Juan Pablo habló del confuso episodio que vivió con su exnovia durante el Congelados de Gran Hermano

Juan Pablo habló del confuso episodio que vivió con su expareja mientras estaba en Gran Hermano (Telefe)

Desde sus peleas a sus polémicos comentarios, Juan Pablo De Vigili se convirtió en uno de los personajes más queridos de la actual edición de Gran Hermano (Telefe). Si bien no empezó de la mejor manera, poco a poco, Devi se fue ganando el cariño del público. Sin embargo, todo terminó el lunes, cuando el participante fue eliminado del reality. Así las cosas, este martes dialogó con Santiago del Moro y se refirió a uno de los momentos más llamativos de su participación, la confusa relación con su expareja.

A principios de febrero, cuando el reality vivía sus primeros congelados, los participantes recibían la visita de un familiar. La dinámica tenía por objetivo brindar un espacio de contención para el jugador y generar un momento emotivo en el juego. Sin embargo, Devi no pudo vivir esta experiencia. Cuando llegó el momento, su expareja decidió no asistir al programa y expresarse a través de un video que fue transmitido en la pantalla.

El particular Congelados de Juan Pablo en GH

Desde el otro lado de la pantalla, la joven, que vive en Paraguay, dejó en claro que su presencia en el programa no fue voluntaria. “Hola, Pipi. Solo paso por acá para decirte que estoy bien y que no te preocupes más. Estoy apareciendo porque están insistiendo bastante, y vos también”, lanzó de entrada la joven, con un tono seco y contundente que dejó a Juan Pablo sin palabras.

Pero la tensión no terminó ahí. El mensaje que vino después fue aún más fuerte. Con una mezcla de reproche y resignación, Silvana le recordó una charla clave que tuvieron antes de que él ingresara al reality. “Por lo que veo, te olvidaste de algo que hablamos antes de que entraras. Te pedí y te dije que no quería exponerme, y, en cambio, hiciste todo lo contrario”, le recriminó, sin rodeos. “Sé que no fue adrede, que la casa mueve muchas cosas, pero parece que te olvidaste”.

La exnovia de Juan Pablo explicó las razones detrás de su particular Congelados en Gran Hermano (Instagram)

El golpe de gracia llegó con la última frase: “Lo que hablamos sigue igual, así que charlamos cuando salgas”. Sin miramientos y con un tono que dejó en claro que la situación entre ellos no estaba en su mejor momento, Silvana se despidió con un comentario que desató risas en el estudio y en redes sociales: “Mientras tanto, te deseo un buen juego... y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente”.

Ahora, ya fuera de la casa, el conductor le preguntó por esta situación: “Otra cosa, vos cuando entraste a la casa dijiste que no tenías novia, después entraste a la casa y le mandabas saludos, no se entendía eso”. Con algunas dudas, el exparticipante comenzó diciendo: “Ahora cuando volví al hotel estuve mirando y recordando y decía por qué estaban así, parecía que yo estaba queriendo negar algo, que no lo quería ver. Había visto cosas que daban la seguridad de que seguía todo bien, que iba a estar, y por eso me sorprende un poco. Pero la realidad es que no estábamos en pareja oficial”.

Se definieron los últimos cinco participantes de Gran Hermano 2025: quién fue el último eliminado

Fue entonces cuando del Moro arremetió y preguntó: “¿Y hoy estás enamorado de la chica o no?”. Fiel a su estilo, Devi contestó: “Y hoy por hoy supongo que sí, porque todavía no pude hablar. La realidad es que no estuvo en el momento, por algo no quiso aparecer, igual me debo un cierre. Siempre me tomo mucho tiempo por mí”.

Conociendo la situación, del Moro le reafirmó a Juan Pablo el mensaje de su familia: “Por algo la gente que te quiere te mandó soltero”. Sin embargo, Devi manifestó sentirse confundido: “Sí, pero al día de hoy todavía no sé qué pasó, lo encapsulé en su momento en la casa porque me estaba afectando muchísimo”.

En ese sentido, Santiago le reveló al jugador los mensajes que había recibido de los fanáticos del reality: “Sabés la cantidad de chicas que me escribieron y me dieron: “Cuidá a mi futuro novio”. Varias famosas”. Por su parte, Juan Pablo se sinceró sobre lo que había hablado con la joven que vive en Paraguay: “Hablábamos de un acuerdo, estábamos en standby, la idea era que no se quería exponer. Pero a la vez yo quería visibilizarla para que le sirva en las redes”. Por último, el conductor cerró diciendo: ”Borrón y cuenta nueva". Y se verá cómo continúa la historia.