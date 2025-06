Milett Figueroa demostró todo su cariño por Marcelo Tinelli y le dedicó una romántica canción: “Para mi amor”

Milett Figueroa le dedicó una canción de amor a Marcelo Tinelli

Después de un año y meses de noviazgo, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa disfrutan de una de las mejores etapas de su vida. Es que más allá de la distancia, o no poder coincidir por cuestiones laborales, el conductor y la actriz se demuestran su amor constantemente. En esa misma línea, la jurado del Cantando 2024 (América) expresó todo su cariño por su pareja y sorprendió a sus seguidores al dedicarle una canción mientras se encontraba visitando su país.

Invitada al programa de stream peruano EPQM, la modelo repasó su carrera, habló de sus proyectos laborales y de su relación con Tinelli. Todo sucedió cuando el conductor le preguntó a la figura si prefería ser conocida como cantante o actriz. “La verdad me gustan las tres cosas, bailar, cantar y actuar. Me formo en las tres áreas y me encantan los proyectos que tienen las tres”, respondió Figueroa.

Luego, el influencer le consultó si podía demostrar su talento. Fue entonces cuando Milett propuso un tema de José José, “El triste”. Sin embargo, segundos después cambió de opinión y sugirió “El Hombre Que Yo Amo” de Myriam Hernández. “Esto se lo dedico a mi amor”, dijo instantes antes de demostrar su talento, enviándole un mensaje de amor a Marcelo.

Con un beso en vivo, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Milett Figueroa, nacida al calor de la pista de baile y seguida de cerca por la prensa. (Studio 92)

El romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se hizo público a partir de una demostración realizada en el propio estudio de ‘Bailando 2023’. El 13 de noviembre, el conductor sorprendió a la audiencia y a los presentes en la grabación al recorrer el set en busca de la modelo peruana, a quien besó frente a las cámaras. Este gesto se interpretó como una declaración abierta de su vínculo, poniendo fin a las especulaciones y otorgando un carácter oficial al inicio de la pareja.

El debut de la actriz y modelo peruana en la pista de baile se produjo el 12 de septiembre, instancia que marcó el inicio de la interacción pública con Marcelo Tinelli. Los intercambios entre ambos, caracterizados por una cuota de coqueteo visible en pantalla y comentarios cómplices, comenzaron a captar la atención de la audiencia y de la prensa. Un episodio particularmente resonante tuvo lugar cuando Figueroa le dedicó en vivo la canción “Un Finde”, cumpliendo un deseo expresado por el conductor, lo que alimentó las percepciones sobre un acercamiento más allá de lo profesional.

La modelo peruana aclaró en televisión que su relación con el conductor argentino continúa estable, desmintiendo las especulaciones sobre una ruptura y dejando claro que no hay boda en el horizonte cercano (América TV)

Una de las situaciones más relevantes en la pareja fue la presentación de Milett en un evento familiar clave: el cumpleaños número 33 de Cande Tinelli, hija del conductor, celebrado el 5 de noviembre. Milett asistió al festejo en compañía de Marcelo y se mostró integrada al círculo íntimo, generando aún más repercusiones sobre la seriedad del vínculo. Durante la velada, Figueroa incluso cantó el “feliz cumpleaños” a la homenajeada y después aclaró en entrevistas que su relación con Tinelli era, hasta ese momento, de amistad y que respondía a una invitación a pasar un momento especial con la familia.

Días atrás, como prueba de su vínculo, Figueroa terminó con las especulaciones y Los rumores sobre una posible ruptura. La prolongada permanencia de la modelo en Lima y la ausencia de mensajes públicos entre ambos provocaron un sinfín de teorías. No obstante, la actriz decidió acabar con las especulaciones en una reciente entrevista televisiva.

“Estamos volviendo. Está bien que especulen, es parte del trabajo”, resaltó con firmeza. Con estas declaraciones, Figueroa busca dejar en claro que su relación sigue en pie, aunque lejos de los focos mediáticos que suelen exagerar cualquier silencio.

El hecho de que Milett Figueroa se haya instalado por un tiempo en Lima generó inquietud entre sus seguidores y la prensa.