Sabrina Rojas contó cómo fue la reacción de sus hijos cuando les contó de su nuevo romance: “Hay un chico que me gusta”

Sabrina Rojas reveló públicamente cómo les contó a sus hijos sobre el nuevo vínculo sentimental que está explorando con Gabriel Liñares, un empresario apodado “Lechuga”. La reacción de Esperanza y Fausto, los hijos que la actriz tuvo con Luciano Castro, fue detallada por ella misma. La conductora explicó que, si bien la relación con Liñares todavía no tiene rótulos, ya decidió iniciar un proceso de apertura familiar con sus pequeños, que implica “tantear el terreno”, según sus propias palabras.

“A mis hijos les conté que hay un chico que me gusta. Nada más”, dijo la conductora al ser consultada por Natalie Weber en el programa Pasó en América (América TV). El relato no fue parte de un anuncio preparado, sino más bien de una respuesta natural ante la curiosidad de los niños. Según explicó, los chicos reaccionaron con preguntas directas: “Ellos me preguntaron si me iba a poner de novia. Les dije que no sabía, que ojalá”.

La actriz sostuvo que la decisión de compartir esa información responde a su deseo de ser transparente sin anticiparse a hechos aún indefinidos. En ese sentido, aclaró: “Ya les estoy tanteando el terreno. Pero falta un montón para que se los presente”.

La actriz reveló las preguntas de sus hijos sobre la posibilidad de que tenga una nueva pareja

La conductora enfatizó que este acercamiento con sus hijos no busca imponer ni precipitar una convivencia. Por el contrario, habló de una etapa “incipiente” y sin etiquetas, donde el vínculo con el empresario avanza con exclusividad pero sin formalización explícita. “Todavía no está el título. Ni él me pidió ser su novia, ni yo le pedí que sea mi novio”, reiteró.

El mismo enfoque se aplica al hijo de Liñares, con quien la actriz aclaró que tampoco tuvo contacto. Tanto ella como él comparten la decisión de priorizar el ritmo familiar, respetando los espacios y procesos de cada uno. “Falta un montón para que se conozcan los chicos”, explicó.

El vínculo con Gabriel Liñares, conocido como “Lechuga”, comenzó inesperadamente en un bar de Palermo. Según la actriz, el primer contacto se dio durante una cita que ella tenía con otra persona. Fue Liñares quien, con un gesto amable, se ofreció a mejorar una bebida mal preparada. “Me lo crucé dos veces más y un día charlamos”, contó Rojas.

Sabrina aclaró que su relación con Liñares es incipiente, sin formalización ni etiquetas, tal como les contó a sus hijos

Liñares, de 47 años, es dueño de un bar y un boliche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene un hijo de 11 años llamado Benicio, fruto de su relación con Flor Parise, actual pareja de Karina Jelinek. Aunque el empresario se mantiene al margen del mundo del espectáculo, su nombre trascendió tras la viralización de una imagen compartida por Rojas en sus redes sociales. La foto, tomada frente a un espejo, los muestra abrazados y sonrientes. Fue musicalizada con la canción “Todo el día así” del dúo Koino Yokan, cuya letra expresa: “¿Cómo es que todo el tiempo quiero abrazarte? ¿Cómo decir qué siento sin explicarte?”.

Consultada sobre el motivo por el cual decidió subir esa imagen, Rojas fue contundente: “Subí la foto porque ya tengo casi 45 años y hago lo que siento”. De inmediato aclaró que no se trató de un anuncio formal. “Tampoco estoy blanqueando. Todavía no somos novios”, dijo. No obstante, admitió que está viviendo un buen momento y que existe una conexión genuina: “Es un ser muy calmo, un hombre muy íntegro, buen papá, tiene una mirada limpia, sana, es divertido”, enumeró durante una entrevista en Desayuno Americano (América TV).

Sabrina destacó valores personales de Liñares, calificándolo como un hombre íntegro y buen padre

Por su parte, el empresario también se refirió a la relación: “Nos conocimos en un bar de acá a la vuelta del canal, hace muy poquito. Nos estamos conociendo. Ella es una divina total, estoy encantado. Lo de la exposición me incomoda por mi nene y porque no soy del medio, pero estoy muy contento con ella y feliz”, afirmó en el mismo programa.

En Pasó en América, los compañeros de Rojas bromearon con su apodo y hasta le regalaron una planta de lechuga como símbolo de su nuevo romance. En tono divertido, ella respondió: “¿Este es mi ramo para casarme? ¡Qué lechuga! Yo no creo casarme más, pero si me caso con este hombre prometo entrar con una lechuga”.