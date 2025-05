Sol Pérez mostró cómo quedó su bebé luego que su marido le cambió los pañales de madrugada

La China Suárez, con el mismo look de Wanda Nara en el festejo por el campeonato de Mauro Icardi en el Galatasaray La actriz estuvo en la celebración por la consagración del club turco con el delantero. Las redes sociales explotaron con comparaciones entre la actual pareja y la exesposa del jugador

Laurita Fernández cambió su look y en las redes la compararon con Rocío Pardo, la pareja de Nico Cabré Bastó que la actriz y conductora posteara en sus redes su cambio de look para que, además de elogios varios, más de una la terminó comparando con la actual pareja de su ex, Nico Cabré