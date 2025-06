Furia Scaglione mostró cómo se recupera luego de su cirugía estética: “Basta de manipularme”

Furia Scaglione pasó hace días por el quirófano y actualizó cómo avanza el proceso (Video: Instagram)

A finales de mayo, Juliana “Furia” Scaglione volvió a llamar la atención de sus seguidores con una decisión personal que decidió compartir públicamente. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se sometió a una rinoplastia secundaria, una cirugía estética que mostró en detalle a través de sus redes sociales. A poco tiempo de haber pasado por el quirófano, Furia llevó tranquilidad a sus seguidores y mostró cómo avanza su proceso de recuperación a menos de una semana de someterse a la intervención. Desde sus historias de Instagram, compartió imágenes y videos que dejaron en claro las dificultades que atraviesa para poder respirar bien, en medio de las curaciones que debe realizarse con sumo cuidado.

Una de las complicaciones que describió está directamente relacionada con la respiración. Esto se debe a que la operación incluyó limar parte del hueso del tabique y manipular piel en esa parte del rostro, lo que dejó la zona muy sensible. Aún así, se mostró positiva y conforme con el resultado. “Me pude destapar la nariz como me dijo el doctor. Me apliqué estos cornetes que tengo que usar ocho horas diarias hasta esta altura porque no quiero tener agujeros enormes, pero sí quiero respirar. Estoy muy feliz”, comentó en una historia, mientras se mostraba aún con el rostro inflamado y con dispositivos colocados en la nariz.

En otra publicación, sumó un comentario con tono humorístico pero real: “Ahora, me tuve que hacer una limpieza en la cara porque estaba muy grasosa y me voy a poner la cinta porque me van cag… a pedos”, agregó, sin filtros y con su estilo directo, en referencia a las indicaciones médicas que debe seguir al pie de la letra.

Furia registró cómo avanzaba el proceso

Momentos más tarde, publicó otro breve clip donde adelantó que tenía intenciones de decolorarse el pelo, a pesar de encontrarse en pleno proceso postquirúrgico. “Todo lleva su proceso. Hoy me saqué una cascarita porque estaba re feo. Bueno, basta de manipularme”, comentó, mezclando algo de autocrítica y humor.

Cabe recordar que fue la propia Scaglione quien mostró cómo fue el desarrollo de su intervención estética. La cirugía fue realizada por un especialista en estética, quien la acompañó durante todo el proceso quirúrgico y brindó información técnica sobre la operación.

“La rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”, explicó el profesional, dejando en claro que este tipo de intervenciones son más complejas que una rinoplastia primaria.

En el video que Furia publicó en su cuenta oficial de Instagram, se la puede ver en el consultorio del médico, con una mezcla visible de nerviosismo y entusiasmo. “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, dijo señalando su nariz, minutos antes de entrar al quirófano. El procedimiento se llevó a cabo el martes 27 de mayo, y tanto la paciente como el médico compartieron imágenes y videos del paso a paso.

Furia Scaglione sorprendió a sus seguidores al someterse a una rinoplastia secundaria que marcó un antes y un después en su imagen pública (Video: Instagram)

Tras la intervención, Scaglione publicó otro video y varias fotos mostrando los resultados. Las imágenes del antes y el después dejaron ver claramente la diferencia estética en su rostro. “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”, escribió visiblemente conforme, con una sonrisa que contrastaba con las vendas y las marcas visibles del proceso de cicatrización.

Con su estilo habitual, directo y sin rodeos, Furia volvió a mostrar su intimidad en las redes sociales. Esta vez, no desde la casa de Gran Hermano, sino desde una nueva etapa en su vida personal, en la que eligió modificar su imagen con una decisión pensada, documentada y compartida con su comunidad.