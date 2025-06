Sabrina Rojas contó cómo está su vínculo actual con Luciano Castro y Griselda Siciliani

La conductora de Pasó en América aseguró que está en paz con su expareja y la actual pareja de él

Durante una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, Sabrina Rojas abordó de manera directa la curiosidad sobre su vínculo actual con Luciano Castro, padre de sus hijos, y la pareja de este, Griselda Siciliani.

La conductora de Pasó en América respondió a la consulta de un usuario y afirmó: “Bien, estamos en paz”, dejando en claro el estado en estos momentos de la relación entre las partes.

Sabrina Rojas habló sobre su relación actual con Luciano Castro y Griselda Siciliani (Instagram)

La participación de Sabrina Rojas en la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram generó interés entre sus seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad para indagar sobre distintos aspectos de su vida personal. De acuerdo con lo publicado por la modelo, que recientemente se separó de Gabriel Lechuga Liñares, también fue consultada sobre cómo enfrenta la soledad tras su ruptura. Rojas respondió con contundencia: “No siento soledad, para nada. No estar en pareja, no es estar en soledad. Es solo no estar en pareja”, subrayando que su vida social y el afecto de su entorno le brindan contención.

La modelo respondió a preguntas de sus seguidores, dejando claro que no asocia estar soltera con sentirse sola y que su entorno cercano le brinda contención y apoyo en este momento de transición (Instagram)

En ese mismo intercambio, la conductora remarcó: “Yo tengo una vida muy sociable y llena de gente que me quiere mucho”,

Las declaraciones reflejan la importancia que la modelo otorga a sus vínculos personales y su manera de afrontar los cambios sentimentales. Además aclaró que está soltera, “al menos por ahora”.

Sabrina Rojas asegura que está soltera (Instagram)

La elección de la canción “Me lo merezco”, de Elena Rose, marcó el tono del video que Sabrina Rojas compartió en sus redes sociales, donde la conductora se mostró en un momento de intimidad y reflexionó sobre su presente. El video íntimo, grabado antes de irse a dormir, la muestra sin maquillaje y en lencería, acompañando la imagen con un mensaje de amor propio y bienestar. La actriz atraviesa las primeras semanas tras su separación de Lechuga Liñares, pero mantiene una actitud positiva y abierta ante sus seguidores.

A pesar de los cambios en su vida personal, Sabrina optó por mostrarse auténtica tanto en su programa como en sus redes sociales, donde suele compartir aspectos de su día a día. En el video publicado, Rojas aparece relajada y natural, lista para descansar tras una jornada laboral, y acompaña la escena con la frase: “Ahora sí, ya sin maquillaje y con sueño, me fui a dormir”.

Sabrina Rojas se mostró sin maquillaje y en lencería (Video: Instagram)

Además, Rojas detalló que la elección de la canción no fue casual. El fragmento seleccionado por incluyó versos como: “Amor de verdad, me lo merezco/ Que todo salga bien, me lo merezco/ Lo bueno viene a mí, la vaina se me da/ Hasta la vista al mar, me la merezco/ Un cielito azul, me lo merezco/ Una vida cool, me la merezco/ Lo bueno viene a mí y lo que está pa mí/ Viene en camino, yo me lo merezco”. Estas palabras refuerzan el mensaje de autocuidado y la búsqueda de bienestar personal que la actriz quiso transmitir a sus seguidores.

Por otra parte, la actitud de Sabrina en este video fue celebrada por sus seguidores, quienes valoraron la sinceridad y la naturalidad con la que se mostró. La conductora, que recientemente se vio envuelta en el centro de la polémica, eligió este momento para reafirmar su deseo de recibir cosas buenas y disfrutar de una nueva etapa en su vida.

Sabrina Rojas compartió un video íntimo en redes sociales con un mensaje de amor propio

En el contexto de su vida profesional, Rojas continúa consolidando su presencia en la televisión, mientras que en el plano personal enfrenta los desafíos propios de una separación reciente. La publicación de este video se suma a una serie de contenidos en los que la conductora ha buscado conectar con su audiencia desde la honestidad y la transparencia.

En el mensaje que acompaña el video, la expareja de Luciano Castro no solo se muestra sin maquillaje y en ropa de dormir, sino que también deja entrever su deseo de avanzar y recibir lo mejor de la vida.