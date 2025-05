Pampita y Martín Pepa en Londres: una fiesta de cumpleaños, amigas íntimas y una residencia de lujo

Leandro Saifir, luego de bajar 45 kilos: “Ahora, cuando me veo al espejo, ¡me miro y no me reconozco!" De aquel chico que se ganó al público y a los famosos tras su participación en Cuestión de Peso (donde entró con 140 kilos) a este que relata orgulloso su descenso de peso, pasaron los años y llegaron los followers. Entrevistado para Nacidos en Redes cuenta cómo recorre su nuevo camino