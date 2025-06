Mar Tarrés contó el momento más dramático de sus vacaciones en Miami: “Pensé que mi novio se moría”

Mar Tarrés y su novio desde el Hospital en Miami

Teleshow conversó con Mar Tarrés desde su internación junto a su novio en Miami: “Vacaciones en el hospital, lo único bueno es que tiene una vista al mar muy linda”, confiesa entre risas la reconocida influencer, como prólogo a la odisea que está viviendo junto a su pareja, Pablo, tras ser diagnosticados con influenza. “A él le agarró neumonía, más fuerte. Yo no, gracias a Dios, más tranqui”, explica, dejando en claro la gravedad de la situación que enfrentaron, apenas llegaron a Estados Unidos.

Desde hace unos días, ambos se encuentran en aislamiento en el hospital Mount Sinaí, donde Pablo recibe tratamiento intensivo. “Estoy acá cuidándolo”, afirma Tarrés, resaltando su rol como acompañante en este inesperado giro de sus vacaciones.

Mar Tarrés y su pareja enfrentan una grave influenza durante sus vacaciones en Miami

El cambio abrupto de planes comenzó cuando Pablo presentó síntomas severos, que incluyeron desmayos y dificultad respiratoria. “Él la pasó mal y ahora se está recuperando”, agrega Tarrés sobre su compañero, quien está bajo asistencia respiratoria en el centro médico. Ella también contrajo el virus, aunque con síntomas más leves, y ahora se encuentra algo más tranquila y cuidada: “Ayer fuimos a otro hospital y la atención fue muy mala”.

—¿Qué pasó con tu novio?

—Tuvo fiebre muy alta. Se desmayó. Le faltó el aire. Quedó con el aire en 85. La pasó mal, y ahora por suerte se está recuperando.

—¿Qué dijeron los médicos acerca de su diagnóstico?

—Es muy fuerte. Que es un virus que hace neumonía. Que tiene que esperar días a que se recupere.

—¿Qué tratamiento están recibiendo?

—Nos dieron una medicación, es un antiviral.

—¿Estabas vacunada contra la influenza?

—No, ninguno de los dos. Yo desde la vacuna del COVID que no me ponía nada.

—¿Cómo fue la atención médica que recibieron en Miami?

—Ayer, cuando entramos por la emergencia, nos atendieron espectacular y superrápido en el Mount Sinaí. Antes estuvimos en otro, pero no fue buena la atención. La emergencia llegó en cinco minutos. Yo pensé que mi novio se moría“.

—¿Cómo afectó esta situación a sus vacaciones?

—Un horror porque estamos de vacaciones en el hospital. Lo único bueno que es que tiene como una vista al mar. Muy linda.

—¿Tenían pasaje para volver a Argentina?

—Nosotros teníamos pasaje para volver mañana 12 de junio. Pero todavía estamos internados, mi novio más complicado que yo.

La influencer busca concientizar sobre la gravedad de la influenza y la prevención en viaje

—¿Cómo están manejando la reprogramación de sus vuelos?

—Estamos a la espera de que la asistencia nos cubra todo esto, en teoría, la asistencia nos tiene que reprogramar los pasajes. Además, sin el alta médica no podemos volver a nuestro país. Siempre compré la asistencia más alta y en casos como este me doy cuenta de que es preferible tenerla y no usarla, antes que necesitarla y no tenerla.

Tarrés espera con ansias su retorno a Argentina, y mientras tanto, comparte un último deseo: que su experiencia sirva para concientizar sobre la seriedad de la influenza y la importancia de viajar preparados.

La influencer había relatado su situación con un posteo en sus redes sociales: “Gracias a todos por preocuparse. Estamos en Miami. En este hospital nos atendieron muy bien, pero estamos solos los dos, remándola”, escribió, antes de dedicarle unas tiernas palabras a su pareja. “¡Te amo con mi vida Pablo! ¡Fuerzas mi amor de esta salimos juntos! Solo recen o manden sus buenas energías que acá las necesitamos”, sumó, y la respuesta de Giménez no tardó en llegar: “Ya mejorando. Gracias a todos y en especial a la gran mujer que me acompaña y me cuida. Te amo”.