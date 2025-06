La romántica sorpresa de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa por su cumpleaños: pétalos, flores y un mensaje de amor

La romántica sorpresa de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa (Video: Instagram)

La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estuvo atravesando algunas turbulencias, luego de semanas de rumores de separación, finalmente le pusieron fin a las especulaciones en el día del cumpleaños de Milett. La modelo peruana cumplió 33 años y Marcelo la sorprendió con una romántica sorpresa en el Four Seasons.

La habitación fue decorada con globos rojos que daban un ambiente festivo y romántico, estableciendo el tono de la sorpresa desde el primer momento. Cada rincón fue ambientado con objetos e imágenes que remiten a la historia compartida por la pareja; en las paredes o mesas se dispusieron fotos que evocaban recuerdos y situaciones que ambos habían vivido juntos, convirtiendo el espacio en un homenaje visual a su relación.

La atención al detalle continuó con la delicada distribución de pétalos de rosa que formaban las iniciales de sus nombres, un gesto simbólico que consolidaba la idea de unión entre ambos. Sobre la cama, el mensaje “te amo” servía como broche final y centro de la sorpresa, sintetizando el propósito de toda la ambientación: expresar sentimientos de forma explícita y emotiva.

Milett dio a conocer la sorpresa y su reacción a través de sus historias en redes sociales. Al mostrar la habitación y el despliegue de elementos, escribió un simple, pero elocuente “Te amo tanto”, que complemento la atmósfera romántica creada por Tinelli y dejó constancia de la emoción vivida.

La cena de Marcelo y Milett en el Four Season

El conductor de Showmatch también quiso mostrar públicamente este momento especial y, para ello, compartió en sus propias redes sociales la historia publicada por su pareja en la que ella reaccionaba a la sorpresa. Marcelo sumó un mensaje personal dirigido a su pareja: “Feliz cumple mi vida. Hermosa noche juntos. Te amo mucho”.

La decoración del cuarto no fue todo, sino que bajaron al restaurante que tiene el hotel. Con una selfie en el ascensor posan abrazados, el periodista deportivo le dejó un tierno mensaje a su novia por este nuevo año de vida: “Qué lindo arrancar juntos tu cumple, mi amor. Quiero que tengas un día maravilloso y una vida muy feliz siempre”.

Para esta cena se presentó con un estilismo sofisticado y elegante, acorde al carácter especial de la jornada. Eligió un conjunto en color negro, distinguido y atemporal, compuesto por un blazer ajustado con solapas anchas y un cinturón que marcaba la cintura, acentuando su silueta de manera refinada, este blazer cumple la función de minivestido, aportando un aire moderno y chic al conjunto.

Al look le sumó un bolso de mano de una reconocida firma internacional, agregando un detalle de lujo y tendencia. En cuanto al calzado, optó por unos stilettos también en negro, que estilizan aún más la figura y completan el outfit con un toque de sofisticación urbano. Su cabello suelto con ondas ligeras acentuó la frescura del look, mientras que el maquillaje, sutil y luminoso, potenció el aire natural de la presentación.

La respuesta de Marcelo Tinelli a Milett (Foto: Instagram)

Invitada al programa de stream peruano EPQM, la modelo repasó su carrera, habló de sus proyectos laborales y de su relación con Tinelli. Todo sucedió cuando el conductor le preguntó a la figura si prefería ser conocida como cantante o actriz. “La verdad me gustan las tres cosas, bailar, cantar y actuar. Me formo en las tres áreas y me encantan los proyectos que tienen las tres”, respondió Figueroa.

Luego, el influencer le consultó si podía demostrar su talento. Fue entonces cuando Milett propuso un tema de José José, “El triste”. Sin embargo, segundos después cambió de opinión y sugirió “El Hombre Que Yo Amo” de Myriam Hernández. “Esto se lo dedico a mi amor”, dijo instantes antes de demostrar su talento, enviándole un mensaje de amor a Marcelo.