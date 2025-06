Sabrina Rojas fue sorprendida en vivo con un llamativo regalo: “No puedo decir de quién es”

Sabrina Rojas y un regalo muy especial

Durante la transmisión de Pasó en América, un dato inesperado sobre el origen de un lujoso ramo de flores acaparó la atención: Sabrina Rojas recibió dos docenas de rosas importadas de Ecuador, consideradas las más caras en Argentina, enviadas por un candidato millonario cuya identidad permanece en secreto.

El episodio, que se desarrolló en vivo, generó una oleada de preguntas y especulaciones entre los panelistas y la audiencia. La sorpresa se produjo a menos de un mes de que Sabrina Rojas confirmara su separación de Gabriel “Lechuga” Liñares, empresario con quien había oficializado su relación semanas atrás.

La actriz y conductora se mostró visiblemente impactada al recibir el enorme ramo de rosas rojas durante el programa, lo que desató una serie de interrogantes sobre el remitente. “¿Son reales? Parecen de plástico. Son maravillosas. Acá hay plata invertida. ¡Son de una calidad!”, exclamó Rojas mientras sostenía las flores, subrayando el valor y la exclusividad del obsequio.

El panel de Pasó en América, integrado por Ailén Bechara, Natalie Weber, Martín Salwe y Álvaro Navia, no tardó en interrogar a la conductora sobre la identidad del misterioso admirador. Rojas optó por mantener el anonimato del remitente, limitándose a decir: “No puedo decir quién mandó las flores”. La reacción de la conductora, que incluyó una sonrisa pícara al leer la tarjeta, alimentó aún más la curiosidad de sus compañeros y del público.

Gabriel Liñares, la reciente ex pareja de Sabrina Rojas

A partir de un juego de preguntas y respuestas, los panelistas lograron extraer algunos datos sobre el remitente. Rojas confirmó que el hombre en cuestión no es futbolista, no vive en el exterior, no está en pareja y tiene dos hijos. Además, reveló que el candidato es “fachero”, tiene más de 40 años y, aunque sabe quién es, nunca habían tenido una conversación previa. “Me halaga, me halaga”, admitió la conductora ante la insistencia de sus colegas.

El intercambio en el estudio también dejó entrever el nivel económico del remitente. Álvaro Navia destacó que las rosas provenían de Ecuador y que se trata de las más costosas en el mercado argentino. “Entonces, ese candidato tiene plata”, concluyó Ailén Bechara.

"No puedo decir quién mandó las flores" dijo Sabrina Rojas

La posibilidad de que el admirador utilice avión privado surgió cuando Tartu sugirió: “¿Es gente que anda en avión privado?”, a lo que Natalie Weber agregó: “Si vos llamás a agradecer, mañana estás arriba de un avión privado”.“Salgo con un N/N y sale en todos los portales, imaginate...”, expresó Rojas al referirse a la repercusión mediática que podría tener cualquier vínculo sentimental en su vida.

La conductora también manifestó cierta incomodidad ante la situación, preguntándose si debía agradecer el gesto y temiendo que se tratara de una broma de sus compañeros. El episodio se produce en un contexto de alta exposición mediática para Sabrina Rojas, quien recientemente fue consultada sobre su posible participación en Bailando 2025.

Sabrina Rojas, Tartu y todo el equipo de Pasó en América

La identidad del remitente de las flores sigue siendo un misterio, aunque las pistas reveladas en el programa apuntan a una figura pública, padre de dos hijos, con una posición económica destacada y más de 40 años. “Sé quién es, pero nunca charlamos. Espero que esto no sea joda de ustedes. A mí estas cosas me ponen...”, confesó Rojas en medio de la transmisión, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de este inesperado acercamiento.