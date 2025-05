Benjamín Vicuña, Nicole Neumann, Bizarrap y Oriana Sabatini dijeron presente en el GP de Miami de la Fórmula 1

Nicole Neumann y familia disfrutaron de la Fórmula 1 y combinaron moda y entretenimiento

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se convirtió en uno de los eventos más esperados del calendario internacional, por los fanáticos del automovilismo y por la alta concentración de famosos que asisten para disfrutar de la emoción de las carreras y del glamour del paddock. Este año, varias figuras hicieron el viaje a la soleada ciudad para vivir la competencia de cerca. Entre ellos, Benjamín Vicuña, Nicole Neumann, Oriana Sabatini, y otros nombres destacados que no se quisieron perder esta cita mundial.

La participación de Vicuña en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 no pasó desapercibida, especialmente por haber estado acompañado por su hijo en el evento. El actor chileno, aprovechando una pausa en su ajetreada agenda, decidió viajar a Miami para disfrutar de la competencia junto a Bautista. La experiencia fue descrita por él mismo a través de su Instagram.

Benjamín Vicuña compartió la experiencia automovilística con su hijo Bautista desde un palco exclusivo

Recurriendo a la nostalgia, Benjamín escribió: “¿Habré tenido siete años? Tal vez un poco más, pero cada domingo era sagrado. Con el amanecer ya escuchaba las primeras vueltas. Caminaba por la casa buscando el brillo de la televisión y, medio dormido, me sentaba en el sillón junto mi papá. Sus emociones eran de otro tiempo, uno en el que los pilotos eran caballeros valientes con el alma prendida fuego. Me hablaba de Senna, de Prost, de Lauda, y yo escuchaba como si me contara cuentos de héroes modernos. Hoy tengo la fortuna de poder compartir los recuerdos y la pasión y vibrar la Fórmula 1 con mi hijo Bautista". El actor y su hijo mayor disfrutaron del evento desde un palco exclusivo situado cerca del pit lane, una ubicación privilegiada que les permitió presenciar la carrera en su máximo esplendor.

Otra de las celebridades que dijo presente en el Gran Premio de Miami fue Nicole Neumann, que viajó a la ciudad estadounidense junto a sus hijos. Todos, junto a su pareja Manu Urcera, se sumaron a la fiebre de la Fórmula 1 en un viaje que también incluyó una visita a los parques de Disney. Las hijas de Neumann, Allegra, Indiana y Sienna, se mostraron muy entusiasmadas con la experiencia. Previamente, la familia visitó la playa y luego, sobre la hora del evento, se dirigieron al autódromo para presenciar la carrera.

Nicole lució para la ocasión un outfit elegante y cómodo para asistir al Gran Premio. Usó un vestido negro de estilo largo y ajustado, con una falda de encaje que le dio un toque más sofisticado y moderno. El vestido tenía espalda descubierta y se complementó con una gorra roja, ideal para una jornada en el paddock. Además, al ser un conocedor del deporte, Urcera se mostró muy emocionado con la competencia y se lo vio muy involucrado en todos los detalles del Gran Premio.

Tanto Nicole Neumann como su familia disfrutaron la experiencia completa de la carrera de F1

El evento también fue el escenario para Oriana Sabatini, que se presentó en el famoso barrio de Wynwood durante la noche del viernes antes de la carrera. La cantante mostró su talento en un show que hizo vibrar a los asistentes, quienes se preparaban para el gran día de la carrera. La artista se unió a otras celebridades internacionales que también dieron lo mejor de sí en el fin de semana de la F1.

Bizarrap también estuvo presente en la Fórmula 1. El artista aprovechó su estancia en la ciudad para ser parte del evento, compartiendo en sus redes sociales imágenes del momento. Lo curioso de su participación fue que se mostró acompañado del expiloto de F1 y actual corredor de reserva de Mercedes, Valtteri Bottas, con quien compartió algunos momentos en el paddock.

Oriana Sabatini deslumbró con su voz en un espectáculo previo al Gran Premio y también vio F1 en vivo

Bizarrap y Valtteri Bottas estrecharon lazos en el paddock durante el evento

En cuanto a la China Suárez y Mauro Icardi, parece que ambos optaron por no asistir al evento principal. Mientras ambos viajaron juntos a Miami, decidieron realizar otras actividades como visitar la playa, comer en restaurantes locales y salir de paseo en la ciudad del sol.

Además de los artistas, varios deportistas argentinos también hicieron su aparición, sumándose a la lista de figuras que disfrutaron de este evento exclusivo. Benjamín Cremaschi, futbolista del Inter Miami y compañero de Lionel Messi, estuvo presente en el paddock, uniendo su pasión por el automovilismo con su vínculo con la ciudad de Miami, donde juega actualmente.

Celebridades latinas y estrellas internacionales, como Benjamín Creaschi, se unieron al glamuroso Gran Premio de Miami 2025 (REUTERS)

Javier Mascherano exploró los detalles técnicos del monoplaza Red Bull RB21 en el GP Miami (Credit: Peter Casey-Imagn Images)

Figuras internacionales como Timothée Chalamet y Gordon Ramsay estuvieron en el paddock (REUTERS)

Otro de los argentinos que estuvo presente fue Javier Mascherano, el exjugador de fútbol y actual director técnico del Inter Miami, quien aprovechó la ocasión para visitar el hospitality de Red Bull y posar junto al monoplaza RB21 de Max Verstappen.

También se vio allí a Myke Towers, Luis Fonsi, el chef Gordon Ramsay, el actor Timothée Chalamet y el campeón del mundo con España, Sergio Busquets.