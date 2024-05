Noelia Pompa mostró su nueva pasión por fuera de la danza: “Hay que animarse a algo nuevo”

La nueva pasión de Noelia Pompa

En las últimas horas Noelia Pompa reveló a qué dedica su tiempo libre por fuera de lo que pueden ser sus incursiones en el teatro o bien en la pista del Bailando (América), tal como fue el año pasado hasta que la reemplazó Tuli Acosta. A través de un video que subió a su perfil de Instagram, la bailarina dejó un mensaje inspirador a sus seguidores.

“Un poquito de mi NUEVA TERAPIA... Déjame por aquí que te parece y contame que te gustaría comenzar y no te animas. A veces no solo se trata de los medios que uno no tenga, también puede ser que no te sientas capaz… Hoy te invito a que te digas: ‘Qué más da’ y te animes”, comienza diciendo el texto que acompaña desde el epígrafe a las imágenes. En el video, se la ve practicando cerámica y trabajando sobre distintas formas, como por ejemplo un cenicero o un plato, a los cuáles les fue dando color.

“Conectarte sobre todo con algo relacionado al arte podrá mostrarte a ti mismo mucho de lo que tienes ahí dentro, que seas el propio escultor de tu vida. Mostrarte la escultura que puede salir de un pedazo de barro…”, prosiguió Pompa en la publicación. “Cultiva el amor dentro de tu ser antes que se endurezca y perdamos la ternura. Más amor, comunidad, más amor”, cerró Noelia su mensaje con un emoji de corazoncito y también una post data: “Luego subiré como quedaron terminadas las piezas”.

Sobre las imágenes del video, Noelia agregó unas frases que le daban contexto a la acción. “Animarte a algo nuevo. Jugar. Y saber que me hace feliz ese momento”, expuso mientras se la veía pintar las figuras. “Corriendo el riesgo de que no salga como queríamos”, escribió luego sobre un plano en el que muestra que falló en lo que estaba haciendo y el plato se rompió. “Corriendo el riesgo de no ver lo que sí podés hacer”, dijo después, mostrando cómo logró arreglarlo.

Noelia Pompa y la cerámica

A pocas semanas del arranque de la temporada y de manera inesperada, Noelia decidió abandonar el Bailando 2023 en octubre del año pasado. En su faceta de bailarina se destacó en las ediciones anteriores del reality show al coronarse dos veces campeona junto a Hernán Piquín. Pero en la última versión tomó la decisión de alejarse de la competencia de baile por motivos personales.

“Bailaré dos galas más y tengo que partir a España, pero me cuesta porque la verdad la estoy pasando bien. Igualmente la producción ya lo sabía”, anunció ella misma cuando expuso la decisión frente a Marcelo Tinelli. Luego contó que debió viajar al país europeo por temas legales. “Es un tema con la visa”, dijo en su momento.

Su reemplazo fue Fiorella Tuli Acosta, quien se terminaría consagrando campeona del certamen al vencer en la final a Noelia Marzol. “Lo que cambiaría mi historia y sorprendería a muchos fue mi aparición en el Bailando”, había dicho la propia Pompa en diálogo con Infobae en diciembre del año pasado, a la hora de reflexionar su irrupción en la televisión. “Porque siempre intuí que mi dupla con Hernán Piquín había sido pensada para la risa. Y nunca me senté a hablarlo con Marcelo ni con la producción, porque no hubo tiempo. Ni bien salimos a la pista se dio vuelta toda posible intención, cambiando la percepción de todos y hasta la mía sobre mí misma”, enfatizó.

“Más allá de sentirme muy grande para tantas piruetas, se me hacía fuerte volver a la escena de la que había huido. Y me propuse el desafío de abrazar ese lugar y demostrarme que era posible retomar mi carrera en el país en el que me había sentido herida, en ese mundo del que quise preservarme y con el ‘ok’ de la gente, que también me pesaba”, consideró sobre su vuelta, aunque fugaz, al Bailando.