El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Gimena Accardi al cumplir 40 años: “Todos los días agradezco tenerte a mi lado”

El emotivo saludo de Nico Vázquez a Gime Accardi (Video: Instagram)

Cuarenta años. Una cifra redonda, intensa, que invita al balance y al festejo. Este 27 de mayo, Gimena Accardi los cumple en plenitud, rodeada de afectos, logros y una historia de amor que desafió al dolor y a la tragedia. A su lado, como desde hace casi dos décadas, Nicolás Vázquez le dedicó un mensaje que conmovió a todos: un homenaje público a la mujer, a la compañera, a la artista. Un saludo que no solo celebra una fecha, sino que también desnuda un vínculo forjado en la profundidad, el humor, la admiración y la resiliencia.

“Feliz cumple, sos una mujer increíble”. Así empieza la dedicatoria que le hizo Nicolás, en un gesto cargado de emoción, memoria y ternura. Pero sus palabras van más allá de una frase cariñosa. Forman una declaración pública de amor profundo, de admiración intacta, de celebración de la vida compartida. Un retrato íntimo del vínculo entre dos de los actores más queridos del espectáculo argentino.

Gimena cumple 40 años. Cuatro décadas marcadas por el talento, la resiliencia y una luz que brilla tanto en escena como fuera de ella. “Hace años que tengo la suerte de festejar a tu lado, y todavía me sigo sorprendiendo de todo lo que sos”, escribe Vázquez, como si se tratara de la primera vez. Pero no lo es. Se conocen hace más de 16 años, comparten la vida desde 2007 y se casaron en 2016, después de una década de amor.

Gimena y Nico están juntos desde el año 2007

La pareja atravesó todo tipo de momentos: del dolor más desgarrador a las alegrías más luminosas. En 2016, cuando el actor perdió de manera repentina a su hermano Santiago Vázquez, Gimena se convirtió en un sostén emocional y en su compañera de duelo. Años después, ambos sobrevivieron al derrumbe de un edificio en Miami, en junio de 2021, una tragedia que los marcó para siempre. “Todos los días agradezco tenerte a mi lado, porque hacés que todo sea más lindo y verdadero”, dice él, como si el recuerdo de aquella madrugada aún susurrara en su conciencia.

Las palabras de Nico rebalsan sinceridad y orgullo: “Sos hermosa, sensible, fuerte, talentosa, luminosa, profunda, graciosa, auténtica, tan buena persona”. Una enumeración que no busca agotar los adjetivos sino rendir tributo a una mujer que, a los ojos de su compañero, lo tiene todo. Pero el mensaje no se queda solo en lo romántico. También incluye admiración profesional. Porque Accardi no es solo su pareja: también es su colega, su socia en tantos proyectos teatrales y televisivos.

En la cartelera, compartieron obras como El otro lado de la cama, Tootsie y Una semana nada más, su química escénica refleja esa complicidad que los une fuera del escenario. En el posteo, el actor de Rocky resumió ese sentimiento sin vueltas: “Festejo todo lo que te pasa y sos merecedora y más. Te amo y admiro muchísimo”. Y el mensaje cierra: “Sé feliz hoy y siempre”.

"Hace años que tengo la suerte de festejar a tu lado, y todavía me sigo sorprendiendo de todo lo que sos", el sentido mensaje de Nico a su paraja

En las redes, sus seguidores reaccionan enseguida. Cientos de mensajes celebran no solo el cumpleaños de Gimena, sino también la forma en que esta pareja —que prefiere mantenerse lejos del escándalo y de las polémicas— logra sostenerse con ternura y admiración mutua. En tiempos donde el amor parece efímero y volátil, ellos construyen una historia a contracorriente.

La respuesta de su pareja no tardó en llegar y le dejó unas tiernas palabras: “Te amo amor de mi vida, gracias por todo. Sos increíble”. Por otro lado, Accardi usó sus propias historias para contar cómo se siente con esta nueva década de vida: “Con esta luna nueva en Géminis, hoy recibo mis 40 años”, escribió en una historia de Instagram que acompañó con una imagen de auroras boreales. Con sinceridad, admitió: “Nunca hago eso de repostear las stories, pero hoy lo voy a hacer porque me están haciendo emocionar más de la cuenta”. El aluvión de mensajes de cariño la tocó más de lo esperado y la llevó a compartir el momento con sus seguidores.

Con honestidad, reveló un cambio de proyectos: “También planeaba hacer un mega fiestón, pero lo cancelé y solo haré algo íntimo”. Con esa mezcla de ironía y ternura que la caracteriza cerró su mensaje con una pregunta en tono de broma: “¿Así arranca ‘la crisis de los 40?’ jaja”, y un agradecimiento breve pero sentido: “Gracias por el amor”.