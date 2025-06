Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara luego de su ataque a la China Suárez: “Respetá a mi futura mujer”

Mauri Icardi, su hija y los hijos de Wanda Valentino, Constantino y Benedicto

Luego del escándalo que vivió Mauro Icardi hoy por la tarde, en el que no pudo revincularse con las dos hijas que tuvo con Wanda Nara como había sido decidido por la justicia, llegaron, como la llamarada de un dragón, los fuertes posteos en redes sociales de la empresaria desde la casa de Lago di Como, donde se encuentra. En ellos, con términos insultantes, culpó del fracaso del encuentro a la China Suárez, lo que provocó la respuesta de Icardi.

Todo comenzó el jueves, cuando a Icardi le llegó un mail sobre el estado en que se encontraban sus dos hijas. La ausencia simultánea de Wanda Nara e Icardi del país generó preocupación en el colegio de sus hijas. Al no poder contactar con los responsables designados, como Nora Colosimo, la madre de Wanda, informó a la justicia por el conflicto que se suscitó cuando Icardi quiso retirar a sus hijas del colegio.

Como respuesta, el Juzgado Civil 106 prohibió provisionalmente a Icardi retirar a las niñas hasta que se resuelva la situación legal. Tras la notificación, Mauro Icardi presentó una denuncia por desamparo, alegando una situación de indefinición institucional de sus hijas. La abogada del futbolista, Lara Piro, criticó la resolución judicial por su falta de fundamentos y señaló que responde a presiones del entorno de Wanda Nara, en ese momento en Ibiza.

Hoy al mediodía, la situación pareció tornarse favorable al futbolista. Una resolución de la justicia lo autorizó a retirar a sus hijas, y lo hizo en estos términos: “Autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi —mientras la Sra. Nara no se encuentre en el país— a retirar a sus hijas del colegio a que meriende con ellas y las reintegre al hogar materno”. Además, el tribunal estableció que el padre debía asistir solo, sin acompañantes, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus hijas.

Un rato después, Icardi asistió a un acto escolar. Pero lo hizo acompañado por la China Suárez, quien decidió esperarlo en el automóvil. Durante la ceremonia, la directora del colegio le comunicó algo que desconocía: podía llevarse a su hija Isabella consigo al finalizar el evento. Francisca no había querido ir al colegio por el escándalo que se había vivido la tarde anterior.

Los posteos de Wanda contra la China

Este cambio imprevisto hizo que Icardi permaneciera hasta el término de la actividad, contrario a sus planes iniciales. Mientras tanto, la China, en vez de marcharse en un auto de alquiler, permaneció en el coche, situación que causó ajustes inesperados en el regreso y terminó por escribir un final triste a una tarde que debió ser de alegría y reencuentros.

Como explicó Ángel de Brito, “ella (por Wanda) autorizó a Mauro Icardi a merendar con sus hijas y lo resolvieron a través de la licenciada Matera. A la licenciada le pareció excelente idea bajar el conflicto y autorizó a Mauro a buscar a las nenas en el colegio. Como una de las nenas se sentía mal y no fue, Wanda ofreció su departamento para que Mauro y sus hijas merienden en el edificio. En estos momentos Mauro merienda con los tres hijos varones de Wanda y con una de sus hijas en el bar del segundo piso del chateau. Pero otra vez se pudrió“, lanzó.

“La orden judicial decía que podían estar solos con el papá merendando. Lo llaman a Mauro, para notificarlo pero Mauro fue con la China a retirarlas del colegio. Isabella llegó llorando a la casa y se puso a llorar en un sillón. Quiere estar con el papá pero sola”. Otra vez, este fue el nudo que no se pudo desatar.

Según el periodista, “Las nenas no quieren compartir con la novia del padre, lo quieren ver solas. La China no quería que Mauro entre a lo de Wanda, por eso solo llegó hasta el hall. Wanda en Como, Lombardi al teléfono autorizó y prestó un departamento para que no se encuentren en un lugar público. Mauro va con La China, y ahí se pudre todo. Nuevamente, Mauro vuelve a frustrar la revinculación por el solo hecho del capricho chino. Los abogados están todos podridos, los del Ministerio Tutelar a las puteadas”

En ese momento, cuando se enteró del llanto de Isabella, Wanda explotó desde Italia y publicó duros posteos contra La China Suárez: “Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina”. Media hora más tarde, agregó: “Cada lágrima de mis hijas la vas a pagar. Hija de puta!! Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? Y hacés que mi hija más chica no pueda merendar con su papá. Mala persona!!”

