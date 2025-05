Mirtha Legrand celebró el 25 de mayo entre amigos: chocolate con churros y el detalle de las escarapelas

El posteo de Teté Coustarot

Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina, eligió celebrar a la patria este 25 de mayo con un gesto que huele a azúcar y a historia: chocolate caliente, churros crocantes y pastelitos rellenos con dulce de membrillo. Lo hizo en la intimidad de su departamento porteño, como si en cada sorbo y cada bocado pudiera convocar las memorias de una Argentina más hospitalaria. A esa merienda no le faltó nada: ni el detalle de las escarapelas, colocadas con precisión al lado de cada plato, ni el desfile de invitados que bien podrían integrar un álbum de época.

Teté Coustarot, la conductora de “Argentina de película” (por América), fue testigo y cronista del encuentro e inmortalizó en Instagram el banquete patrio donde también dijeron presentes buena parte de los amigos de siempre: Susana Reta, María Teresa Villarroel, Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis. La anfitriona, impecable como acostumbra en cualquier ocasión, ofició de maestra de ceremonias entre tazas humeantes y anécdotas. Todo ayudó para coronar la postal de un 25 de Mayo con aroma bien argentino.

Pero el espíritu de la fecha ya se había manifestado unas horas antes, en el programa especial que Mirtha condujo el sábado por la noche. Allí, con la mesa de El Eternauta desplegada ante cámaras, los protagonistas —Ricardo Darín, Ariel Staltari, Carla Peterson, Andrea Pietra y Marcelo Subiotto— hablaban de ciencia ficción y distopías, pero también de duelos reales y dolores más cercanos.

Fue entonces cuando Mirtha, con su instinto de madre de la escena, apuntó directo al corazón de Darín: “Tuviste una pérdida muy terrible”. Darín bajó la mirada y apenas musitó: “Sí, mi hermana. ¿Qué se le va a hacer?"

El nombre de Alejandra Darín flotó en el aire y La Chiqui, emocionada, intentó contenerse. “Ya está en el cielo”, dijo antes de quebrarse. Y luego, sin que hiciera falta, pidió disculpas: “Me emocionó, perdón. La conocí poco, pero era amorosa”.

Andrea Pietra, compañera y amiga de Alejandra, tomó la posta con ternura combativa. “Nos dejó la orden de que la recordemos con alegría”, dijo. Y en esa consigna —celebrar pese a la ausencia— se condensó el mandato de toda una generación de actores que ella, como presidenta de la Asociación Argentina de Actores, había representado con firmeza.

“Literalmente dejó la vida ahí”, cerró Darín, y hubo un silencioso respeto en la mesa.

Pero no todo fue recogimiento. Porque en la misma emisión, entre elogios a la serie y reflexiones sobre el país, estalló una frase que desató una tormenta. Con ironía quirúrgica, Darín apuntó a los precios: “Una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas… no entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, dijo como quien lanza una piedra al estanque.

El gobierno recogió el guante con velocidad fulminante. Luis Caputo, ministro de Economía, se despachó en televisión: “Me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”.

La grieta se volvió gastronómica. Pero Darín, lejos de esquivar el bocado, respondió desde Intrusos: “Cada uno interpreta lo que quiere. Pero está claro que hablábamos de precios elevados”

Las empanadas, parece, son además de un plato emblemático de nuestra cocina, un símbolo de la argentinidad. Desde las “tres empanadas” de las que hablaba Luis Brandoni en la inmortal Esperando la carroza, hasta la que mencionó Darín, que pareció rellena con la carne más picante que cualquier casa de empanadas podría ofrecer.

Mientras tanto, en la casa de Mirtha, siempre dispuesta a recibir a sus amigos en las inolvidables tertulias domingueras, los pastelitos de membrillo seguían crujientes, como si nada pudiera opacar el sabor de la patria bien servida.