L-Gante habló del presente de su relación con Wanda Nara: “Es el mejor ejemplo que se puede dar”

L-Gante sobre su presente con Wanda Nara

En un presente convulsionado, donde cada paso suyo parece convertirse en noticia, L-Gante volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez no fue por sus shows ni por sus ya habituales declaraciones sobre su carrera, sino por el estreno de un nuevo tema que lleva una carga emocional evidente. Se trata de Romántiko, su reciente colaboración con Emanero, que en apenas unas horas desató una ola de especulaciones entre sus seguidores. El motivo: todo apunta a que la canción está dedicada a Wanda Nara.

La confirmación llegó en una charla distendida, pero reveladora, con El Ejército de la Mañana, el programa que se emite por el canal de streaming Bondi. Allí, tanto L-Gante —cuyo nombre real es Elián Valenzuela— como Emanero conversaron sobre la producción del tema y el trasfondo sentimental que lo acompaña. Fue entonces cuando, sin rodeos pero con cierta picardía, L-Gante deslizó: “Quizás parte de la letra esté dedicado a ella... vamos a ver si lo escuchó, seguro...”, en alusión directa a Wanda.

La conversación se volvió más jugosa cuando el conductor, Pepe Ochoa, fue al hueso: “¿Se lo mandaste?”. El cantante no dudó en responder: “No, porque estamos medio bloqueaditos. Un poquito de parte de los dos. Cero contacto. Pero yo creo que igual lo debe haber escuchado”. Esa frase, dicha con naturalidad, expuso sin rodeos el actual distanciamiento entre ambos, aunque también dejó entrever una conexión emocional que, a pesar de todo, sigue latente.

LGante y Enamero - Romantiko

El dato que elevó la temperatura llegó horas antes: la empresaria, lejos de ignorar el revuelo inicial, reaccionó al posteo en el que se promocionaba la canción con un emoji de corazón atravesado por una flecha. Fue suficiente para que las redes estallaran. “Reina, esta canción es para vos”, “El tema te lo escribió a vos”, “Se nos desmaya L-Gante si ve este comentario”, “¿Se darán otra oportunidad?”, escribieron algunos usuarios, dando rienda suelta a las conjeturas y alimentando el morbo que genera esta historia.

La letra de Romántiko no deja dudas sobre la fuente de inspiración:“En mi vida nunca tuve una wachita tan linda, sexy y atrevida. Para vos soy un romántico, aunque en la calle comenten lo contrario. Sé que no le das bola a los comentario’. Yo me quiero casar con vos en el barrio pa’ que salgamo’ en to’ los diario’”, canta L-Gante, con una sinceridad que no se molesta en ocultar lo que siente.

Sin embargo, el vínculo entre ambos parece haber entrado en pausa. Así lo dejó claro el cantante al referirse al último show que brindó en Niceto, donde Wanda estuvo presente: “En Niceto ya estábamos medio peleados lo que es la relación. No mala onda, pero ya estaba terminada. Igual me hizo el aguante, por vínculo, porque nos llevamos bien”. Con un tono sereno, agregó: “Obvio que me gustaría tener una buena relación con ella. Es el mejor ejemplo que se puede dar como persona. Pero como pareja no lo tenemos en mente. Nos dejamos ir los dos. De mis separaciones aprendo. Me gustaría encontrar una persona con la cual establecerme firme”.

Fue entonces que lanzó la sentencia definitiva sobre su presente, en medio de tantas especulaciones: “Estoy completamente soltero”.

Días atrás,una historia de Evangelina Anderson en Instagram llamó la atención de sus fanáticos. La modelo compartió una recopilación de mensajes que le llegaron, entre los cuales sobresalía uno proveniente de la cuenta oficial del cantante. El contenido fue un emoji de impacto: una carita con el cerebro explotando. Anderson no respondió, pero dejó visible el mensaje entre sus historias destacadas, un detalle suficiente para que la captura circulara sin freno.

Y como si fuera poco, al poco tiempo L-Gante sumó un nuevo guiño virtual al darle “me gusta” a una foto de la modelo, en la que se la ve posando frente a una instalación artística durante su estadía en México. La imagen superó las 17 mil interacciones, pero el ‘me gusta’ del cantante fue detectado con rapidez por sus seguidores.

Respecto de ello, él aclaró: “Estaba viendo historias, veo la pregunta y mando el emoji. Soñar no cuesta nada”, destacó con total naturalidad ante la risa general en el estudio.

Las palabras de L-Gante resonaron fuerte entre quienes siguen de cerca su vida sentimental, marcada por idas y vueltas, encuentros fugaces y confesiones públicas. Romántiko no es solo una canción: es, también, una postal emocional de un vínculo que dejó huella, aunque por ahora camine por sendas separadas.