La profunda reflexión de Sabrina Rojas por su cumpleaños número 45: “Me gusto yo”

La actriz recibió con los brazos abiertos sus 45 años y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

Fueron meses de intensidad para Sabrina Rojas. La actriz transita un año repleto de cambios: confirmó su nueva relación sentimental, enfrentó momentos tensos con su expareja Luciano Castro y la actual de él, Griselda Siciliani, siguió criando a sus hijos y mantuvo su trabajo en la televisión. En ese contexto cargado de matices, llegaron sus 45 años, y los recibió con un mensaje íntimo y empoderado que compartió con sus seguidores.

“¡Hola, 45! Llegaste y no me agarrás desprevenida”, comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram, acompañado por una sensual foto suya en primer plano. Cabello suelto, mirada firme y un vestido negro escotado: así se mostró, sin filtros, pero cargada de seguridad. “Con cada año me siento más grande… pero no de edad, de amor propio y disfrute”, agregó.

No necesitó una gran producción ni una celebración masiva. Bastaron algunas palabras sinceras y una selfie frente al espejo, con el texto: “¡Hola 45! Feliz cumple para mí”. En otra historia, fue aún más clara con su estilo: “Como sabrán, no hay festejo. Pues odio ser anfitriona. Ya con los saludos y un almuerzo con mis hijos, soy inmensamente feliz”, escribió sobre fondo negro.

El posteo reflexivo de Sabrina por sus 45 años

El tono de su mensaje fue el de alguien que no solo asume su edad con orgullo, sino que celebra el camino recorrido. “Me miro al espejo y me digo: ‘¡Mirá lo bien que estás!’ (en mil sentidos)”, confesó con una mezcla de humor y determinación. En tiempos donde las redes sociales muchas veces potencian inseguridades, Rojas eligió mostrarse con autenticidad. “Me gusta mi vida, me gustan las personas que me rodean, y me gusto yo”, aseguró, lanzando una declaración de principios que fue celebrada con miles de likes.

No fue una publicación más. Rojas quiso marcar un punto de inflexión: “Estoy orgullosa de mí, y mucho. Ya no pierdo tiempo en lo que no, porque tengo muy claro lo que sí”, escribió. En sus palabras se leen aprendizajes, batallas ganadas y alguna que otra cicatriz emocional.

"¡Hola 45!", escribió Sabrina a modo de celebración de un nuevo año en su vida

Con casi doce mil “me gusta” en pocas horas, el posteo rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores. Muchos destacaron su belleza, pero también la valentía de exponerse con palabras que hablan de autoestima, procesos y evolución. “A seguir viviendo la vida al máximo”; “Diosa, te mereces lo mejor en tu cumple”; “Sos una gran mujer y madre, éxito en todo”; “La bomba que sos”; “La más bella de todas, simple y humilde”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en las últimas horas.

Rojas, que en los últimos meses estuvo en el centro de algunos cruces mediáticos, eligió esta vez correrse del ruido para enfocarse en ella misma. “Así que preparate, 45… Porque te voy a vivir bailando, sin filtro, sin miedo al ridículo, libre, verborrágica y feliz”, concluyó. Una promesa que suena a manifiesto personal, pero también a advertencia para todo lo que viene.

La actriz adelantó que no iba a organizar ningún festejo (Instagram)

Pero Sabrina no está sola en esta nueva etapa de su vida. En especial, luego de confirmar públicamente que volvió a abrir su corazón al amor con Gabriel “Lechu” Liñares, conocido como “Lechuga”. Si bien ya lo había mostrado en algunos eventos públicos y también en redes sociales, recientemente volvió a hacerlo con una publicación cargada de afecto. “Él es magia”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de corazón blanco. En la imagen se la ve sonriendo a cámara mientras su pareja la besa con ternura en la mejilla. Una postal de amor sencillo, sin grandes declaraciones, pero con alto voltaje emocional.

A los 45, la actriz no está en busca de aprobación ni de etiquetas. Se elige todos los días: como madre, como mujer, como pareja, como ella misma. No hay artificios en su mirada ni estrategia en sus palabras, sino que lo hace con sinceridad en las redes sociales.