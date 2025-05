Entre lágrimas, Militta Bora dio detalles su problema de salud: “Es peor que una tortura”

Militta Bora habló de su salud

La situación de salud que atraviesa Militta Bora suscitó gran preocupación en el mundo del espectáculo. Luego de sus alarmantes declaraciones en redes sociales, amplió en los pormenores de lo sucedido en una emotiva entrevista concedida a LAM.

En un desgarrador testimonio publicado en su perfil de Instagram, la cantante reveló que se encuentra lidiando con una enfermedad que califica de “aparentemente irreversible”, lo que la llevó a recurrir al apoyo espiritual de su comunidad de seguidores.

En ese mensaje, Militta hizo un llamado urgente: se encuentra confrontando un problema de salud crítico, uno que describe como mortal y sin solución en el ámbito médico, el cual está soportando desde hace más de un año y medio. “Quiero volver a vivir libre de todo mal y sana”, imploró, al enfatizar su deseo de sanar y recuperar la normalidad de su vida. En su llamado, pidió la celebración de “40 misas con la intención para liberación de este daño”, confiando en el poder de la fe y la oración como su única esperanza restante.

El escrito de Militta Bora que encendió las alarmas entre sus amigos y seguidores

En diálogo con Santiago Riva Roy en LAM, la cantante ofreció un relato pormenorizado sobre los síntomas que está experimentando y el impacto que estos tienen en su vida diaria. Entre lágrimas, describió sentirse disociada, con escalofríos y sensaciones que definió como “horribles”. Según contó, estos síntomas son persistentes y tan severos que, a menudo, le hicieron cuestionarse la realidad de sus propias percepciones.

“No puedo entender el daño que me hicieron, no tiene medida. Es peor que una tortura. Espero que la persona esté escuchando esto, que esté feliz, que esté contenta y que deshaga esto, porque hizo mucho daño no solo a mí como ser humano, sino a toda mi familia que desde hace más de 8 mese están rezando, mi familia y mis amigos”, destacó.

La salud mermada de Militta no se limitó a su esfera personal; también afectó profundamente su carrera profesional. Según explicó: “Estas cosas existen, yo hace un año, antes de irme a Amsterdam, ya me empezaba a sentir mal, sentía mucho, mucho cansancio, que era normal, pero cerca de irme empecé a sentir cosas oscuras en la cabeza. Tenía un viaje por trabajo a París y estaba como disociada, descompuesta, nauseabunda, con escalofríos y sensaciones horribles que no eran como un ataque de pánico”, destacó sobre el comienzo de sus problemas de salud.

Militta Bora reveló que los padecimientos le impiden continuar con su carrera musical

Actualmente, sufre de afonía, lo que la obligó a suspender todos sus compromisos laborales: “Siento frío en el cuerpo y como ahorcada, esta no es mi voz, no puedo cantar, ni grabar en mi casa. Había armado viajes con mi novio y la pasé mal, me la pasé mal, descompuesta, sintiendo cuchillos en el cuerpo, viendo todo borroso, como si me hubieran sepultado”, detalló sobre como está viviendo

En su desesperación por encontrar alivio, la cantante viajó a Buenos Aires y habló con sus médicos. Además, se hizo estudios en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y el Fleni, y consultó a un equipo de psiquiatras, que le recetaron antidepresivos que no surtieron efecto. Incluso exploró caminos poco convencionales como la consulta con un exorcista y visitas a emblemáticas iglesias en Roma, en busca de alguna forma de liberación o cura.

A lo largo de su discurso, la intérprete reflejó el grado de sufrimiento que soporta, al calificar su situación de “inhabilitante e inaguantable”. En un momento de notable vulnerabilidad, compartió una reflexión preocupante que agitó a sus familiares y seguidores: “Voy a tener que hacer una eutanasia, prefiero donar mis órganos a una persona que sea libre de esto y pueda ser feliz”.

Esta devastadora confesión encendió las alarmas y generó una ola de mensajes de solidaridad y amor de todos aquellos que siguen de cerca su carrera y vida personal.