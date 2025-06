La reacción de Cami Mayan tras el revés judicial en su demanda millonaria contra Alexis Mac Allister

Cami Mayan sobre Alexis Mac Allister

La decisión judicial que determinó que el reclamo de Camila Mayan contra Alexis Mac Allister se resolverá bajo la jurisdicción de Inglaterra generó un fuerte impacto en la disputa legal entre la influencer y el futbolista. Este fallo representa para la joven una desventaja significativa, ya que en el Reino Unido no existe la figura de compensación económica que ella exige, lo que complica sus posibilidades de obtener los 6 millones de dólares que reclama tras 5 años de convivencia con el jugador.

Cabe recordar que la demanda se basa en que ella habría dejado de lado sus propios proyectos profesionales para acompañar la carrera del deportista, quien integra la Selección Argentina y se consagró campeón en Qatar 2022. Durante ese tiempo, ambos residieron en Inglaterra, mientras el futbolista formaba parte del plantel del Brighton. La ruptura de la pareja en 2022 derivó en una denuncia judicial, en la que ella solicita una compensación económica por el tiempo dedicado a la relación y el apoyo brindado a la carrera del mediocampista.

La reciente resolución judicial, impulsada por el equipo legal del jugador, establece que la causa debe continuar en territorio inglés y ante este panorama, la integrante de LUZU TV evalúa junto a sus abogados los próximos pasos a seguir. La influencer podría apelar la resolución ante la Corte Suprema, lo que implicaría el pago del 3% del monto reclamado, es decir, una suma considerable. En caso de que la apelación sea rechazada, aún tendría la opción de presentar una queja, cuyo costo rondaría los 900.000 pesos.

Cami Mayan hablo de la demanda a Alexis Mac Allister y le respondio a su exsuegra

Consultada sobre sus alternativas, explicó: “Estamos viendo qué hacemos ahora porque antes de llevar la causa a otro lado, hay otras instancias. No hay que ir necesariamente ahí (Inglaterra). Voy a ver qué hago”.

Respecto del fallo, expresó que la decisión no la sorprendió y consideró que “es un poco más de lo mismo”. Además, señaló que los procesos judiciales suelen extenderse durante largos períodos, por lo que no le resulta extraño que la resolución demore. Incluso fueron más allá las consultas, ya que luego versaron sobre la posibilidad de que el futbolista tuviera contactos en el sistema judicial, y ante ello Cami respondió: “Yo no puedo saber eso. Yo no conozco a nadie, pero quizás la otra parte tiene a alguien. Tienen que preguntarles a ellos, yo no lo sé. Yo no me metía en esas cosas y tampoco me meto ahora”.

En sus declaraciones, también hizo referencia a su postura durante la relación y tras la separación: “Creo que queda claro quién quiere cada cosa. Yo estuve mucho tiempo en esa relación y nunca pedí nada ni traté de asegurarme nada cuando lo podría haber hecho. Eso es lo que pasó, cada uno sabe y ve las acciones. Veremos cómo sigue todo...”.

Alexis Mac Allister habló del fin de su relación con Cami Mayan: "No hubo más diálogo"

También enfrentó las acusaciones de que ella habría mediatizado la separación, ante lo que negó haber sido quien hizo pública la nueva relación de Mac Allister con Ailén Cova: “Yo no conté cuando él estaba con otra persona. De hecho salió, por otro lado”. Además, agregó: “Y yo me enteré muchas cosas por la televisión. Entonces, soy yo la que se tiene que comer todo esto cuando no soy la que le está contando las cosas a la prensa”.

Sobre los motivos por los cuales el entorno del jugador la califica de “mediática”, sugirió que esa estrategia resulta conveniente para la otra parte en el contexto de la demanda: “Decir eso, les queda mejor a ellos”.

En cuanto a la situación personal tras la ruptura, aseguró que no volvió a tener contacto con el futbolista y que solo recibió una pequeña parte de sus pertenencias que quedaron en Inglaterra, a pesar de haberlas solicitado en varias ocasiones. Manifestó al respecto que este tipo de reclamos no pueden canalizarse por la vía judicial y concluyó: “No es algo que se pueda reclamar en la Justicia, así que quedará en la conciencia de cada uno”.

Mientras tanto, Alexis Mac Allister continúa con su vida junto a Ailén Cova, con quien espera su primer hijo. La disputa legal con su expareja sigue abierta, aunque el reciente fallo judicial complica las posibilidades de Mayan de obtener la compensación económica que reclama. La influencer y su equipo legal analizan las alternativas disponibles, en un proceso que, según sus propias palabras, podría extenderse durante un tiempo considerable.