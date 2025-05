Con cambios en su defensa, Emily Ceco aguarda el juicio contra Santiago Martínez por intento de femicidio: “Estoy muy tranquila”

El testimonio de Emily Ceco reveló cómo su historia de amor tras un reality show se transformó en una pesadilla de violencia (Video: Eltrece)

La historia de amor que comenzó bajo los reflectores de un reality show terminó con una denuncia judicial y un proceso penal por intento de femicidio. Emily Ceco, exparticipante de Love is Blind, permanece a la espera del juicio contra su exesposo, Santiago Martínez, a quien conoció durante el rodaje del programa que condujeron Wanda Nara y Darío Barassi. La causa penal, iniciada tras una denuncia por violencia de género, mantiene al acusado detenido desde marzo. Esta semana, la joven confirmó que inició el trámite de divorcio, tras un cambio en su representación legal.

El caso salió a la luz pública a mediados de febrero, cuando la joven denunció a su exmarido ante la Justicia. La pareja se había conocido y casado durante el reality producido para la plataforma Netflix, pero, una vez fuera del set y lejos de las cámaras, comenzaron episodios de maltrato. En un testimonio brindado en el noticiero Mediodía Noticias (ElTrece), la joven detalló que las agresiones eran psicológicas, verbales y físicas, y que ocurrieron puertas adentro, cuando el show había finalizado.

“Cuando se apagaron las luces, cuando volvieron a casa, empezó la pesadilla”, explicó el periodista Javier Fabracci al presentar la historia en televisión. El panelista relató que el vínculo entre ambos se tornó violento poco después del casamiento. “Los celos, las obsesiones, las agresiones”, enumeró.

La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Santiago Martínez, acusado por intento de femicidio contra su expareja

La denuncia fue clave para que la Justicia interviniera con celeridad. Martínez fue arrestado y permanece detenido a la espera del juicio. El imputado solicitó la excarcelación y luego la prisión domiciliaria, pero ambos pedidos fueron rechazados. “La Justicia felizmente se la denegó porque entendió que corría riesgo el proceso y la víctima, que es Emily”, agregó Fabracci.

En diálogo con el periodista Luis Otero, Emily compartió cómo vive este presente, sabiendo que su agresor está tras las rejas. “Estoy muy tranquila al saber que Santiago está detenido y que no hay posibilidades de que salga”, afirmó al aire. “Me ayuda un montón para estar mejor día a día y poder salir adelante. Porque si yo supiera que él está libre, o que tuviera una prisión domiciliaria, tendría miedo”.

Durante la entrevista, la joven confirmó que la Justicia le denegó recientemente la prisión domiciliaria a Martínez, lo que garantiza que el acusado esperará el juicio en prisión preventiva. En ese contexto, reconoció que puede vivir con menos temor, aunque aún lidia con secuelas emocionales. “Trato de volver a ser la misma persona que era antes. A raíz de lo que pasó tengo otras herramientas. Cuesta salir adelante, pero todos los días trato de poner lo mejor de mí”.

Emily Ceco asegura sentir tranquilidad por la detención de su agresor mientras avanza en el juicio y el divorcio

En relación con el entorno de su ex, negó haber recibido amenazas directas, pero sí advirtió sobre la circulación de mensajes dañinos en redes sociales. “No recibí amenazas de parte de la familia. Pero vi en las redes sociales comentarios malintencionados hacia mi persona, de parte de la familia de él, y no me hizo bien emocionalmente. No me gustó para nada”.

Frente a una consulta sobre la posibilidad de volver a confiar en una pareja, Ceco aseguró que se encuentra en un proceso introspectivo. “Es un trabajo interno muy fuerte estar preparada para volver a conocer a otra persona. Si tengo ganas de enamorarme… sí. Yo creo mucho en el amor y no creo que todas las personas sean como fue mi expareja”, explicó.

La joven, exparticipante de Love is Blind, denunció agresiones físicas y psicológicas tras finalizar la grabación del programa

Al finalizar la nota, la entrevistada envió un mensaje a otras mujeres que pueden estar atravesando situaciones de violencia. “No tenemos que esperar terminar con un ojo morado o en un noticiero pidiendo justicia porque nos arrebataron la vida. Te podés ir antes. Siempre hay alguien que te va a querer ver bien y te va a ayudar a salir de ese vínculo. Tal vez no lo ves, pero hay muchas personas que te aman, que quieren tu felicidad”.

La joven se encuentra ahora acompañada por un nuevo representante legal. Emily había sido defendida desde el comienzo del proceso por Roberto Castillo, abogado de amplia trayectoria. Sin embargo, en abril, se viralizaron imágenes en las que el letrado aparecía insultando a su expareja, Daniela Vera Fontana, lo que generó un fuerte impacto en la opinión pública. Tras evaluar la situación, la denunciante decidió apartarlo de su defensa.

Emily de Ceco reaccionó tras los videos de Roberto Castillo insultando a su expareja (Video: Puro Show, Eltrece)

“Primero quiero agradecerle a Castillo porque sin él no hubiera sido posible que Santiago esté detenido. Yo no tengo nada que decir de él como abogado, estoy superagradecida”, aclaró Emily. No obstante, la decisión fue tomada por motivos personales. “Por los hechos de público conocimiento decidí que ya no fuera parte de mi representación. En el momento no me hizo bien ver esos videos y me trasladó emocionalmente a una situación que yo viví con mi ex”.

A partir de ese momento, Nicolás Payarola asumió su defensa legal. Según contó la joven, el nuevo abogado consiguió esta semana los documentos necesarios para iniciar el proceso de divorcio, lo que representa un avance judicial y simbólico importante en su historia. Aunque aún no hay fecha para el juicio oral, la separación formal ya está en marcha.

El trámite se concretará mientras se aguarda que la Justicia penal fije audiencia para el juicio, en el que Martínez enfrentará cargos por intento de femicidio. Desde el entorno judicial, se estima que el proceso podría comenzar en los próximos meses, una vez finalizada la etapa probatoria.