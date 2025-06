El chispazo de Flavio Mendoza con Belén Francese: “Vos porque te casaste con un millonario”

El chispazo de Flavio Mendoza con Belén Francese en la mesa de Mirtha: "Vos porque te casaste con un millonario" (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Este sábado Mirtha Legrand en su programa contó con Flavio Mendoza y Belén Francese como invitados. Las figuras, que compartieron el Bailando de Marcelo Tinelli hace unos años, se dedicaron divertidas “chicanas” en la mesa, pero entre broma y broma se creó un momento que requirió la intervención de la conductora.

Primero la actriz recordó cuando el productor y coreógrafo la ayudaba con su vestuario y destacó su gesto. “Yo me acuerdo que en un Bailando me ayudabas a mí también con el look. Te lo voy a agradecer”, resaltó, en La Noche de Mirtha (Eltrece).

Cuando la diva le preguntó a Flavio si continuaba realizando acrobacias, el protagonista de El circo del Ánima tuvo una desopilante salida. “Sí, sigo. Sigo todavía hasta que me quiebre y me sacrifiquen”, lanzó, provocando una rápida salida de la exvedette.

"Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando en mis shows”, le dijo Flavio Mendoza a Belén Francesce (La noche de Mirtha, Eltrece)

“Yo te vi en el último espectáculo, que es fabuloso. Pone todo. Me daba entre gracia y ternura porque, yo decía, ‘mirá el señor qué bien que está, cómo se la banca’”, arrojó, un dardo tentada de risa. Allí el director teatral se la devolvió. “Irrespetuosa. Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando”, lanzó, con una carcajada.

“No. Yo me desvivo trabajando desde muy chica y vos lo sabés”, le contestó ella seria. “Yo sabía que esta mesa iba a ser difícil”, acotó Mirtha. “¿Qué hacés? Decime. Hiciste un Bailando hace 8 años... ¡De qué viven!“, siguió Flavio, citando una frase de Oriana Junco que se viralizó el último tiempo, tentado de risa.

“No hay temporada en que no haga teatro. Con mi marido nos complementamos”, señaló la expoetisa, mientras Mirtha recordaba que la vio sobre el escenario el último verano en la costa. “Hice Una familia de locos en Mar del Plata y fue un éxito rotundo. Después viajé y ahora empiezo el streaming. No paro”, enumeró Belén, que está casada desde 2020 con Fabián Encina y son padres de Vitto. Mientras tanto Flavio siguió riéndose.

Mercedes Ninci, Flavio Mendoza, Alfredo Leuco, Belén Francese y Pampito fueron los invitados de Mirtha Legrand (Prensa La Noche de Mirtha)

“Él siempre me tuvo envidia porque siempre tuve lo que él no”, continuó. “Yo soy muy trabajadora y lo sabés. Me quedo ensayando hasta muy tarde y hasta que no me sale...”, aseguró Belén, mientras que él cerraba el tema, le daba la razón y manifestaba sus intenciones de trabajar juntos.

El mal momento de Flavio Mendoza por un temporal

La madrugada del domingo 18 de mayo de 2025 quedó marcada por un fuerte temporal que causó estragos en Santa Fe, donde Flavio Mendoza presentaba su espectáculo Abre tus alas bajo la carpa del Circo del Ánima.

La tormenta dejó a su paso grandes daños en la estructura del circo, obligando a la cancelación de los shows planeados para esa localidad. A través de sus redes sociales, el artista compartió la difícil situación con sus seguidores, evidentemente afectado pero aliviado de que no hubo heridos: “Estamos todos bien, gracias a Dios. Mi hijo está bien”, reiteró en su mensaje, asegurando a sus fans que la situación no involucró daño personal a nadie del equipo.

Antes del temporal, las funciones se desarrollaban con normalidad y éxito, pero desde la una de la madrugada de ese día, la tormenta interrumpió de forma violenta el espectáculo. Flavio explicó con sinceridad que las funciones hasta el 25 de mayo no iban a poder llevarse a cabo debido a los daños extensos que sufrieron las instalaciones del circo. “No es algo que se pueda resolver rápido”, afirmó, reiterando que iban a resarcir al público, devolviendo el costo de las entradas adquiridas.

Luego de haber vivido momentos de incertidumbre, Flavio Mendoza subrayó la importancia de la seguridad y bienestar de todos. Dionisio, su hijo, que lo acompañaba, estaba ya a salvo en el hotel cuando sucedió el temporal, lo que fue un consuelo para el artista.