno. De forma tajante el productor comentó: “El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos, es divina, gran persona, inteligente, la quiero mucho”.

Al ver su reacción, los cronistas quisieron ahondar en el tema: “Mi corazón está bien, late. No estoy de novio. El día que lo esté les aseguro que lo voy a decir”. En paralelo a esta situación, en LAM (América), Ángel de Brito y sus panelistas analizaron la situación. Fue entonces cuando Yanina Latorre se pronunció al respecto y confirmó la situación de Suar: “Que poco caballero. Hoy hablé con Rocío, no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo hace un año, que se conocieron por un laburo. Él estaba trabajando, él la llamó para felicitarla, la invitó a ver Felicidades, su obra de teatro. Ella fue con un amigo, terminó la obra y fueron a cenar. A partir de ahí empezar a hablar y verse. Esto lleva un año. Que feo que la niegue. Ella no lo niega”.