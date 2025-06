Sabrina Rojas opinó de la inesperada renuncia de Flor Vigna a un reality chileno: “En lo emocional, ella no puede”

Sabrina Rojas opinó de la polémica renuncia de Flor Vigna a un reality chileno (Video: América TV)

Hace algunos días, Flor Vigna se convirtió en noticia luego de abandonar de manera repentina el reality Mundos Opuestos, en el que estaba participando en Chile. Esta decisión generó gran revuelo y Sabrina Rojas, quien compartió varios años con la bailarina, opinó al respecto del tema al aire de Pasó en América (América TV).

Tras ver las repercusiones que tuvo la salida de Florencia del programa chileno, hicieron un análisis del pasado de Vigna en los realities. Martín Salwe repasó: “Ella hace Combate, gana Combate”, a lo que Natelie Weber añadió: “La rompió toda en Combate, fue mucho mejor que Mica Viciconte”. Salwe continuó con los éxitos en otros formatos: “Después la llaman del Bailando, lo gana con Pedro Alfonso. Después lo gana por segunda vez con el bailarín Gonzalo Gerber”.

Natalie no dejó de señalar que la bailarina nació en este tipo de programas, pero que al final del día no aguante los golpes: “Es verdad que ella es la chica reality, pero también abandonó muchos. De los últimos dos Bailando se fue”. Rojas explicó los motivos: “Sí, pero sabés por qué se fue, porque los últimos dos Bailando ella ya era figura y fue más como hacerle un favor. La postura de ella era ‘arreglo un par de galas porque quiero mostrar mi música y me voy’. No porque haya quedado eliminada”. Weber objetó: “Pero está mal, porque no te tomás el certamen con seriedad”, a lo que la conductora replicó que esa actitud no era bien vista por el conductor del programa: “Sí, eso a Marcelo Tinelli no le gustaba”.

En ese clima, Weber destacó que la artista sobresale en lo artístico, pero que enfrenta dificultades al exponerse en el ámbito mediático: “Para mí ella no sabe manejar la fama. Porque en todo lo que hace artísticamente es buena. Después se le complica cuando es algo de su vida privada o mediático”. Rojas apuntó a un episodio concreto: “En el último Bailando se desbordó. Tuvo peleas con Lourdes Sánchez”. Weber aportó una reflexión sobre el contraste en la personalidad de la figura: “Igual no le creo tanto que sea tan zen, porque cuando te tiene que cantar las cuarenta y la tiene que pudrir, como la pudrió en el Bailando, también lo hace. No se banca el vuelto”.

Finalmente, la conductora analizó el costado emocional y los efectos de la exposición televisiva sobre la protagonista: “A veces ella tira para ser picante y cuando se la devuelven, lo sufre. La hemos visto sufrir por cosas que ella misma inició. Pero es buena mina”.

Más adelante, cerró con una reflexión sobre la expareja del padre de sus hijos. “Yo creo que es una mujer tan talentosa con su cuerpo, que todo lo que sea poner el cuerpo, no tiene competencia. Es muy espectacular bailando. En Combate no la vi, pero sé que es muy buena en todo lo que tiene que ver con lo físico. Y en lo emocional, cuando se juega con lo emocional, ella no puede”.

Pero no todo fue palitos contra la bailarina, sino que minutos antes, Sabrina la halago: “Che, ¡el lomo que tiene Flor Vigna! De repente la vi y me acordé de que nosotras estuvimos en la playa, en Mar del Plata, en la carpa. 13 años fui yo a esa carpa”. Relató su experiencia asistiendo como visitante al balneario donde su exmarido ya compartía con otra pareja. Con su característico estilo, sumó: “Un día voy a esa carpa de visitante, porque Luciano tenía otra novia, y la pendeja se paraba con un lomo y el culo bien puesto”.

A través del humor, describió la tentación de intervenir en la actitud de la entonces flamante novia: “Yo tenía ganas de decirle: ‘Mirá, pendeja, si yo 13 años estuve con pareo, vos te ponés el pareo’. Fantaseaba con que le iba a decir eso cuando la veía con el pelo mojado y el culo que le hacían ‘tun, tun, tun’”, continuó la conductora, logrando las risas de sus compañeros y dejando en claro la atención que generaba la figura de la joven en el espacio compartido.

El clima divertido derivó en comentarios de quienes la acompañaban en el piso. Natalie sumó: “Sí, tiene un lomazo. Muy buen lomo”. La conductora cerró la secuencia con una afirmación rotunda: “¡Tremendo el lomo!”, cerró.