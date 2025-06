Militta Bora compartió un video cantando después de hablar de su problema de salud mental: “Me cuesta”

En las últimas horas, Militta Bora respondió a las críticas de los usuarios (Video: Instagram)

Semanas atrás, Militta Bora sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales sobre el delicado estado de salud que está atravesando. Radicada actualmente en Ámsterdam, la artista generó fuerte preocupación con una serie de mensajes alarmantes, donde volcó sus angustias y la compleja situación emocional por la que pasa en estos días. En medio de este contexto, optó por subir un video en el que se muestra cantando, intentando reconectar con su mayor pasión: la música, y dejando en claro su deseo de retomar el rumbo y encontrar una cuota de calma.

“Quiero volver a cantar, a vivir en paz”, escribió junto a las imágenes, en las que se la puede ver entonando una canción mientras lee la letra desde su celular y es acompañada por una amiga en los coros. La publicación no tardó en generar repercusiones. Si bien el video contó con varios gestos de afecto y mensajes de apoyo de fans y seguidores, también se sumaron comentarios negativos que hicieron hincapié en su estado anímico y en su pasado. La artista, lejos de hacer oídos sordos al cuestionamiento, eligió responder de manera directa y contundente.

La cantante no pasó por alto las críticas en torno a su situación emocional ni los comentarios que vincularon su presente con eventuales consumos. Ante la insinuación de que sus problemas surgían de hábitos tóxicos o consumo de drogas, respondió con dureza: “¿Qué caraj… sabés si me drogaba? Yo no me drogaba, tenía una vida sana, deportiva, llena de amigos súper espiritual. Eso se lo deberían haber hecho a algún drogadicto o alguien con una vida tóxica”. En su descargo, la cantante apeló a su historia y aclaró que nada de lo que hoy atraviesa es consecuencia de una vida desordenada.

El intercambio no terminó ahí. Además de negarse categóricamente a la idea de consumo, Bora insistió sobre los motivos por los cuales, afirma, terminó siendo blanco de situaciones de violencia y desamparo. “A mí me lo hicieron justamente porque era demasiado buena, demasiado sensible, demasiado pura, demasiado radiante, demasiado sana, me dedicaba completamente a la religión”, aseguró en otra de las respuestas, dejando entrever que su malestar y las situaciones que denuncia tienen raíces complejas y personales aún no del todo explicitadas.

No faltaron tampoco comentarios anónimos que pusieron en duda su salud mental al interpretar que podía estar “entrando en brote”. Firme, la artista respondió: “¿Qué sabés vos de brote? Ni me conocés ni sabés lo que decís. Es lógico que tenga rabia cuando sepas y muestres las fotos y las cosas que me hicieron”. Con esa expresión, la cantante sintetizó el sentir de muchas personas que, al exponer situaciones límite en redes, son cuestionadas o señaladas sin conocer en profundidad lo que atraviesan.

Las repercusiones del video y de sus palabras se extendieron a las historias que compartió poco después. En uno de esos mensajes, sobre un fondo negro, la artista explicó el detrás de escena de su decisión de grabarse cantando y los mandatos que siente alrededor de su exposición: “Muchas personas me cuestionan y me juzgan porque subí un video cantando, como si eso invalidara todo mi malestar y lo que viví. La realidad es que, desde la iglesia misma y el equipo que me está ayudando, me obligaron a cantar como parte del proceso de recuperación. Y, mientras tanto, nunca dejé de sentirme mal”.

En ese posteo, no solo abordó el aspecto emocional, sino también los síntomas físicos que la acompañan cada vez que encara el desafío de cantar: “Apenas empiezo a cantar, tengo arcadas, vómitos, siento el cuerpo raro, como si no fuera mío. La espalda se tensa, los oídos se me tapan...”. Así, intentó transmitir la dimensión real de lo que implica enfrentarse de nuevo a la música en un contexto de vulnerabilidad.

Finalmente, la cantante remató en tono de enojo y decepción ante los cuestionamientos: “Me costó mucho volver a hacerlo. Sentir la voz como si no fuera mía, sin sentir mis pulmones, es horrible. Hago el esfuerzo y me juzgan igual. No importa que suba una foto producida, porque el daño que hicieron es adentro”. De esta manera, Bora dejó al descubierto, una vez más, la tensión que existe entre la exposición en redes sociales, la sensibilidad de lo que se vive y la mirada del otro, abriéndose camino hacia una búsqueda de paz y comprensión.