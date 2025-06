Expulsaron de Gran Hermano a Bati Larrivey: cuál fue el tremendo error que lo dejó fuera de la casa

Bati Larrivey fue expulsado de Gran Hermano tras ser acusado de alteración del juego y compartir datos del afuera (Video: GH, Telefe)

A medida que la competencia ingresa en su fase más decisiva, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió un nuevo sacudón. Santiago “Bati” Larrivey, uno de los ocho exparticipantes que reingresaron esta semana para acompañar a los finalistas, fue expulsado por violar el reglamento y alterar el espíritu del juego. La decisión, anunciada en vivo por el conductor Santiago del Moro durante la gala del domingo 1° de junio, respondió a una serie de comentarios que el platense les hizo a Eugenia Ruíz y Juan Pablo De Vigili, interpretados como una filtración directa de información del exterior.

Todo ocurrió en la cabina de streaming, un espacio donde los jugadores pueden hablar en un entorno semiprivado. Fue allí donde Bati mantuvo una conversación con Eugenia y “Devi” que se volvió viral en redes y terminó marcando su salida definitiva del juego. Con frases que cruzaron el límite entre el consejo emocional y la estrategia basada en la información del afuera, Larrivey les dijo: “Lo que los hizo llegar acá es lo que tienen que explotar ustedes. Pensalo internamente. Si creés que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa”.

El exjugador también les sugirió moderar sus reacciones y no involucrarse en conflictos dentro de la casa: “¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera”. Y agregó una sentencia que generó especial malestar: “No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento”. En ese momento, según interpretaron los seguidores del programa, quedó en evidencia que Bati estaba revelando detalles sobre la percepción del público y el curso de los acontecimientos fuera de cámara.

Una conversación entre Bati, Eugenia y Juan Pablo provocó su salida y nuevas sanciones disciplinarias dentro de la casa

En otro tramo de la charla, mientras Eugenia manifestaba su incomodidad con el grupo conformado por Santiago “Tato” Algorta, Luz Tito y Luciana Martínez, Bati insistió en bajar el tono: “¿Querés enojarte un poco? Enojate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas. No porque afuera parezca una boludez, sino porque te terminan haciendo mal a vos”.

Las palabras del platense se sumaron a una seguidilla de intervenciones que, según la producción, contaminaron el desarrollo del reality. “Comentarios que de ninguna manera corrompieron el juego y por eso no merecen sanción, pero tengan mucho cuidado”, advirtió el dueño de la casa antes de leer el comunicado disciplinario frente a todos los jugadores. En ese marco, se estableció que Bati había incurrido en una falta grave: “Utilizaste métodos incorrectos para favorecer a ciertos jugadores”.

Frente a sus compañeros, Gran Hermano fue terminante: “En este instante debés abandonar la casa por la puerta giratoria. Ahora mismo. Tus pertenencias las recibirás cuando estés afuera”. El mensaje no dejó margen de discusión y marcó el cierre abrupto de su participación.

La decisión de expulsar a Bati generó cambios profundos en la recta final del reality más visto de Telefe

La secuencia no terminó con la expulsión de Bati. Eugenia Ruíz, una de las destinatarias directas de la charla, recibió una sanción disciplinaria por parte del Big. Aunque no se la responsabilizó directamente por las declaraciones, su rol como interlocutora y compañera de dupla fue considerado en la evaluación general. Como consecuencia, perdió la posibilidad de convertirse en líder en la semana 27 y verá reducido su poder de voto durante las próximas nominaciones.

La medida provocó una fuerte repercusión en redes sociales. En X (ex Twitter), cientos de usuarios se expresaron en contra de la filtración de Bati y reclamaron sanciones más grandes. Comentarios como “EXPULSIÓN para los 3” o “Bati pasó todo el día pasando info del afuera a Eugenia y Devi” reflejaron el malestar de una parte del público que consideró que los beneficios estratégicos ya habían sido entregados y que solo su expulsión no alcanzaba para restablecer la equidad del juego.

Además, varios usuarios denunciaron que Bati habría reingresado con el objetivo de perjudicar a jugadores específicos, como Tato y Luz, al influir en sus adversarios directos. “Filtró información para perjudicarlos”, se leyó en varios posteos que acompañaban fragmentos de video captados desde las cámaras del streaming.

La producción del programa endureció controles y sanciones tras detectar irregularidades en la convivencia (Video: GH, Telefe)

En tanto, el ingreso de los exjugadores fue monitoreado de cerca por la producción desde un comienzo. La tensión escaló tras una discusión entre Chiara Mancuso y el equipo de Telefe, que derivó en una advertencia general: quien no se sintiera cómodo podía abandonar la casa en cualquier momento. En ese contexto, la producción endureció los controles y aplicó sanciones con rapidez ante las irregularidades.

El error de Bati tuvo un efecto directo en la exposición de Eugenia, quien ya venía siendo observada por parte del público y ahora quedó aún más comprometida de cara a la próxima gala. La placa de nominados se completa con Juan Pablo, Katia, Sandra, Selva y Ulises, todos a merced del voto del público que decidirá el próximo eliminado el lunes 2 de junio.

Mientras tanto, el formato del programa también mostró modificaciones. La tradicional gala de eliminación de los domingos fue suspendida y reprogramada como parte de una estrategia que introduce galas dobles en el tramo final de la competencia, es decir, comienzan los domingos y finalizan al día siguiente, marcando la salida de alguno de los participantes.