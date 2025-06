Sabrina Rojas habló sobre sus exigencias para volver a enamorarse: “Estoy muy atenta a lo que no va”

Sin filtro, Sabrina Rojas se sinceró sobre su presente amoroso y dio detalles de lo que busca en una pareja (Video: La Peña de Morfi – Telefe)

A pocas semanas de poner fin a su vínculo con Gabriel “Lechuga” Liñares, Sabrina Rojas atraviesa un nuevo capítulo personal marcado por la soltería y la sinceridad. En ese marco, visitó el set de La Peña de Morfi (Telefe) y, fiel a su estilo, se mostró abierta para hablar sobre su presente sentimental, sus nuevas exigencias y el aprendizaje que dejan las relaciones pasadas.

Durante su charla en televisión, la actriz expuso sin filtro la manera en que encara esta etapa. “Estuve toda la vida en pareja, desde que tengo 15 años. Soy muy noviera y de noviazgos muy largos”, contó, repasando una historia sentimental signada por relaciones estables. Tras el último corte, reveló que se dio un periodo de un año y medio en soledad, hasta que accedió a salir con un nuevo candidato, alentada por sus amigas. Sin embargo, la relación duró apenas dos meses. Con humor y honestidad, resumió ante las cámaras: “Les dije a mis amigas que no me rompan más las pe… Yo soy feliz sola”.

Rojas enfatizó que en sus salidas actuales no busca pareja ni aventuras casuales, sino simplemente disfrutar el momento y divertirse. “Me gusta salir, tomarme un fernet, tirarme unos pasos e irme a dormir. Para mí esas cosas suceden, no se buscan. Cuando alguien te gusta, sucede”, sentenció. Dejando en claro que no sale de “caza”, reafirmó que prefiere dejar que las cosas fluyan naturalmente, convencida de que la atracción y los vínculos reales no se fuerzan sino que aparecen.

"Yo soy feliz sola", aseguró la actriz en su paso por el programa (Instagram)

La actriz resalta que, con el correr de los años, uno se vuelve más exigente en el terreno afectivo. “Para mí, flasheas o no con alguien, y cada vez te cuesta más. Pasan los años y uno se pone más exigente”, explicó frente a la consulta de Lizy Tagliani sobre sus preferencias en el amor. Admitió, además, su lado más pasional: “Yo soy re fogosa, si te pones de novia y estás con alguien es para tocarse, besarse y abrazarse, si no estoy sola”. Sabrina destacó que, en la madurez, se disfruta más de estos momentos porque ya se sabe lo que se quiere y lo que no, y se anima a pedirlo sin tapujos.

En ese sentido, la modelo fue clara respecto al perfil de hombre que hoy llama su atención. “A medida que pasan los años disfrutas más de esos momentos, porque sabes qué hacer, sabes qué querés que te hagan, sabes pedir. Por eso a mí la gente joven no me gusta tanto”, confesó, explicando ante la cámara. “Necesito que tenga edad, experiencia y barrio”, recalcó. Señaló que ahora está atenta a lo que no quiere vivir y decide cortar por lo sano si detecta alertas tempranas en una relación: “Eso lo supe de más grande, ahora estoy muy atenta a lo que no va, y si estoy conociendo a alguien y veo una alerta ya está. Siento que son mis últimos años de juventud, y no quiero que se me vaya un año en una relación que nada que ver. No quiero invertir más en esas cosas”, reconoció.

Sabrina y su pareja terminaron su romance semanas atrás (Instagram)

El trasfondo de su reciente ruptura con Liñares también salió a la luz en los medios. Según contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la actriz habría decidido terminar la relación por problemas vinculadas a la expareja de Liñarez, Flor Parise, con quien comparte un hijo. Durante unas vacaciones compartidas en Punta Cana y Cartagena, la persistente presencia de la expareja terminó generando incomodidad y malestar en Sabrina. Yanina Latorre, desde el mismo estudio, amplió: “La crisis empezó porque Flor, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella es muy metida en la relación, es tóxica”, sostuvo. Según agregó, cada año Liñares mantiene la tradición de vacacionar junto a su hijo y a Flor, como una forma de fortalecer el lazo familiar. Este detalle habría sido decisivo para que Rojas diera por terminado el romance.

En esta nueva etapa, Rojas elige priorizarse, disfrutar de su soltería y no negociar sus propios límites. Por ahora, la actriz disfruta de la libertad, la amistad y la fortaleza que le dio el tiempo, y afirma convencida que solo dará otra oportunidad al amor si aparece alguien que verdaderamente valga la pena.