Finalmente, llegó el turno de Mauro Icardi. Luego de publicar la foto con los hijos de Wanda Valentino, Constantino y Benedicto y una de sus hijas, en tres posteos terminantes el futbolista del Galatasaray sentó su posición: “Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno??? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes. Re vinculación siguen diciendo? No existe ninguna re vinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente. Soltá de una vez Wandixxxxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia… Respetá a mi nueva pareja, a mi futura mujer. Sigan comprando el circo del Lamborghini Rosa que yo voy por la TENENCIA DE MIS HIJAS!!!! Y cada vez más cerca…”. Y, como es su costumbre, se comparó con Johnny Depp en el final de la publicación: “Tic, Tac, Tic, Tac… Falta poco Johnny!!!"

A continuación, se refirió a la situación que se desató con Isabella. La información que circuló, según contó Yanina Latorre en SPQ, fue que la hija que tuvieron con Wanda lloró cuando su padre comenzó a discutir en el automóvil con la China Suárez.

Icardi dio su punto de vista sobre ese punto: “Y con respecto a Isi, la más chiquita, no estuvo en la merienda porque se durmió en el sillón.. la fui a ver en su acto escolar de fin de año, y de vuelta estaba un poco acongojada pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre.. Será que una nena de 8 años piensa eso??? O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras??? Ahhhhh también me olvidaba aclarar que la pericia psicológica de una nena de 8 años dice que tiene lenguaje de adulto y repetitivo de la parte materna… Respeté su decisión de dejarla descansar y no venir a merendar con sus otros hermanos, más allá que en los últimos 6 meses me dejaron verla 1 día solamente. Pronto se acomoda todo. Mauro “Johnny” Icardi 😂

Y, por último, hizo un recorrido por lo que sucedió desde que la justicia lo habilitó a retirar a sus hijas del colegio Lincoln. “Antes de que inventen o repliquen lo que les llega de la fuente WN vamos a hacer la cronología del día de hoy.. ya dejé en ridículo a una tal Pachi, Gachi.. recuerdan? 😅 Bueno, vamos a lo concreto. A las 12.15 salí de mi casa con mi pareja ya que me llevaba al colegio para asistir al acto de mi hija y luego tenía unos asuntos personales que resolver. Mientras estoy presenciando el acto, a las 13.30 más o menos me llega la información de que nadie entendía que podía retirar a mis hijas. Cuando el acto termina a las 14.00 horas, Isabella tuvo una charla con el MPT (Ministerio Público Tutelar) y de ahí nos retiramos del colegio. Desde el colegio a las 15.00 nos dirigimos a la casa de mi pareja donde se quedó para hacer sus actividades. Yo me fui al departamento con Isabella en el cual nos cruzamos con 2 vecinos y la saludaron muy contentos. Aprovechamos para pasar la tarde merendando y recordando un lindo momento… Y colorín colorado... la mentira de WN se ha acabado. Y para finalizar, prometió que esta saga continuará: “Que tengan buen finde, el lunes les traigo más data y hechos!!”

Nadie esperaría otra cosa.

Pero cuando todos pensaban que las cosas terminaban ahí, volvió a publicar una historia. La bronca, se ve, le suelta la mano: “Entiendo que el circo WN y sus payasos les da rating y les dan (SIC) tanta importancia a tantas mentiras... Pero recuerden que las que sufren son dos nenas criadas por su papá a las cuales les prohiben por todos los medios expresarse y comunicarse con lo que realmente desean. El foco de la madre en todo esto se llama Eugenia ”China" Suárez. Nunca pensó en sus hijas. Solamente en su ego, en sus celos, en su rencor. Mis hijas estarán hoy y siempre con mi pareja porque no existe una ley donde me prohiban o exijan estar con quien una EX quiere".

Y para cerrar, reiteró: “Dale Wandixxxxx, soltá de una vez. Que tu preocupación sean tus hijas más que quien duerme conmigo”.