Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera cumple un año: el saludo de sus hermanas y el regalo más esperado

Una de las imágenes compartidas por Manu Urcera en el cumpleaños de su hijo Cruz (Instagram)

El primer cumpleaños de Cruz Urcera comenzó con un regalo muy especial: un auto a batería color gris, con detalles de lujo, asientos de cuero y el emblemático logo de Mercedes-Benz en el capó. Nicole Neumann eligió este obsequio pensando en la pasión que une a su familia. Apenas salió el sol sobre una Buenos Aires helada, la modelo compartió en sus redes sociales la postal de su hijo sentado al volante del pequeño vehículo, abrigado con un gorro de lana y una campera, recorriendo las calles del barrio privado La Isla, en Nordelta, el mismo al que se mudaron pocos meses antes de su llegada al mundo.

Aquel regalo no fue una casualidad. Manu, papá de Cruz, es un nombre destacado del automovilismo nacional, con títulos en Turismo Carretera y en la Clase 3 del Turismo Nacional, además de participaciones en Súper TC2000. Ese vehículo en miniatura representa algo más que un juguete y, en la mirada de Nicole al ver a Cruz al volante, se adivina ternura, deseo de felicidad y un poco del futuro imaginado para su hijo.

Las celebraciones siguieron en el calor familiar. Manu capturó imágenes de los tres abrazados en la cama, las sonrisas frescas al comenzar el día, los besos y la alegría compartida antes de que Cruz sople la vela de una torta con forma de cabeza de león, momento breve que también quedó registrado en las redes.

Nicole Neumann y el exclusivo regalo a su hijo Cruz

El cariño llegó de todos lados. Indiana, la hermana mayor, subió una foto acompañada por un mensaje breve y lleno de amor: “Mi bebito cumple un año. Te amo gordito”, junto a un emoji de corazón cubriendo el rostro del menor, siempre rodeado de los cuidados de una familia que prefiere mantener su imagen lejos del escrutinio público. Allegra también se sumó con otra imagen, en la que se la ve junto a Indiana y su hermano menor, y le dedicó un mensaje simple y profundo: “Un año, te amo”.

Así, entre abrazos, juguetes exclusivos y palabras de amor, Cruz celebró su primer año rodeado por el cariño incondicional de sus padres y hermanas.

Los últimos días, Nicole despejó las versiones sobre una dieta vegana estricta para su hijo. “En casa cocinamos muy vegetariano, casi vegano, pero Cruz no sigue una alimentación totalmente vegana”, explicó en la mesa de Mirtha Legrand, al dejar en claro que la decisión sobre lo que come no obedece a imposiciones rígidas.

Indiana y Allegra Cubero no quisieron quedar afuera de la celebración

Durante la charla con La Chiqui, la modelo compartió detalles íntimos de la mesa familiar: el automovilista a veces elige pescado y su hijo, curioso, prueba un poco. Nicole se detuvo en lo que verdaderamente importa en la crianza: el placer de comer juntos y la variedad de sabores. Habló con orgullo del buen apetito de su hijo, de su preferencia por las lentejas, la remolacha, el tomate, las frutillas y el kiwi. Reveló también que disfrutan juntos un especial desayuno de chia pudding, y compartió el dato risueño de que el niño suele desayunar hasta tres veces al día.

El futuro, para Nicole, pertenece a Cruz. No hay presiones, solo el deseo de que su hijo crezca fuerte, sano y feliz, y que tenga la libertad de elegir qué comer a medida que vaya creciendo. Su compromiso, aseguró, es brindarle una alimentación equilibrada, repleta de opciones y respetuosa del ritmo y las preferencias de Cruz, siempre atenta a lo que su hijo necesite y quiera descubrir en su propio camino.

La particular torta con forma de cabeza de león

En las últimas horas, también, se refirió a su propia alimentación tras el embarazo y cómo logró bajar de peso, al recordar: “Algunos pensarán ‘Ah, no comió nada’, ‘Se mató entrenando’, y no… La verdad que nada de eso”, aseguró.

En su testimonio, aclaró que no siguió dietas estrictas ni esquemas de entrenamiento exigente. Lejos de las estrategias restrictivas que muchas veces se promueven en redes sociales, destacó la importancia de una alimentación consciente pero también placentera. “Comí un montón. Siempre soy de muy buen comer. No debe haber una persona que realmente me conozca que pueda decir que no como rebien”, dijo, y agregó que su clave fue priorizar alimentos nutritivos. “Lo que sí como es calidad. Como muy sano. O sea, comida que me nutra. Pero me encantan los postres. Así que me doy mis gustos”, completó.