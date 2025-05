Las llamativas coincidencias entre Wanda Nara y la China Suárez: joyas, carteras y tapados de piel

La nueva guerra de Wanda Nara y la China Suárez: joyas, carteras y tapados de piel

La historia se repite. Wanda Nara y la China Suárez están protagonizando una nueva batalla, que se libra a través de las redes sociales, con imágenes de accesorios de lujo como armas principales. A través de sus perfiles de Instagram, buscan demostrar quién lleva la delantera en un duelo no declarado pero evidente. Lo que destacan son los regalos millonarios, las joyas de diseñador y un arsenal de marcas exclusivas.

Lo que podría haber pasado como una simple serie de posteos románticos de Mauro Icardi junto a su actual pareja en una escapada a Miami, rápidamente escaló a lo que LAM (América TV) llamó “la guerra de los anillitos”. El trasfondo fue un desfile de accesorios de alta gama que provocó la inmediata reacción de Wanda, quien respondió en su cuenta con fotos donde dejó ver que su colección personal no tiene nada que envidiarle a la de su ex y la actual pareja del futbolista.

Mauro Icardi regaló a la China un reloj Cartier y una cartera Chanel

Los anillos Tiffany y las pulseras de diamantes amplificaron la batalla mediática

Todo comenzó cuando el futbolista compartió en sus historias una postal junto a la China Suárez durante una cena en el restaurante Los Fuegos, en el Hotel Faena de Miami. En la imagen, la actriz lucía tres piezas clave: un anillo Tiffany, un reloj Cartier y una cartera Chanel. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América TV), los precios de cada objeto eran dignos de una boutique de la Quinta Avenida: el bolso Chanel modelo 11.12 mediano costaría 10.800 dólares, el reloj Panthère de Cartier 26.500 dólares, y el anillo Tiffany —con diamantes y oro— unos 4.000 dólares.

Wanda reaccionó con una colección de joyas Cartier valuada en más de 200 mil dólares

Pero la escena no se quedó en Miami. Horas después, Wanda subió una imagen de su mano al volante de su Mercedes Benz, adornada con anillos y pulseras de diamantes. La empresaria no incluyó palabras, pero el gesto fue más elocuente que cualquier declaración. Los panelistas de Puro Show (Eltrece) no tardaron en reaccionar. Caro Molinari estimó que una de las pulseras Cartier con brillantes de Wanda podría costar 50.000 dólares, y que tenía al menos cuatro de ese estilo. “Vos ves un anillito sin brillante y sale un valor; lo ves con los brillantes y lo que aumenta el valor no se puede creer”, explicó.

Wanda subrayó su independencia en redes: "No necesito regalos de nadie"

En total, la suma de los accesorios que mostró Wanda Nara en esa única imagen —sin contar otras publicaciones posteriores con tapados, carteras y más joyas— superaría los 200.000 dólares, lo que desplaza ampliamente los regalos de Icardi a la China. En ese mismo conjunto, se incluyó un anillo valuado en 17.700 dólares, una cartera Hermès de 4.800 y un collar tasado en 68.000 dólares, según los cálculos exhibidos en SQP.

Tapados, Cartier y Hermès protagonizaron las imágenes con las que Wanda marcó diferencias

La competencia no se limitó a los objetos. Wanda, consultada por un móvil de LAM, afirmó: “No necesito que me regalen nada. Los compré todos con dignidad y muchos sola. He recibido regalos, pero los compré casi todos sola”.

En simultáneo, el viaje a Miami de la China y Mauro incluyó hospedaje en una suite presidencial del Four Seasons, con un valor estimado en 20.000 dólares la noche, y cenas en lugares como el restaurante de Francis Mallmann.

Escapadas de lujo en Miami avivaron la tensión entre ambas figuras mediáticas

La disputa incluye objetos de lujo como tapados de piel, zapatos exclusivos y joyería de alta gama

Wanda presume su estilo de vida con una cartera Chanel convertida en top en redes sociales

Mientras tanto, durante esta noche, la empresaria hizo una seguidilla de publicaciones donde mostró tapados de piel, zapatos exclusivos y aún más piezas de Cartier y Hermès. Según las angelitas de LAM, cada una de esas imágenes fue publicada para dejar en claro un mensaje: su estilo de vida no solo no fue superado, sino que sigue marcando la diferencia. La chicana más fuerte del lado de la conductora de Masterchef (Telefe) llegó con una foto en la que lucía la misma cartera Chanel que la China presumió durante una cena, pero a modo de top, y esa estuvo lejos de ser la única.