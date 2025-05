Se filtraron imágenes inéditas de la China Suárez con Benjamín Vicuña antes del escándalo con Pampita en el motorhome

Años atrás, Santiago Riva Roy fue la persona que descubrió el romance antes del escándalo del motorhome (Video: Bondi Live)

Corría el 2015 y, en el aire de la farándula argentina, la tensión se podía cortar con cuchillo en los pasillos del set de filmación de El hilo rojo, la película que unía en la ficción a la China Suárez y a Benjamín Vicuña, por entonces en pareja con Pampita Ardohain. Pero lo que parecía una historia de amor cinematográfica terminó por convertirse en uno de los escándalos más memorables de la última década. Una palta, una manta amarilla traída de Nepal, un motorhome y una visita intempestiva de la modelo a medianoche: que dio lugar a un escándalo que continúa siendo recordado. Y ahora, casi diez años después, Santiago Riva Roy decidió contar cómo se gestó esa bomba.

Todo salió a la luz durante una emisión de El Ejército de la Mañana (Bondi Live). Allí el panelista reveló cómo consiguió la primicia del affaire que todavía hoy sigue dando que hablar. “Yo en ese momento estaba en Desayuno Americano. Iba por Palermo en un taxi con mi camarógrafo, ya habíamos terminado la jornada, y vemos un camión que estaba cargando cosas de cine”, comenzó relatando. “Pensamos: set, famosos, vamos a ver si hay alguna figura. Frenamos y un tipo que estaba cargando luces me mira y me dice: ‘Vos sos el de América… acá trabaja Vicuña y se está co… a una maquilladora y a la China Suárez‘”, recordó entre risas e incredulidad.

El dato fue tan contundente que el periodista decidió bajar y grabar una nota dando por cierto el romance. Cuando regresó al canal con el material, se topó con un productor que lo enfrentó preocupado: “¿Qué es este loco? Nos vas a meter en un quilombo”. Pero Santiago le respondió con firmeza: “Yo tengo esa data”. Dos días después, los hechos terminaron por confirmarse de la manera más brutal.

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en el rodaje de la película (Captura El hilo rojo)

“El lunes abrimos Desayuno con esa nota que yo había hecho antes del quilombo. Yo los había grabado dos días antes. Y después… bueno, Pampita estaba bailando en Tequila, se entera de lo que estaba pasando en ese rodaje nocturno en el motorhome y fue, la cag… a palos”, reveló. “Se puso muy violenta físicamente. Los colegas enloquecieron”.

En el ciclo de Bondi Live pasaron también imágenes de archivo con los protagonistas. Primero, una breve entrevista a la China, que salía del motorhome con gesto serio, escoltada por una asistente. En aquel entonces, cuando todo estaba a punto de estallar pero aún sin confirmación oficial, el cronista le preguntó: “¿Qué pasó con Twitter? ¿Te robaron la contraseña? Con Marlos, ¿fueron novios? ¿Estás en pareja?”. La China respondió que no solía contestar ese tipo de cosas, pero deslizó una confesión: tenía novio.

Después fue el turno del propio Benjamín, que en cámara se mostró tranquilo y enfocado en el rodaje: “Trabajando un lunes feriado igual que usted. La película está quedando muy bien. Es la tercera semana y estamos felices con el resultado”. Explicó que El hilo rojo era una producción de corte romántico, con escenas intensas. “Tiene escenas muy jugadas. Se filma en varios países: Chile, Madrid y un cuarto lugar por definir. Iba a ser Túnez, pero por problemas de contingencia mundial, estamos viendo otro destino”, detalló.

Y entonces, Riva Roy le consultó si había escenas de sexo en medio de rumores un romance con su coprotagonista. Vicuña, con un tono calmo pero firme, intentó esquivar el escándalo: “Eso con mi trabajo es algo que distrae. Como actor, uno trata de concentrarse en contar historias. No le puedo dar más atención a eso”.

Tras descubrirse la infidelidad, la modelo enfrentó a la pareja dentro del motorhome

Sobre su entonces pareja, Pampita, fue más evasivo todavía: “Ya lo he dicho en varias oportunidades. Es algo que tiene que ver con la privacidad, con el mundo privado. Lo importante hoy… estoy a pleno con mis hijos y eso es lo importante”. Y cerró, sin dejar margen para nuevas preguntas: “No, yo no voy a dar una conferencia de prensa al respecto. Ya te lo dije”, aseguró mientras en cámara mostraban una tapa de una revista de actualidad de ese momento donde se hablaba de reconciliación con Pampita.

Hoy, casi una década después, los protagonistas de aquella historia tomaron rumbos diferentes, pero el episodio sigue latente en la memoria colectiva del espectáculo. La palta, la manta amarilla de Nepal y ese motorhome ya no son objetos, sino que son símbolo de una historia que marcó un antes y un después en la historia de la farándula argentina.