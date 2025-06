María Fernanda Callejón dio su versión de la ruptura con Fernando Gamboa: “Lo necesitaba”

María Fernanda Callejón habló de su separación

Un intercambio en redes sociales entre Fernando Gamboa y un seguidor marcó el punto de inflexión en la relación con María Fernanda Callejón. La respuesta pública del exfutbolista, quien afirmó: “Igual, tranqui, que estoy solo. Bendiciones”, despejó en los últimos días cualquier duda sobre el estado de la pareja y transformó los rumores en una confirmación oficial de la separación.

La noticia de la ruptura, que durante un tiempo circuló como especulación, se consolidó tras eta conversación. El mensaje fue interpretado como la primera palabra oficial del fin del vínculo entre ambos, que se había iniciado como un flechazo en los 90 y se retomó casi treinta años después.

Días después, María Fernanda Callejón ofreció su versión de los hechos en una entrevista con Puro Show (El Trece). “Pasó que me priorizo yo, que estoy... Fue una decisión charlada. No pasó nada”, señaló algo dubitativa, subrayando el común acuerdo y descartando un conflicto puntual que precipitara la ruptura. Incluso enfatizó que la iniciativa partió de ella, ya que sentía la necesidad de enfocarse en sí misma: “Lo necesitaba”.

El mensaje del exfutbolista que dejó en evidencia la ruptura (Captura LAM)

Durante la conversación, la intérprete abordó la percepción pública sobre su relación con Gamboa. El periodista le recordó que en el último tiempo se los veía bien juntos, a lo que la actriz respondió: “Cuando cumplas 59 años, como voy a cumplir yo dentro de dos semanas, te vas a dar cuenta. El negro no era ni mi marido, ni mi novio, era mi compañero de ruta”, analizó. Con estas palabras, dejó en claro que la relación no se encuadraba en los términos tradicionales de pareja, sino que se trataba de un vínculo de acompañamiento y apoyo mutuo.

También relató cómo se desarrolló la conversación final con el exfutbolista: “Lo hablamos, le dije que necesitaba priorizarme, necesitaba un espacio. Él estaba con un pie en el avión... y las personas que aman de verdad escuchan, comprenden, empatizan”. De esta manera, destacó la empatía de Gamboa ante su decisión.

El proceso de separación no estuvo exento de dolor para Callejón. En la misma entrevista, reconoció: “Me dolió tomar la decisión porque el distanciamiento, ¿a quién no le duele?”. Esta frase reflejó el impacto emocional que tuvo la ruptura, a pesar de que se trató de una decisión consensuada y dialogada entre ambos.

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa en una antigua postal romántica

La confirmación de la separación entre María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa pone fin a una etapa que se caracterizó por el compañerismo más que por una relación convencional de pareja. El vínculo tiene una historia particular: surgió en los años ’90 en plena efervescencia de sus carreras. Por entonces, él se consolidaba como campeón con Newell’s Old Boys y era convocado por la selección argentina, mientras ella iniciaba su camino como una de las secretarias de La noche del domingo, luego de sus primeras experiencias profesionales junto a Jorge Porcel en Estados Unidos y Gerardo Sofovich.

Tiempo después, a finales de 2022, la actriz retomó este capítulo sentimental y lo contó durante una visita a la mesa de Mirtha Legrand: “Nos enamoramos en Mar del Plata y tuvimos una relación de un año. Y no nos presentó Guillermo Coppola”, dejó aclarado ante las versiones sobre el empresario, quien luego fue su pareja. Según contó, la juventud y la búsqueda personal fueron determinantes en la primera separación: “Los dos estábamos persiguiendo nuestros sueños, éramos muy chicos”, recordó, sin gestos de rencor por el pasado.

Treinta años más tarde, la historia les dio una segunda oportunidad. El reencuentro, signado por la virtualidad, comenzó como suele pasar en estos tiempos: con un mensaje por Instagram. “Él me escribió en enero y me dijo que me veía muy bien con mi familia”, relató Callejón. Sin embargo, aquel mensaje no tuvo respuesta inmediata. Recién un encuentro casual con la hermana de Gamboa, vecina del barrio de Fernanda, reavivó el contacto. A pesar de la expectativa mediática, Callejón prefirió no poner etiquetas a la relación y mantenerse reservada: “Fue un reencuentro, la palabra novios es un montón”, consideró. Y sumó que su prioridad sigue siendo su hija, en medio de la reestructuración personal y familiar tras el entonces reciente divorcio con Ricky Diotto, padre de la niña.