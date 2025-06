Lágrimas, acusaciones y una actitud polémica: la reacción de Eugenia tras la salida de Juan Pablo de Gran Hermano

El diálogo entre Eugenia y Devi en Gran Hermano (Telefe)

Mientras los participantes de Gran Hermano permanecían en silencio tras la salida de Juan Pablo “Devi” De Vigili, la reacción de Eugenia Ruiz se volvió el centro de atención: a la joven le corrieron lágrimas por su rostro, luego de que su excompañero la acusara de traición al ser eliminado del reality de Telefe. La tensión acumulada durante los últimos días dentro de la casa alcanzó su punto máximo en la gala de eliminación, cuando el público decidió que Devi debía abandonar el juego.

La relación entre ambos se había deteriorado a raíz de constantes discusiones, lo que llevó a que la amistad que compartían se fracturara. Al enterarse de su eliminación, el correntino dirigió sus reproches principalmente a quienes consideraba parte de su grupo más cercano, en especial a Selva Pérez y a Eugenia. “Gracias a mis amigas de Los Hongos. Les reagradezco. Ojalá les sirva de algo, creo que la gente todo lo ve”, expresó, irónico y visiblemente molesto por el desenlace.

De hecho, Juan Pablo insinuó que Eugenia lo había votado para que saliera, aunque en realidad desconocía que el mayor número de votos en su contra provenía de Ulises Apóstolo. Además, los votos de Eugenia habían sido anulados por Katia “La Tana” Fenocchio tras su salida, un dato que el eliminado ignoraba. A pesar de las acusaciones, Eugenia optó por no confrontar y respondió: “Por respeto a tu momento, no voy a decirte nada, Juan Pablo. Ojalá te vaya bien”.

Eugenia, con lágrimas en los ojos, se quedó en silencio tras la salida de Juan Pablo en Gran Hermano

La tensión se mantuvo cuando Eugenia le pidió a Devi que la saludara antes de irse. Durante el abrazo, él le aseguró que no tenía problemas con ella y que no se consideraba un traidor. Eugenia insistió: “Dejá de hinchar las bolas con eso porque yo tampoco te he traicionado”, al reafirmar su postura ante la situación. Antes de cruzar la puerta, Juan Pablo remató: “Yo no traicioné a nadie a pesar de lo que me dicen ustedes. Ojalá se valore a los que estuvimos más tiempo”.

Tras la salida de Juan Pablo junto a sus perros, Jaime y Bartolo, el ambiente en la casa se tornó denso. Los cinco participantes que permanecían en competencia quedaron inmóviles, mirando al vacío. Selva Pérez murmuraba que se veía fuera del reality, mientras que Eugenia, conocida por su carácter extrovertido, no pudo contener las lágrimas y se mantuvo en silencio, procesando el momento con evidente dolor.

Horas antes de la eliminación, la convivencia dentro de Los Hongos ya mostraba signos de fractura. El ahora eliminado había protagonizado un enfrentamiento con Selva y Eugenia, y comenzó a acercarse a otros compañeros como Ulises Apóstolo, Tato Algorta y Luz Tito, con quienes buscó formar una nueva alianza de cara a la final del programa.

Selva, Eugenia y Devi, tratando de hacer las paces en Gran Hermano

En un intento por recomponer la relación, Eugenia dialogó con Devi para defender a Selva: “Te juro que yo sé cómo ella te defiende a vos, cómo siempre te nombró, más que yo... Es pendeja, caprichosa, pero te juro que es re leal con vos”, sostuvo la jugadora. Sin embargo, Devi respondió de manera tajante: “A mí no me sirve que me nombre y después me exponga todo el tiempo, me haga pasar malos momentos. Es muy inflexible, incoherente, inmadura, agresiva a veces”.

La posibilidad de una reconciliación se desvaneció cuando Eugenia propuso una reunión para resolver los conflictos internos del grupo, pero Selva rechazó la invitación: “No tengo ganas”. La propia Selva expresó su postura ante la situación: “No puedo ser falluta. Yo con él ahora no tengo onda. Si me voy, es por la puerta grande, feliz y siendo auténtica. No voy a querer estar bien con alguien para que otras dos personas piensen que está todo bien. Este chiquilín ha resultado muy vendido, que vaya al streaming y me despotrique 10 años, yo te juro que no lo hago”.

La eliminación de Juan Pablo De Vigili marcó un quiebre en la dinámica de Gran Hermano. Las alianzas y las tensiones internas entre los participantes, especialmente dentro del grupo de Los Hongos, quedaron expuestas tras la salida del correntino. El impacto emocional en Eugenia y Selva, así como la reconfiguración de estrategias entre los concursantes restantes, delinean un nuevo escenario en la recta final del reality.