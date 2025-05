Flavio Mendoza tuvo que suspender sus próximos shows en Santa Fe a causa del fuerte temporal: “Quedó todo destruido”

Flavio Mendoza explicó los motivos por los que suspendió su show y, además, llevó tranquilidad a sus fanáticos (Video: Instagram)

La madrugada del domingo 18 de mayo de 2025 quedará marcada en la memoria de Flavio Mendoza y su equipo. Una violenta tormenta azotó la ciudad de Santa Fe, provocando severos daños en la carpa del Circo Ánima, donde desde el 28 de marzo se presentaba el espectáculo Abre tus alas. El artista, visiblemente afectado, compartió lo que ocurrió en sus redes sociales.

“Bueno, quiero contarles en primera persona que tuvimos un temporal terrible acá en Santa Fe y todas las instalaciones del circo quedaron destruidas. Estoy en shock todavía”, dijo apenas comenzado el video que subió a sus historias de Instagram. El temporal había golpeado fuerte. Pero lo primero que quiso aclarar fue que todos estaban a salvo: “Solamente quiero decirles que estamos todos bien, que gracias a Dios no hubo ningún accidentado. Mi hijo está bien”, expresó, y repitió ese mensaje más de una vez. “Estamos todos shockeados, pero estamos bien”, insistió.

Las fechas se venían desarrollando con normalidad, hasta esa noche. “Las funciones se hicieron increíbles. Terminó todo muy bien. Pero después, más tarde, tipo una de la madrugada, vino una tormenta muy grande, como está pasando en muchos lugares de Argentina, en nuestro país. Y bueno, nos tocó a nosotros esto que es terrible”. En su mensaje, el artista dejó en claro que retomar no es una opción por ahora. “Si bien acá en Santa Fe estaba pactada, las funciones hasta el 25 no se van a poder realizar. No es algo que se pueda resolver rápido. Está todo muy destruido. Eso es algo que se hizo afuera. No es que se puede ir, comprar y reponerlo”.

El comunicado de la cancelación del evento debido al temporal

A pesar del golpe emocional, no se olvidó del público. Les habló directamente: “A la gente que había sacado su entrada para el resto de los días se les va a devolver el dinero de su entrada. Así que por favor que tengan paciencia nada más”. También agradeció que su hijo, quien suele acompañarlo, no vivió el momento más tenso. “Yo, gracias a Dios, estaba con mi hijo conmigo acá. Y también ya estaba en el hotel durmiendo, así que no vivió nada de eso”.

También se refirió a su audiencia, que se quedó sin la oportunidad de desarrollar su show. “Y a la gente que había sacado su entrada para el resto de los días se les va a devolver la el dinero de su entrada. Así que por favor que tengan paciencia, nada más. Y que, en estos momentos, nos apoyemos entre todos porque todos estamos viviendo momentos muy difíciles. Les mando un beso y cualquier cosita vamos a volver a comunicarnos”, expresó.

Horas más tarde, llegó la confirmación institucional. El Circo Ánima difundió un comunicado breve, sobrio, donde ratificaron la suspensión de todas las funciones. “Debido a circunstancias de fuerza mayor ocasionadas por la intensa tormenta, se han producido daños materiales en la estructura de la carpa del circo, lo que nos obliga a suspender las funciones programadas. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar. Aquellas personas que hayan adquirido sus entradas recibirán el reembolso correspondiente por el mismo medio en que realizaron la compra, ya sea en boletería o de forma automática a la tarjeta utilizada en la compra online. Agradecemos su comprensión y acompañamiento en este momento”, expresó el equipo de Mendoza.

Flavio aseguró que tanto él y su hijo estaban bien (Instagram)

No hubo heridos ni escenas de pánico, pero la pérdida fue real: la estructura quedó arrasada, las funciones suspendidas y el equipo, en shock. Flavio eligió no prometer regresos ni buscar consuelo en frases hechas; habló con claridad a sus fanáticos. El circo cerró en silencio, sin función de despedida, sin última ovación. Esta vez, la función no terminó: fue interrumpida por la tormenta.