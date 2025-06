Emily Lucius decidió contar que se operó de algo que a casi nadie le gusta revelar: “Es como un fuego”

Emily Lucius se operó los juanetes

Hace apenas unos días, se supo que la influencer Emily Lucius, la hermana de Belu, se había comprometido con su novio, Rodrigo Macri, en una glamorosa ceremonia en pleno Central Park de Nueva York. Pues bien, la última noticia de la joven, de glamour tuvo poco y nada.

Sin embargo, lejos de ocultar lo que le sucedía como hace casi todo el mundo cuando imagina que el padecimiento es desagradable, ella lo enfrentó en las redes con absoluta sinceridad. Dice que la verdad libera, y ella no sólo lo contó, sino que el problema ya no existe.

“Hace tiempo vengo con mucho dolor de juanete y mucho MIEDO. Resulta que heredé los pies de mis abuelos, idénticos 😅. El año pasado el dolor hasta me impedía caminar. Es un dolor muy difícil de explicar. Es como un fuego, una puntada que no se va con nada, muy intenso, se acalambran los dedos, te impide caminar horrible. Averigüe y tome la decisión de operarme. Preferi no escuchar mucho y confiar. Porque cada vez que comentaba este tema los comentarios eran: “no te operes. Te va a doler, te va a quedar peor, te va a doler más, te van a quedar mal”…. En fin. Confié. Muchas deben estar pasando por mi misma situación. Solo nosotras sabemos el dolor. No sufran más. La operación no duele nada. Te sedán y aplican anestesia local en el pie, un bloqueo. La operación es ambulatoria y en menos de 2 meses volves a la vida normal”, contó, al revelar que el médico que la operó fue Leonardo Conti, del hospital Italiano.

Al salir de la cirugía, señaló en un video donde mostró el paso a paso y la compañía de su madre y su novio, que estaba “un poco dormidita, porque recién salí de la anestesia. Tengo ganas de comer una medialunita con jamón y queso. Cuando entré había una mesita llena de herramientas. Había un martillo, un cosito de cortar las nueces, una sierra”.

Quien no se lo dejó pasar fue su hermana, Belu. En sus historias de Instagram puso las fotos de los pies de Emily en la playa con la frase “eran tan feos que los enterraba en la arena”. O una imagen suya con un gesto de horror en el que sostenía: “Yo cada vez que estaba cerca de su juanete, es que era feo, feo…”. Y no contenta, publicó otra más donde se veían ambos pies y rezaba: “Emilia qué juanete. El dedo. Menos mal que el anillo va en la mano”. Por último, la imagen era de su hermana en la cama de una clínica, donde la arrobó, le escribió @emilylucius que feos pies tenías. Salió todo espectacular en la intervención de Emi. Chau juanete”.

A Emily, varias seguidoras le respondieron: “¡Ay te entiendo tanto! Tuve juanetes desde la niñez, heredados por abuela paterna y padre. En el 2023 sufrí todo el año, ni las ojotas soportaba. Consulte por alguna crema milagrosa que me quitara el dolor, pues no quería saber nada con operarme. Cuando mi clínico me revisó me dijo que en un tiempo más no iba a poder caminar al paso que iban. Eso fue el puntapié para tomar la decisión. Consulté con 2 traumatólogos. Me explicaron el procedimiento. Me quedé con el que era especialista en miembros inferiores y pies. El 7/2/24 me operé los dos pies al mismo tiempo. Un antes y un después…. No entiendo por qué esperé tanto.¡ Una maravilla! ¡Te deseo lo mejor que así va a ser!”. Otra le advirtió, culpando a los zapatos: “Barefoot shoes y esto no sucede. Si se opera y se vuelve a usar calzado en punta vuelve a salir. Esto no es hereditario...lo hereditario es la tradición de usar calzado antipie”. Una tercera la sentenció: “Yo me opere y me volvió a salir porque es hereditario. Y no volvería a pasar por la cirugía esa, 1 día internada pero 15 días sin apoyar el pie y 2 meses y medio de kinesio. Pero todo depende de la complejidad de la operación. Espero que te quede bello piecito de princesa”.

Hace tres días, en cambio, todo fue distinto. Rodrigo Macri se arrodilló en pleno Central Park, sacó un anillo y le propuso casamiento. La escena fue compartida en sus redes sociales, acompañadas por un mensaje íntimo y emotivo: “Siempre soñé con este día, pero nunca imaginé que iba a ser tan mágico”.

El compromiso de Emily y Rodrigo Macri fue en el Central Park de NY. Él se arrodilló y le entregó un anillo. Ella dijo "sí"

La respuesta fue inmediata: lágrimas, un “sí” entre sonrisas y el inicio de una nueva etapa para una pareja que ya convivía desde hacía tiempo.

Rodrigo Macri es hijo de Sandra Macri, fallecida en 2014, y sobrino del expresidente Mauricio Macri. Estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina y trabajó en compañías del grupo familiar. También cultiva una afición por la gastronomía.

En la primera edición de El Hotel de los Famosos, Emily había quedado en el ojo de la tormenta por convertirse en una de las instigadoras del hostigamiento que sufrió el animador Locho Loccisano por parte de varios participantes durante el transcurso del reality que llevaron adelante Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis.

Así, su participación quedó bajo la lupa de los seguidores del programa y tiempo después explicó en Intrusos lo que ocurrió luego de ser parte del ciclo: “La pasé mal por todo lo que se generó posterior al Hotel que hoy en día me llevo bárbaro con todos, pero se generó algo que todavía no logro entender realmente”, para luego revelar que “estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apoyándome. Realmente no tenía ganas de levantarme de la cama para nada, ni para comer y ni para trabajar, ni a vivir siquiera”.