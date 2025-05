Juana Viale mostró su look violeta y verde y lo convirtió en el gran protagonista del programa

Una vez más, Juana Viale optó por su diseñador de confianza y sorprendió con un vestuario a puro brillo (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Cada domingo, el estudio del ciclo de Juana Viale, Almorzando con Juana (El Trece), se transforma. La presentadora, que se encuentra en Nueva York para participar de una carrera ciclística, ya no solo conduce el histórico programa, sino que convierte cada apertura en una pasarela de moda, una escena teatral y un manifiesto estético. Este fin de semana no fue la excepción. Entre guiños al clima y un nuevo diseño de Gino Bogani, la nieta de Mirtha Legrand volvió a adueñarse del plano con un look que no pasó desapercibido.

Al entrar al estudio, Juana saludó con alegría a los televidentes. “¡Feliz domingo para todos en sus casas! ¿Cómo pasaron este finde lluvioso? Estuvo el viernes, parecía sacar la canoa y ponernos a remar. Bueno, en la vida hay que remarla siempre, así que saquemos la canoa todos los días, muchachos”, dijo, con ese tono entre filosófico y lúdico que ya forma parte de su marca personal.

Luego, vino el desfile ante la cámara. Con movimientos suaves, pero determinados, se encargó de describir cada parte del atuendo elegido. “Miren qué belleza que tengo: este luquete que me hizo el señor Bogani. Por supuesto que es un modelo en dos colores, violeta y verde, en lúrex de seda, pantalón y panel que cae sobre la pierna”, detalló con entusiasmo. Y agregó: “Da una sensación de vestido porque claro, si me quedo quietita parece un vestidito. Y si abro la gambeta, se ve el pantalón”.

El diseño tenía un escote irregular, con drapeado en la espalda descubierta y un solo bretel ancho cruzado. “Y el detalle, la composición de colores, de la paleta con la que nací. Con todos estos dibujos. Muy bien, Bogani. Muchas gracias. La elegancia que se lleva a Francia”, celebró, fiel a su estilo, entre lo espontáneo y lo glamoroso.

El look que eligió la conductora para el almuerzo de este domingo (Instagram)

El estilismo completo incluyó un peinado alto y un maquillaje cuidadosamente trabajado. “Juan Fojo me hizo un rodete alto que parece un remolón, es un reembolso, un bono, y me maquilló Cris Sepúlveda, con un azul en composé, por supuesto con una boquita rosadita. Me encantó este color vivaracho que tengo. Ni muy muy, ni tan tan prolijo”, comentó entre risas.

No es la primera vez que Juana convierte la entrada al programa en un show dentro del show. El domingo anterior, había sorprendido con una escenografía inspirada en El Eternauta, el clásico de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, en plena ola de éxito mundial por la nueva serie. Con luces bajas, viento simulado y nieve artificial, la conductora apareció en escena con una máscara original del personaje y un vestido diseñado para la ocasión.

“Bienvenidos, feliz domingo a todos. ¡Miren lo que tengo acá, qué maravilla! Quiero agradecer que nos prestaron la máscara original. No podemos dejar de hablar sobre el furor de El Eternauta”, dijo al comienzo de la emisión. El gesto no fue solo estético, sino también cultural: un homenaje a una obra argentina que, décadas después de su creación, vuelve a ser protagonista en todo el mundo.

En un estudio ambientado como El Eternauta, Juana Viale lució el nuevo look diseñado por Gino Bogani (Video: Almorzando con Juana - El Trece)

Juana, consciente del fenómeno, quiso sumarse con un pequeño tributo. “Es una maravilla este producto argentino que recorre el mundo. Están hablando de Argentina bien. Un pequeño tributo a lo que es esto. Felicitaciones a todos los que hicieron la serie”, expresó con admiración.

Aquel día también lució un diseño de Bogani, en tonos marrones que evocaban el clásico saco de Ricardo Darín, aunque aclaró que no se trataba del mismo. “También me vestí de marrón. No es el gamulán que usa Ricardo, pero tengo mi marroncito puesto”, explicó ante cámaras.

Cada domingo, la nieta de la Chiqui no solo conduce. Habla desde su estilo, desde el cuerpo, desde lo simbólico. Y no solo lo hace con ropa, sino también con ironía, con guiños culturales y sin perder nunca su impronta. Sin guardarse nada para sí misma, Juana se entrega de lleno a la alta costura y al espectáculo.