Benjamín Vicuña sorprendió a Julio Chavez con su presencia en el teatro después de los rumores de conflicto entre ellos

(Crédito: Agencia Coral)

La noche del sábado encontró a Julio Chávez nuevamente sobre las tablas en La Ballena, la impactante obra que protagoniza en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, y que noche tras noche cosecha ovaciones de pie. Pero esta vez, además del reconocimiento habitual del público, lo esperaba una sorpresa que cargó la velada de emoción: Benjamín Vicuña llegó al teatro, se sentó en su lugar y, tras la función, fue a saludarlo personalmente al camarín.

El gesto fue mucho más que una visita casual. Se trató del reencuentro de dos actores que compartieron una de las ficciones televisivas más aclamadas de los últimos años: Farsantes, la serie de Pol-ka que emitió El Trece en 2013, donde ambos construyeron una historia de amor que atravesó a la audiencia y dejó una marca imborrable en la pantalla chica. Sin embargo, también estuvo rodeada de versiones que indicaban que la salida del actor había sido por una mala relación con el protagonista. Desde entonces, su vínculo artístico y humano atrajo a los fanáticos de ambos.

En la imagen, se ve a Benjamín y Julio abrazados en el camarín del teatro, ambos sonrientes. El chileno, vestido de negro y con un gesto sereno, rodea con afecto al actor argentino, que aún luce parte del vestuario de Charlie, el personaje que interpreta en La Ballena. Luego de este reencuentro inesperado, Vicuña compartió la postal junto a su excompañero de elenco, a quien calificó como “enorme”. Y, en cuanto a la obra que protagoniza, escribió: “Hermosa y profunda”.

Vicuña junto a Chávez, a quien halagó en redes (Crédito: Agencia Coral)

Cabe mencionar que la obra La Ballena, dirigida por Ricky Pashkus, es una de las últimas apuestas del actor. En ella, Chávez interpreta a Charlie, un hombre con obesidad severa que vive aislado y que decide reconectarse con su hija antes de que su salud se apague por completo. En un papel extremo, emocional, doloroso y revelador, que cada noche, trae un sinfín de sensaciones a su público.

Vicuña, que se hizo un espacio en su agenda para asistir a la función, no quiso perderse la oportunidad de ver la interpretación de Chávez, que desde su estreno recibe ovaciones de pie. Al finalizar la obra, se dirigió al camarín, lo abrazó, lo felicitó y ambos compartieron una charla privada, lejos de las luces, pero cargada de afecto y reconocimiento mutuo.

"Enorme", expresó Vicuña al referirse a la actuación de Chávez (Instagram)

Este reencuentro llega además en un momento particular, cuando volvió a mencionarse en los medios la interna detrás de la grabación de Farsantes, tras recientes declaraciones de Alfredo Casero, quien hizo referencia a conflictos de producción y actores que habrían derivado en la salida de Vicuña y en la del propio Facundo Arana. Si bien el humorista pidió disculpas posteriormente, los dichos reabrieron viejas heridas en la memoria del espectáculo.

En ese contexto, la presencia de Vicuña en el teatro cobró otra dimensión. Porque si bien su personaje salió abruptamente de la ficción en su momento, el actor chileno siempre fue claro sobre su partida:“Siempre estuvo hablada esta circunstancia. Fue un proyecto que fue concebido así el personaje, su línea. No hubo sorpresas, así que no armen especulaciones, fue algo que conversamos desde el principio con Adrián (Suar). Nos sorprendió lo que despertó y estamos todos contentos de lo que se hizo, de lo que se pudo construir. Me voy, pero queda una tira muy fuerte que va a seguir sorprendiendo al público. Se va un personaje que yo quiero muchísimo”, explicó entonces.

Farsaste se vio rodeada de rumores que involucraban a Chávez con sus compañeros de elenco (Pol-Ka)

En relación con los rumores de una supuesta mala relación con Chávez, Vicuña también fue contundente: “Se hablan muchas cosas, pero lo importante es que los que estamos acá sabemos con cuánto amor, sacrificio y entusiasmo hacemos esto. Para tener ese nivel de química y las relaciones… no somos tan buenos actores como para mentir tanto”, declaró con ironía, dejando en claro que lo que sucedía en escena no era solo ficción.