Mauro Icardi presentó un fuerte escrito en primera persona ante la justicia: “¿Cuánto más debo soportar?”

Mauro Icardi presentó un escrito ante el Juez Hagopian para cambiar los planes del día del padre (Foto: Instagram)

El jueves por la tarde, Mauro Icardi recibió la noticia de que podrá pasar el Día del Padre junto a las dos niñas que tiene con Wanda Nara con la autorización del juez Hagopian, a cargo de la causa de familia en el juzgado número 106. Sin embargo, esta reunión no está exenta de algunas condiciones e Icardi tiene pensado presentar un escrito de su puño y letra para conseguir hacer las cosas a su manera.

Las condiciones impuestas no fueron del agrado del delantero del Galatasaray, especialmente dos partes: que tenga que ser en el domicilio de su expareja, más teniendo en cuenta la orden de restricción que pidió Wanda, y la segunda es el hecho de que La China Suárez, su actual pareja, no pueda estar presente en la reunión. Según pudo saber Teleshow se trata de un documento escrito en primera persona por Mauro con el patrocinio de sus abogadas, dirigido directamente al juez a cargo de la causa.

Esto se puede deber a la creencia de una doble vara a la hora de tomar las decisiones con respecto a la vinculación del deportista con las niñas, resaltando que las pequeñas pudieron pasar tiempo con L-Gante cuando estaba con la conductora de Bake Off Famosos. Cabe recordar que la última vez que ambos se encontraron bajo el mismo techo se llevó a cabo el escándalo en el ascensor del palier privado de Nara.

Hasta el momento, fuentes cercanas aseguran que Icardi no obtuvo respuesta a su pedido y su participación en la reunión del domingo queda en suspenso debido al temor de nuevos conflictos entre los adultos en un contexto que considera poco neutral.

"Ni usted ni Wanda Nara me van a poder elegir la pareja", parte del escrito que presentó Icardi

En su presentación, Icardi interpeló directamente al juez: “Hace tiempo que únicamente se abocara a ver que Uds. de manera INJUSTA, ARBITRARIA y utilizando una DOBLE VARA, intentan considerarme como ‘hombre’, circunstancia que les es absolutamente ajena porque no corresponde y no estoy dispuesto a consentir ni permitir”.

Respecto a la participación de la China Suárez, remarcó: “He aquí dónde como PADRE me planto, me pregunto… les inquiero a mis abogados y a Ud. como magistrado… HASTA CUANDO Y ¿CUÁNTO MÁS DEBO SOPORTAR??? Su señoría, mal que le pese, NI UD. NI Wanda Nara, me van a elegir la pareja. NI UD. NI YO se la podríamos elegir a la madre de mis hijos. No existe causal objetiva, ni existe normativa que lo ampare, para Ud. o para quien sea, odio considerar el vínculo con mis hijas a la ligereza de sentencias clavadas como la familia ensamblada en la que se pretende sumergir a mis hijas”.

Icardi también repasó los antecedentes internacionales del caso: “Conocí a Wanda Nara en Europa, mis hijas nacieron y se criaron en Europa, y jamás vivimos en la Argentina… Las niñas fueron sustraídas por su madre, traídas a la Argentina sin mi consentimiento y puestas bajo el cuidado de la Sra. Reina… nunca fue la Argentina el último centro de vida de ellas”.

El futbolista solicitó la restitución internacional de las menores, y en el escrito volvió a manifestar su deseo de que residan con él en Turquía cuando deba reincorporarse al Galatasaray y cuestionó que se restrinja su autoridad paterna: “No puedo forzarlas a estar en Turquía, ni forzarlas a estar en Argentina, pero tampoco se debe socavar la autoridad paterna y mucho menos determinar que el destino de mis hijas lo tienen que elegir otros”.

Esto lo presentó hace algunas horas y todavía no obtuvo respuesta

Que dice la autorización de Hagopian para el Día del Padre

“En atención al estado de autos, el arduo trabajo desarrollado por el Ministerio Público Tutelar, por el Sr. Defensor de menores y por este juzgado, y dada la propuesta efectuada por la Sra. Nara y la reiterada voluntad del progenitor de encontrarse con sus hijas, con carácter cautelar, inaudita parte y sin prejuicio de lo que oportunamente corresponda decidir, autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi a mantener un encuentro con las niñas”, dice la primera parte del documento en cuestión.

Y continúa: “El próximo domingo 15 de junio—Día del Padre— el que se llevará a cabo en el bar del edificio Chateau Libertador en el horario de las 13:30 a las 17 horas”. Como hicieron las veces anteriores, le pidieron que se presente en soledad al encuentro en cuestión y mencionaron sin eufemismos a la China Suárez.

“Se hace saber que en esta ocasión solamente deberán estar presentes el Sr. Mauro Icardi y las niñas, sin la presencia de la Sra. María Eugenia Suárez Rivero, pudiendo participar de la reunión los otros hijos menores de la Sra. Nara: Valentino, Constantino y Benedicto López“, detalla el escrito que emitió el juez Hagopian, repitiendo el pedido de que la actriz de Casi Ángeles no esté presente en el festejo.

Esto no es todo lo que dice el documento, sino que también establece un contacto con el Ministerio Público Tutelar durante la reunión familiar: “Asimismo, se hace saber que durante el encuentro se llevará a cabo una videollamada con la licenciada Fernanda Mattera del Ministerio Público Tutelar”.

En el caso de que nuevamente incumpla con la orden del juez y se presente con su pareja, detallaron las consecuencias: “Para el caso de incumplimiento del Sr. Icardi y ante eventuales actos de hostigamiento y perturbación hacia sus hijas, se le hace saber que será pasible del delito de desobediencia, y que además se dispondrá provisoriamente la suspensión de la comunicación paterno-filial”.