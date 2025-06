Noelia Pompa: su vida en España y una historia de amor que se afianza

Hubo un tiempo en el que el Mundo Farándula pasaba por el Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli. En esos días, la vida de Noelia Pompa cambió para siempre. Para situarnos, hablamos de 2011 y 2012, cuando Noelia junto al bailarín Hernán Piquín se consagraron campeones del exitoso concurso.

Y de pronto, por lo menos para el gran público, Noelia dejó de estar en el centro de los focos. ¿Qué fue de su vida? ¿Por qué se fue a España? ¿Qué tal de amores? De todo eso se habló en Intrusos (América) este lunes.

Antes que nada, los motivos y el nuevo destino. “¿Por qué me fui? Para sanar problemas anímicos. Esto fue en 2016, cuando no era tan fácil hablar de ataques de pánico; eran días que todos te decía ‘¡Ay, dale, si estás re-bien!’, y como que había que callar. Y de pronto se alineó todo con un contrato de trabajo en España y ahí me fui". El contrato es con The Hole Zero, un mega show circense que la llevó a recorrer España y varios países más de Europa.

Sin dudas, su pico de popularidad llegó al coronarse, junto a Hernán Piquín, bicampeones del Bailando... en 2011 y 2012

“Piensen que desde que estuve en el Bailando..., en 2011, mi vida fue una aventura... Demasiadas cosas juntas como para poder digerir. Cuando empecé terapia, antes de irme, había cosas internas que tenía que sanar”. El consejo surgió de la terapia: tomar distancia, irse lejos...

“En España empezamos en Málaga, con una gran carpa, como la de Flavio, me recibieron muy bien, todo muy lindo, pero también estaba el hecho de estar sola, tener que adaptarme...”, contó.

Luego vino un lógico proceso de adaptación, el permanente contacto con su madre Nélida (“sigue siendo mi mejor fan”) y, cuando menos lo esperaba, el amor, David. “Empezamos al año que me fui, en el 2017. El fue a ver la obra y yo nunca me iba a imaginar que iba a salir con alguien del público. Nos empezamos a conocer a través de una amiga. Al principio me costaba un poco pero me hizo un pic nic en el Retiro, así que ahí entró bien porque él es chef”.

Noelia Pompa en Stravaganza, en 2015, junto a Flavio Mendoza, otro momento clave de su carrera

La etapa española, a la vez, disparó viajes “por Alemania y Suiza, por ejemplo, lugares en los que nunca me imaginé estar”.

Y también, tuvo la valentía de volver sobre las cuestiones anímicas, la depresión (ese tabú) y cómo lo fue superando esos ataques de pánico que venía padeciendo. “Creo que influyeron muchas cosas del pasado. Básicamente no sentirme aceptada (es una herida sanada): ahora me quiero de verdad. Pasó que de pronto sentía que no me aceptaban y de un día para el otro todo era lo mejor. Eso es lo que hablé en terapia, es como un monstruo dormido que de pronto se despierta”.

¿Y qué pasa con la mirada europea, en ese sentido? “Creo que es una condición del ser humano; al no ser conocida, cambia un poco, pero también sentís la mirada del otro o que están cuchicheando, por eso te digo que es una condición humana”.

Para el final, expresó un deseo: “Que salga algo acá, me encantaría. ¡Un streaming, algún elenco, ojalá!”, cerró entusiasmada.

“Mi gran amor”

Noelia y su novio, David, en una imagen madrileña: hace más de 6 años que están juntos

Y hablando del amor, no hace mucho, ante Teleshow, entraba en detalles sobre su relación con David, el chef madrileño. ¿Por qué tardó tanto en alcanzar un vínculo que se anima a describir como “mi gran amor”? “Porque me lo permití. Finalmente me permití ser”, anuncia. Y eso tiene mucho que ver con la sensación dejugar de visitante y el provecho del anonimato. “Al debutar en los medios, bloqueé ese aspecto de mi vida .Tapé y negué varias de mis relaciones (algunas muy largas) acostumbrándome así a amar a escondidas. Sí, oculté parejas a la prensa y hasta a mi círculo más íntimo”, confiesa. “No quería que me viesen con alguien en lugares públicos por temor a los cuestionamientos, a los comentarios, a las opiniones… Admito que fue una forma cobarde de preservarme a mí y a quien estuviese conmigo. Un mambo muy propio contra la mirada ajena, que también fui desactivando al entender que cualquier juicio es problema de un otro”.

Recapitulando, el 22 de febrero de 2017 él la vio sobre el escenario de The Hole Zero, en el que ella interpretaba a La Conchi. Tanto le gustó su sonrisa que pidió a una amiga se la presentara. Le dijo: ‘Ey, guapa’. Y cuando Pompa giró, logró sacarle el número de teléfono para invitarla a una primera salida que resultó “poco memorable” para los dos. Pero no se rendiría. Dos semanas después arremetió con un plan que logró repuntar el entusiasmo. Le dio cita en el mítico Parque del Retiro, donde la sorprendió con un picnic gourmet. “Entonces, en ese preciso instante, me enamoré”, contó Noelia respecto de este “ermitaño altísimo, grandote (como siempre ha preferido a los hombres), a quien tanto le gusta refugiarse en el campo de la movida urbana”. Hasta decirse adiós, habían alimentado el proyecto concreto de “abrir juntos un multiespacio en Madrid, en el que podamos combinar su arte y el mío. Ese era un lindo sueño…”, concluye.