El motivo por el que Flor Vigna abandonó un reality show antes de su estreno: “Yo no cedo nada”

Flor Vigna abandonó el reality "Mundos Opuestos" tras negarse a cumplir exigencias de generar conflictos ficticios (Video: América TV)

Flor Vigna había presentado su participación en Mundos Opuestos como el inicio de una nueva etapa profesional. El reality, producido por Canal 13 de Chile y grabado en Perú, fue comunicado como una “mega producción internacional”, con dinámicas de competencia física y un despliegue técnico que, según se anunciaba, marcaría un diferencial respecto a otros formatos. “Es como Los juegos del hambre: el que pierde va al pasado, el que gana al futuro”, había explicado la artista en un video promocional donde también resaltó que “es la primera vez que voy afuera, me voy a encerrar en Lima con artistas de todo el mundo”.

La artista pasó por ciclos como Combate, donde fue tricampeona, y Bailando por un sueño, donde ganó en dos ediciones consecutivas, le valió un lugar central en el mundo del espectáculo local. Además de su desempeño como actriz en ficciones como Simona o Mi hermano es un clon, y su rol como conductora en programas como El último pasajero, su carrera se amplió hacia la música. En ese contexto, la oportunidad de participar en un reality internacional se presentó como una forma de retomar su faceta más competitiva. “Desde hace mucho me piden que vuelva a ser la Flor de hace diez años”, había expresado al sitio Publimetro.cl, donde también explicó: “Yo sé que en Chile no me conoce nadie, me interesa el desafío de partir de cero”.

La actriz argentina viajó a Lima para un proyecto internacional, pero enfrentó fallas de producción y desorganización (Instagram)

Sin embargo, el entusiasmo inicial duró poco. Según reveló la periodista Paula Varela en Lape Club Social Informativo (América TV), la experiencia no fue como ella esperaba. “El programa es una rascada”, dijo al aire, y agregó que ella misma se había comunicado con la artista para advertirle sobre la calidad de la producción. Lo que se anunciaba como un programa con proyección regional resultó ser, de acuerdo con sus palabras, una puesta en escena precaria. La periodista aseguró que a Vigna le pidieron que generara conflictos o iniciara un romance con algún participante para sumar atractivo televisivo. Ante esa exigencia, Flor habría respondido: “Yo no cedo nada”, y decidió abandonar el proyecto casi de inmediato.

Laura Ubfal luego lo ratificó al aire en LAM (América TV), donde detalló que Flor Vigna “fue estafada por un reality internacional” y que “a los tres días de llegar a Lima volvió al país”. La periodista explicó que la cantante se había viajado con grandes expectativas. Había grabado videoclips y producido canciones para mantener activo su canal artístico mientras estuviera ausente, ya que preveía un encierro de varias semanas. Pero, según relató Ubfal, al llegar al set notó que nada era como le habían prometido.

La cantante también enfrentó una despedida emocional de su pareja, Lautaro López, antes de dejar el país

Lejos de encontrarse con una producción internacional sólida, la artista se topó con un equipo desorganizado y condiciones de rodaje que no se ajustaban a lo pactado. “Le pidieron que haga escándalo o se chape con alguien y Flor no quiso hacer nada de lo que esperaban de ella”, informó la panelista. La actitud de la bailarina fue tajante: rechazó los condicionamientos del guion televisivo y se retiró del proyecto sin siquiera llegar a grabar escenas de participación real en el juego.

Su decisión tuvo un impacto emocional fuerte. Tras las despedidas y los anuncios, regresar al país a los pocos días fue vivido como un fracaso. “Está escondida en la Argentina, angustiada, porque ella vendía este tema como un gran paso internacional”, indicó la periodista. Además, la situación incluyó un componente personal: antes de viajar, se había mostrado conmovida por tener que separarse de su pareja, el cantante Lautaro López, alias “Lauta”, con quien lleva adelante una relación desde hace cinco meses. El vínculo, además, incluye un proyecto musical conjunto. Recientemente lanzaron el tema Te quiero, que según publicó ella misma en redes sociales, narra el inicio de su historia de amor y contiene “confesiones” personales.

En la cuenta de Instagram de la cantante, las últimas publicaciones estuvieron centradas en su música y en la promoción de sus videoclips. Hasta el momento no hizo mención pública al escándalo ni al abrupto final de su paso por Mundos Opuestos. Tampoco la producción del reality emitió comunicados al respecto, aunque sí mantiene en promoción el estreno del programa para el 1 de junio en la televisión chilena.