Nicole Neumann contó cómo comenzó su historia de amor con Manu Urcera: “No se asustó”

En medio del programa, Nicole Neumann relató cómo se enamoró del piloto de TC, con quien tiene un hijo (Video: La Noche de Mirtha – El Trece)

En una noche de celebración especial por los 57 años de La Noche de Mirtha (El Trece), Nicole Neumann fue protagonista de anécdotas y confesiones en la emblemática mesa de Mirtha Legrand. La modelo fue una de las invitadas estelares del programa que conduce la Chiqui y compartió detalles íntimos sobre su vida personal, especialmente sobre el inicio de su relación con el piloto de carreras Manu Urcera, con quien fue mamá por cuarta vez.

Durante la conversación, Nicole abrió las puertas de su historia de amor y relató con precisión cómo se desarrolló el primer contacto con Urcera. Según contó, el piloto venía insistentemente buscando la forma de llegar a ella, primero a través de conocidos del ambiente de la moda. “Él venía pidiendo mi teléfono. Ya se lo había pedido a los chicos de Pablo Ramírez porque le venía haciendo algún traje y él sabía que yo, a veces, vestía con ellos. Entonces, venía buscando mi contacto”, narró ante la mesa. La conexión finalmente llegó de manera inesperada gracias a una manicura, cuyo esposo, Emanuel Moriatis, también corre en carreras. Nicole explicó: “No sé cómo estaba ahí haciéndole y ella le comenta ‘ahora me voy a lo de Nicki’. Y él le dice ‘¿con qué Nicole? Pasale mi teléfono’. Ella le dijo ‘bueno, esperá. Le voy a preguntar a ella si quiere’. Así nos hizo el nexo”, detalló la modelo acerca del inicio del vínculo que la uniría para siempre con Urcera.

El relato reveló, además, las primeras dudas de Neumann sobre iniciar un romance con alguien menor que ella: “A mí me gustó, pero primero pensé que era un poco chico y no tenía ganas de perder el tiempo. Yo ya estaba con tres hijas. A mí me gustaban los hombres más grandes. Nunca había estado con alguien más chico”, confesó, sincera. Profundizó en sus expectativas: “A mí siempre me gustaron los hombres más grandes, nunca me habían gustado los hombres más chicos porque me gusta que tenga experiencia, que me enseñe, que me cuide, que me proteja”. La invitada remarcó que la diferencia de edad representaba, en principio, una barrera. Sin embargo, su percepción cambió al conocer más de cerca de Urcera.

En un principio, la modelo se mostró reacia a involucrarse románticamente con Urcera (Instagram)

La modelo subrayó que, al dejar de lado sus prejuicios y darle una oportunidad, se sorprendió con la madurez y la postura de Manu ante su situación familiar. “Lo fui conociendo y me di cuenta de que era una persona muy madura, al toque se involucró con todo lo que es mis hijas, sabía que no era yo sola, que venía con una familia detrás... Y eso es algo también que me enamoró porque no se asustó sabiendo que tengo tres hijas”, declaró Neumann con emoción, dejando claro cuán importante fue para ella que su pareja comprendiera y abrazara su realidad cotidiana.

La vida de Nicole dio un giro definitivo junto a Urcera. Tras el flechazo inicial y el fortalecimiento del romance, la pareja selló su unión formal el 8 de noviembre de 2023 con una ceremonia civil íntima en la reconocida Bodega Malma, en Neuquén. Posteriormente, contrajeron matrimonio en Buenos Aires, rodeados de familiares y amigos en una fiesta que reafirmó su compromiso mutuo.

La llegada de Cruz, su primer hijo juntos, el 18 de junio de 2024, terminó de coronar esta historia. Para Nicole, madre de cuatro, el nacimiento del pequeño se sumó a la felicidad construida junto a Manu, con quien comparte ahora no solo el amor cotidiano sino la experiencia reciente de formar una familia ensamblada.

La pareja se casó en una ceremonia íntima a finales de 2023 (Instagram)

La participación de Neumann en la mesa dejó en evidencia que su historia con Urcera está marcada por encuentros inesperados, superación de prejuicios y una conexión que fue creciendo con el tiempo. Al abrirse sobre los comienzos de la relación y el proceso de integración familiar, la modelo mostró cómo a veces los grandes cambios llegan cuando menos se esperan y de la mano de alguien capaz de entender y abrazar el paquete completo de la vida. La solidez de su vínculo con su marido, coronada por el nacimiento de su hijo, dejó en claro un presente construido desde la empatía, el compromiso y la capacidad de elegir nuevamente el amor.