La emoción de Belu Lucius por el logro de su hijo Benjamín: “Me estoy derritiendo de amor”

La emoción de Belu Lucius al enterarse que su hijo será abanderado

“Me estoy derritiendo de amor en este momento”, escribió Belu Lucius en sus historias de Instagram. Lo hizo con el corazón latiendo fuerte, y el orgullo de madre vibrando en cada palabra. El motivo no era menor: su hijo menor, Benjamín, de apenas cinco años y medio, fue elegido escolta de la bandera en el acto escolar por el aniversario de la Revolución de Mayo. No lo esperaba. No lo buscaba. Pero ese anuncio, enviado por la escuela a través de un mensaje formal, desató en ella una emoción que no pudo –ni quiso– contener.

“Me acabo de enterar algo con Benja que como mamá me llena de orgullo y emoción”, escribió en una primera historia . Y luego, insertó el comunicado escolar en el video donde celebró con su hijo este primer gran logro escolar: “Estimadas familias, es un honor compartir con ustedes que sus hijos han sido elegidos escoltas de la bandera de ceremonia para el acto del nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. El día 28 de mayo los esperamos en el SUM del nivel primario a las 8.30”. Enseguida sumó tres banderas argentinas, el nombre de su hijo y la frase que decía todo sin decirlo: “Me estoy derritiendo de amor.”

Belu, nacida el 7 de abril de 1987, cumplió 38 años hace apenas un mes. Y si el presente la encontró rodeada de emoción por sus hijos, el festejo fue fiel a su estilo: una mega fiesta para 260 personas, celebrada en un exclusivo salón de Villa Devoto, donde también conmemoró sus ocho años de casada con Javier Ortega Desio, ex rugbier de Los Pumas y el compañero de ruta con quien construyó una familia.

El abrazo de Belu con Benjamín

Dos hijos completan ese retrato: Bautista, nacido en 2018, y el pequeño Benjamín, que el 21 de octubre cumplirá seis. La postal perfecta de una pareja consolidada.

Pero no todo en la vida de Lucius es celebración. La maternidad, en su caso, ha sido también una batalla silenciosa. Hace pocos días, la influencer decidió contar públicamente que padece endometriosis, una enfermedad ginecológica crónica que afecta a millones de mujeres en el mundo, muchas veces sin diagnóstico.

“Hace rato que veníamos buscando un hijo con Javi”, relató en un extenso posteo acompañado por un video donde se la ve haciéndose un test de embarazo. El resultado fue negativo. Y ella, lejos de esconderlo, lo mostró con una sinceridad brutal: “Todo el mundo muestra el video en el que sí. Que no, no”, dijo, mirando a cámara con una sonrisa que ocultaba un dolor profundo.

Años atrás había perdido su primer embarazo. Y aunque luego llegaron Bautista y Benjamín, cada uno con muchos cuidados, la búsqueda del tercero la enfrentó con una realidad inesperada. “Después de hacerme unos estudios por mis dolores de espalda salió como hallazgo un mioma”, contó. Y tras más estudios, la verdad apareció: endometriosis.

“No había costado la primera vez. Ni la segunda. Ni la tercera. Pero esta venía haciéndose desear bastante”, confesó. Su ginecóloga, la doctora Florencia Pablo, que ya la había operado de un tabique vaginal y asistido tras el legrado de su primer embarazo, fue quien le confirmó el diagnóstico.

Belu Lucius contó el problema de salud que tiene por el que le cuesta quedar embarazada: “Tengo endometriosis”

Los dolores menstruales, los sangrados intensos, la inflamación: todos eran síntomas que Belu había naturalizado. “Ahora me veo (nos vemos) en el lugar de tomar una decisión”, explicó. Porque el tratamiento cambia según el deseo: quirúrgico si se busca un nuevo embarazo, hormonal si se decide no continuar.

“Se los comparto porque estoy segura y convencida que somos muchas las que atravesamos un momento así”, escribió. Fue más que una confesión: fue una mano tendida, un llamado a la empatía, una forma de ponerle voz a tantas que callan.

Y ahí está Belu, agradeciendo el presente, deseando el futuro, y celebrando las pequeñas grandes cosas, como ver a Benjamín como escolta de la bandera.