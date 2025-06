La romántica foto de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: la llamativa coincidencia con la China Suárez y Wanda Nara (Instagram)

Benjamín Vicuña y su novia Anita Espasandín siguen consolidando su amor, a casi un año de confirmar su romance. Luego de un viaje por Europa que realizaron en mayo, la pareja comparte momentos juntos y este viernes la arquitecta compartió una selfie que llamó la atención de sus seguidores.

Anita compartió una foto recostada con el actor sobre un sillón, junto a un emoji de un corazón. La fotografía muestra una manta en color natural de Hermès, la misma marca y el mismo objeto con el que fotografiaron nada más y nada menos que la China Suárez y Wanda Nara.

El mes pasado habían dado que hablar las imágenes que subieron las mediáticas en las que aparecían teniendo en sus casas la misma manta naranja proveniente de la misma casa. Mientras que la expareja de Vicuña se fotografió cubierta, recostada en un sillón del living de la “casa de los sueños”, por esa prenda, la conductora de Bake Off Famosos fotografió a una de sus hijas durmiendo con esa misma manta a los pies de la cama.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en una selfie juntos y enamorados. ¿El detalle? Una manta de la marca Hermès, la misma de Wanda Nara y la China Suárez (Instagram)

El viaje europeo de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una escapada romántica por Europa a finales de mayo de este año, después de su aparición en la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. La pareja exploró la campiña y las ciudades históricas europeas, capturando momentos dignos de un diario de enamorados renacentistas.

La jornada incluyó una visita a Alimentari Uffizi, una tienda singular decorada con post-its de recuerdos, donde compartieron confidencias. Sus rutas los llevaron a una terraza con vistas increíbles sobre un mar de cipreses, donde posaron relajados, disfrutando de un instante auténtico.

El actor chileno, más tarde, fue visto en un ambiente al aire libre con un look casual y sereno, señalando una “dolce vita” llena de calma y apartada de sus papeles habituales. La estadía no solo incluyó paisajes, sino también delicias como postres servidos en limones, enmarcados por calles tradicionales y vibrantes.

Benjamín Vicuña y Analía Espasandín en su viaje por Europa (Instagram)

Entre los escenarios de su viaje estuvieron L’Antica Enoteca, un establecimiento lleno de vida donde la pareja compartió risas y copas. También posaron al atardecer romano, admirando el cielo en franjas anaranjadas y caminando de la mano sin prisa por las calles empedradas.

El viaje también se iluminó con momentos más cotidianos y espontáneos, como una selfie en un parque, y encuentros en estaciones de tren adornadas con insignias de lugares emblemáticos como “Central Park South” y “Positano”. Además, brindaron con spritz frente a una iglesia barroca, deslizando un homenaje implícito al cine italiano.

El paseo en un auto descapotable color lila, escenas en bares clásicos y atardeceres junto a ríos, delinearon un viaje donde el romance se respiraba en cada rincón. Al final, no quedaron los flashes del festival, sino recuerdos compartidos sobre el antiguo pavimento europeo, sellados con sencillas miradas de complicidad.

Benjamin Vicuña hablo de su vinculo con Anita Espasandin (Video: Puro show, Eltrece)

En diálogo con Puro Show (Eltrece), el actor se refirió a su noviazgo con la arquitecta, que es madre de dos hijos fruto de su matrimonio anterior. “Es una mujer increíble, que tengo la suerte de poder acompañarla, de aprender de ella todos los días. Es una excelente mamá, una gran mujer, buena hija, buena hermana, buena pareja. Es una mujer increíble, alegre, divertida, profunda, que banca, acompaña, y estoy muy contento”.

Benjamín viajó solo a Francia y su pareja se sumó al viaje justo antes de la partida hacia Roma, en donde también estuvieron para la asunción del Papa León XIV. “No tengo que explicar, no quiero decir mucho, porque me guardo lo más importante, pero básicamente decirte que estoy tranquilo, estoy en paz y muy enamorado”, afirmó, mientras prefería huir de la pregunta acerca de si Anita era “la mujer de su vida”. “Uy, qué feo. Es la mujer de hoy, de mi presente, de mi futuro, y eso. No me hagan meterme en esas cosas tan raras”, cerró.