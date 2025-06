Los saludos de Sabrina Rojas y Luciano Castro por el cumpleaños de su hija: “El tiempo pasa a una velocidad injusta”

Sabrina Rojas y Luciano Castro saludaron a su hija por su cumpleaños

Este domingo, más allá de los festejos del Día del Padre, Sabrina Rojas y Luciano Castro tenían otro motivo para celebrar: el cumpleaños de su hija Esperanza. Fue así como la modelo y el actor expresaron su amor por su pequeña de 12 años a través de diferentes publicaciones y mensajes de cariño.

El emotivo homenaje de Sabrina Rojas a su hija (Instagram)

El primero en tomar la posta fue Luciano, quien compartió su felicidad por este día tan especial ante sus casi dos millones de seguidores. “Feliz cumpleaños hija, te amo”, escribió el actor junto a un primer plano de la joven en la que se la ve con la cara llena de pintura. Minutos después, Castro compartió una storie que publicó su hija en la que aprovechó para saludarlo por el día del padre. “Feliz día pa, te amo millones”, escribió la joven. En la imagen, que contenía dos fotos, podía verse una retrato de ambos minutos antes de viajar en avión y otra imagen de ellos sonriendo ante la cámara. Por su parte, el artista respondió el posteo con una cariñosa frase: “Te amo hija, gracias por tanto”.

El doble saludo entre Luciano Castro y su hija por su cumpleaños y el día del padre (Instagram)

Así las cosas, una hora después, fue Sabrina que se pronunció con un mensaje virtual. “Hoy cumple 12 años mi bebé, daría todo por volver a tenerte en mi panza de nuevo. El tiempo pasa a una velocidad injusta. Pero amo verte crecer. Nos amo juntas. Te admiro tanto hija de mi vida”, afirmó la conductora de Pasó en América (América) junto a un collage de cuatro fotos. En el posteo podía verse una serie de imágenes de Esperanza en sus primeros meses de vida. Así también, Rojas incluyó una foto más actual en la que la joven miraba hacia la cámara al tiempo que ella le besaba la mejilla.

En su siguiente publicación, Sabrina incluyó una foto de su hija con una chomba roja y azul deportiva. En la foto, que mostraba a Esperanza en primer plano, Rojas incluyó una emotiva frase que expresaba sus sentimientos por la niña: “No te imaginás lo que te amo, felices 12 años. Te deseo una vida llena de aventuras, amigas, risas y que por sobretodo te quieras mucho y confíes en vos. Me emociona pensar la hija que sos. Gracias por venir a mi vida y convertirme en mamá”.

La reflexión de Sabrina Rojas por los 12 años de su hija (Instagram)

En ese marco, tanto la modelo como el actor aprovecharon para compartir sus mensajes por el día del padre. Entre sus stories, Castro también publicó el saludo de Fausto, su segundo hijo fruto de su relación con Rojas. “Feliz día del padre pa, te amo, muchas gracias por todo”, le escribió el joven. Ante este homenaje, Luciano contestó: “Te amo hijo, gracias a vos por todo”. Por su parte, Sabrina aprovechó para saludar a su papá.

Con una foto en blanco y negro, Sabrina presentó a su papa ante sus casi dos millones de seguidores. “Este guapo es mi papá el día de su casamiento con mi mamá”, describió. Luego, la conductora publicó otra foto, esta vez a color, en la que se veía a sus padres siendo bendecidos por un cura. “Este guapo está emocionado en uno de los miles de aniversarios con mi mamá”, afirmó. Sin embargo, la parte más emotiva del posteo vino a continuación, cuando Rojas recordó la partida de su padre. Con una foto del hombre sentado en una silla, la comunicadora expresó: “Este guapo ya no está, pero les puedo asegurar que fue el mejor papá del mundo. A todos les deseo un Agustín en sus vidas. Gracias a la vida por este papá que me tocó”.

Luciano Castro saludó a su hija por su cumpleaños (Instagram)

La muerte de su padre sucedió en 2012, cuando Sabrina atravesaba una fuerte crisis con Castro. “Nunca había ido a un velorio y cuando murió mi papá me tocó ver la muerte de cerca. Había estado con él a la madrugada y falleció acerca del mediodía“, comenzó a decir Sabrina, ante la atenta mirada del conductor. ”Cuando llegó el momento del velorio no quería ir porque no quería verlo así, quería recordarlo vivo. Entré al final y fui a tocarlo, besarlo pero me di cuenta de que estaba ahí“, había dicho, años atrás, en su paso por PH: Podemos Hablar.