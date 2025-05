La conmovedora despedida a Ángel Mahler: la emoción de su esposa y los homenajes de figuras del espectáculo

Diferentes figuras del espectáculo se despidieron ante la repentina partida del compositor

En las primeras horas de este domingo, el teatro musical argentino se quedó sin uno de sus grandes maestros. Ángel Mahler, compositor, director de orquesta y figura esencial de la escena cultural nacional, murió a los 65 años tras luchar contra un melanoma metastásico que avanzó con extrema rapidez. La noticia fue confirmada por su entorno a través de las redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los mensajes de despedida, gratitud y amor.

La primera en compartir el dolor fue su compañera de vida, la violinista Dolly Stabillini, quien lo despidió con una imagen conmovedora en blanco y negro: dos manos entrelazadas sobre una sábana blanca. “Me toca decirte hasta pronto... Lo inentendible de la vida que se desvanece en un instante... Va a llevar mucho tiempo sanar, pero siempre vas a estar en lo más alto empujándome a seguir”, escribió desde su cuenta personal.

La noticia impactó de inmediato en el ambiente artístico. Actores, cantantes, directores, colegas de toda la vida y discípulos se volcaron a las redes para rendirle homenaje. Sandra Mihanovich, con quien Mahler compartió escenarios y proyectos, escribió: “Qué tristeza inmensa. Mi querido. Tanto compartimos. Tanto disfrutamos. Abrazo fuerte a Dami y a toda la familia. Te quiero. Siempre”. En paralelo, el cantante de Rata Blanca, Adrián Barilari, fue directo desde el dolor: “No lo puedo creer. Ángel amigo, nos dejas el corazón lleno de música. Que tu viaje esté lleno de luz”.

La triste despedida de Dolly, la pareja de Ángel, luego de su muerte (Instagram)

Algunos de los famosos que se despidieron del compositor de 65 años (Instagram)

El sentido mensaje de Ricky Pashkus en la sección de comentarios (Instagram)

La actriz y cantante Laura Esquivel lo recordó no solo por su obra, sino también por su generosidad: “Un abrazo inmenso a la familia. Siempre voy a recordarlo no solo por su arte… sino también por su generosidad”. A sus palabras se le sumó Ricky Pashkus, una de las voces más autorizadas del teatro musical, escribió: “Mi amor desde siempre. Un hombre que hizo historia”. Además, la despedida también incluyó palabras de Valentina Salezzi: “Que en paz descanse. Dolly: todo el Amor del mundo para vos”, y del periodista Santiago Do Rego, que simplemente dijo lo que muchos sentían: “Qué tristeza”.

Desde sus propios perfiles, varios artistas le dedicaron homenajes más extensos. Juan Rodó, protagonista de Drácula, el musical, compartió una imagen abrazado a Mahler de espaldas al público, con un texto cargado de ternura: “Hasta siempre mi amigo hermano. Te voy a extrañar muchísimo. Fuiste fundamental. Buena gira. Mis condolencias a toda esa gran familia”. Y, por su parte, uno de los colegas de Mahler, Pablo Gorlero, sumó un recuerdo cargado de emoción: “Todavía estoy desconcertado con la noticia. Nos quedaron aventuras musicales por concretar, pero siempre fue un placer trabajar con vos. Fuiste una figura clave del musical argentino y tu música va a habitar por siempre el alma de millones de personas”.

Uno de los colegas del compositor, Pablo Gorlero, lo recordó con un sentido posteo (Instagram)

El emotivo posteo de Juan Rodó, quien participó en Drácula, el musical (Instagram)

El doctor Capuya recordó al artista con un preciado recuerdo de su parte (Instagram)

Aníbal Silveyra, actor y amigo personal, publicó una foto de Mahler aplaudiendo en escena y escribió: “Ángel querido, no lo puedo creer. Hoy te despido sin encontrar palabras aún. Gracias por tu talento y tu amistad. Estarás siempre en mi música cada vez que la escuche. Mis condolencias para tu familia, tus hijos y tus amigos”. Otro homenaje sentido fue el de Christian Valverde, quien desde Turquía recordó su vínculo reciente con Mahler. “No he parado de llorar desde hace media hora. Nos veníamos planeando por lo bajo. Fue un gran golpe. Un artista auténtico, talentoso, un genio. No se lo puede asimilar”.

Y en las últimas horas, se sumó el mensaje de la actriz Cristina Alberó, quien compartió una historia publicada por la cuenta oficial de Mahler en la que se lo ve aplaudiendo sobre el escenario, vestido de traje y con la mirada elevada. “Profundo dolor. Adiós a un grande. Querido Ángel Mahler”, escribió. La imagen recorrió las redes como símbolo de su despedida: una ovación eterna.

A esos homenajes se sumó uno particularmente conmovedor: el del doctor Guillermo Capuya, médico y responsable de las Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto que lo acompañó en el final. En su cuenta de Instagram publicó una imagen del programa del 20º aniversario de Drácula, con una dedicatoria firmada por Mahler: “Gracias por tu ayuda en este momentito de mi vida. Con todo cariño”. Capuya escribió: “Me queda este hermoso recuerdo del querido Ángel Mahler. Mi cariño y respeto a su esposa Dolly, sus hijos, sus familiares y amigos. Gracias por las charlas que tuvimos este último tiempo y el infinito abrazo de gol académico”.

Aníbal Silveyra expresó su incredibilidad ante la muerte de Mahler (Instagram)

Christian Valverde recordó su amistad con el compositor (Instagram)

Cristina Alberó expresó su tristeza ante la partida de Mahler (X)

Cada uno de los mensajes compartía un mismo hilo: la sensación de vacío, de incredulidad, de pérdida irreparable. Pero también, la certeza de que Mahler no solo dejó una obra monumental, sino una forma de vivir y de pensar la música. De esa manera, el adiós al artista fue íntimo, colectivo y transversal. Desde músicos sinfónicos hasta estrellas del pop, desde figuras de televisión hasta jóvenes que lo conocieron por sus obras teatrales, todos encontraron algo de sí en su música. En esa mezcla perfecta entre épica, melodía y emoción que definió ese estilo que continúa en el corazón de su entorno y sus fanáticos.