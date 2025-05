Luciana Rubinska despidió a Emiliano Pinsón, que viajará a España a tratarse de su Parkinson: “Sos un guerrero”

El conmovedor posteo de Luciana Rubinska y su abrazo con Pinsón

Emiliano Pinsón, el reconocido periodista deportivo, tomó una decisión que podría cambiar su vida. Al despedirse de sus amigos,está a punto de embarcarse en un viaje a España para someterse a una terapia experimental que podría darle un giro a su lucha contra el Parkinson atípico, una forma poco común y agresiva de la enfermedad. Pinsón, quien padece atrofia multisistémica, recibió la oportunidad de unirse a un protocolo experimental en un hospital de Osasuna, ubicado en la región de Navarra, tras obtener la aprobación necesaria para ser parte de este innovador ensayo.

En el momento previo a su partida, su colega Luciana Rubinska le dedicó un emotivo mensaje que reflejó sus sentimientos más profundos hacia su amigo y colega. “No te quería soltar. Pasaron unos días y todavía me dura la emoción. Necesitaba que transcurrieran algunas horas para intentar poner en palabras tantos sentimientos que afloraron en ese hermoso encuentro lleno de amor. Te vas para volver, con la esperanza de arrancar el tratamiento que ayude a detener el maldito Parkinson”, expresó Rubinska.

En la publicación de Instagram, Rubinska recordó cómo fue que Pinsón le confesó el diagnóstico: “Todavía recuerdo cuando me contaste el día que te lo confirmaron. Lloramos, como tantos otros días. El tiempo fue un enemigo y vos, como dijiste, no estabas preparado. Te caíste y te levantaste. Empezaron tus dolores internos, la medicación, el tratamiento, el dolor de lo que ya no podés hacer y la rigidez. Pero sos un guerrero y no te van a voltear tan fácil. Hay algo, Emi, que la enfermedad no logró borrarte, tu amor a la vida, tu sentido del humor y la capacidad para escuchar al otro, aunque ese otro cuente banalidades intrascendentes.”

La reunión de Emiliano Pinsón con colegas y amigos antes de viajar a España (Instagram)

La periodista continuó manifestando su admiración y cariño: “Yo sé que te lo dije pero quiero escribirlo. Sos un gran amigo y te quiero mucho. Hago un poquito de fuerza todos los días para que funcione esa medicina y puedas volver a jugar ese partido de que tanto extrañás. Mientras escribo me tiento sola de todo lo que nos reímos juntos a lo largo de estos años. Si supieran lo gratificante que fue ser tu compañera de trabajo y compartir el día a día. Mi dejador serial. Creo que sé de memoria cada historia y te pediría que me vuelvas a contar algunas anécdotas para reírme, otra vez, hasta no aguantar las lágrimas y las cosquillas en la panza.”

Rubinska cerró su mensaje con un agradecimiento y una promesa de eterna amistad con una frase que tomó de los hinchas del Liverpool: “Gracias amigo por dejarme ser parte de tu vida. Es tu lucha pero acá estamos y estaremos siempre los que nunca te dejaremos caminar solo. You will never walk alone, my friend. I love you.”

El momento de despedida estuvo lleno de emociones, con Emiliano rodeado por un círculo de amigos íntimos, como Pablo Giralt, Maxi Palma y Daniel Retamozo. Este encuentro demostró el apoyo y cariño del que gozaba.

Otra imagen de la reunión, donde hubo risas y lágrimas por igual

Pinsón siempre fue consciente de los riesgos del tratamiento. Pero también sabe que es una puerta que se entornó y debe abrir para conocer qué hay del otro lado. A principios de año, cuando reveló la chance que en estos días tomará forma, dijo: “Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse. En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no sea así, pero puede pasar”.

Pero también explicó que este ensayo representa para él una esperanza tangible, gracias a una vacuna desarrollada por un laboratorio israelí. Con un éxito del 80% en la primera fase de pruebas, según dijo, el tratamiento prometía un avance considerable para él y otros afectados por este tipo de Parkinson no convencional.